三个新因素或重塑美国政治版图

来源：环球时报

作者：李峥

美国两党已经进入中期选举的冲刺期。两党候选人均使出浑身解数，营造各种话题诋毁其政治对手。选举也成为美国各种利益集团和金主俘获政客的重要舞台，选举花费预计将超过30亿美元，有望再次刷新中期选举的历史纪录。有政治观察人士认为，此次选举异常激烈与美国国内的深层次变化有关，一些新因素正在成为美国政治版图的决定性变量，使得两党更加孤注一掷。

首先，“暗钱”成为竞选经费的主要来源之一。所谓“暗钱”是指政治捐款中的一种类型，即由政治类非政府组织投入选举的“匿名经费”。“暗钱”可不披露捐款来源，但不能直接用于支持特定选举人或政策。因为这一限制，“暗钱”主要用于攻击竞争对手及其政策或理念。上世纪70年代“暗钱”即已出现，但到近十年成为选举经费的主要部分。在2020年大选周期中，两党共使用超过10亿美元“暗钱”，相比2016年翻了一番。本次中期选举，“暗钱”已占两党广告投放经费的40%以上。据美国媒体统计，获得“暗钱”较多的竞选人在初选中胜算很高。“暗钱”主要来自美国富豪阶层，例如，2021年芝加哥富豪塞德将16亿美元身价全部捐给支持特朗普的“暗钱”机构。“暗钱”的大量涌入加剧了美国政治的“否决政治”和“暗箱操作”，让民众对选举和参选人更加不信任，成为美国政治衰败的重要诱因。

其次，“千禧一代”和Z世代即将成为美国最大的选民群体。随着美国人口加速老龄化，美国选民结构也在发生深刻变化。2020年大选，战后婴儿潮和战前“沉默一代”的选民占比首次跌至50%以下。2022年中选，冷战后长大的“千禧一代”和上世纪80年代末之后出生的Z世代已占选民人口的31%，与他们的父辈、祖辈人口趋近。这一趋势将不可逆转，“千禧一代”和Z世代势必成为压倒性因素。与之前几代不同，“千禧一代”和Z世代的政治理念更受到进步主义影响，对美国的所谓特殊地位无感，更接受通过创新方式解决社会问题。从前几次选举看，有超过60% 的“千禧一代”和Z世代支持民主党，是拜登赢得几个关键摇摆州的制胜因素。此次选举将成为对美国年轻选民的再一次政治检验。如果结果证明共和党继续不受待见，该党势必需要寻找新的政治路线。

最后，“零工一代”成为美国两党需要关注的新就业群体。新冠肺炎疫情在美国造成巨大伤亡和财产损失，但也加速了美国经济的数字化。受到出行限制影响，越来越多的就业者选择居家办公，或辞去原有工作成为数字创业者。据统计，美国民众在疫情期间的上网时间增加了近一倍，电子支付、直播打赏等亦蓬勃发展。2021年，有超过16%的美国民众曾通过“网络零工”赚钱。疫情后，美国“自由职业者”占劳动者比重上升至10%左右，逼近互联网泡沫时期的11%。这部分人群中，女性“自由职业者”的规模已经创下历史纪录。就业形态通常会影响其政治、经济领域的基本诉求。相比受雇于企业，“自由职业者”对福利政策更为敏感，党派倾向更加多变。两党均将这一群体作为重要拉拢对象，在中期选举中提出诸多对其利好的政策愿景。

随着美国贫富差距继续拉大、人口老龄化和经济转型，上述三个因素对美国政治的影响将持续增强，给美国政治稳定增添更多难以平衡的变量。一方面，“暗钱”加剧了美国社会对于其所谓民主选举的不信任。尤其对于“觉醒”的“千禧一代”和Z世代来说，这种肮脏的“金钱政治”不再是可以忍受的美国政治潜规则。美国新一代将更青睐清廉、干净的政客，这与美国当前的政治现实存在巨大反差。另一方面，经济转型催生出新的利益集团和游说团体，他们将成为“暗钱”的主要来源，促使美国政治更服务其诉求和需要。数字产业正在成为美国经济的主要支柱，这一变化将让美国决策层更加关注知识产权、跨境数据流通、数字贸易壁垒等问题。这些议题将驱使美国未来的对外经贸谈判和统一市场建设，甚至进而影响全球的地缘经济格局。

（作者是中国现代国际关系研究院美国所副研究员）