力求台海和平稳定 避免北溪事件在台发生

来源：台湾工商时报 社论

2022年9月26日俄罗斯北溪一、二号天然气管道在丹麦海域出现泄露事件，专家认为，此等泄露系爆炸所致；埋于海底深水区的北溪管道，钢管厚约4公分其外边还裹着6至12公分混凝土，一般认为有可能是某政府特种部队以TNT炸药爆裂之行动，应非一般恐怖组织所为。北溪管道对俄、德两国受益最大，其次是其他欧洲需要天然气的国家，俄国是管道最大股东又是管道阀门的掌控者，德国对俄国天然气进口的依赖度高达50％以上，断了气不仅影响民生，且重创其工业，俄、德两国应没理由干这件事，那么此坏事又会是何国所为？

北溪管道设计非常坚固，只有少数国家有能力破坏，国际舆论认为，美国、俄国和波兰都有破坏北溪的犯罪嫌疑。美国前国防部长高级顾问陆军上校麦格雷戈（Douglas Macgregor）先前就表示，北溪是俄国巨大的经济来源，所以凶手不可能是俄国，北溪破坏让俄国失去一个谈判筹码，美国指责俄国是非常没有说服力的。联合国前特别顾问、美国哥伦比亚大学经济学教授萨克斯（Jeffrey David Sachs）日前受访时更表示，种种迹象表明管道泄漏可能是美国肇祸，也可能是美国和波兰的联合行动。

现今动乱的世局，根本乱源在中美争霸，美国要维持其霸权，有三种手段：自我茁壮、打击对手、混乱世界；二战之后，美国除自我茁壮外，更是以打击对手阻止其壮大，过去对日本、苏联皆是如是；近几年对中国大陆打击，已是没底线无所不用其极。然而2021年大陆GDP已达美国的77％，打击大陆的手段已无法维持其霸权；现在美国霸权尚有优势，拜登上台后拉帮结派，制造事件混乱世界，要在大陆脚步尚未站稳前毁掉它。北溪管道俄、德两国受益最大，俄乌战争美国受益更大，炸毁北溪管道对美国是一举数得，真令人难以拒绝相信克斯教授之推论。若此推论为真，美国为维持其霸权而混乱世界，不顾北约盟国人民生死炸毁北溪管道，台湾拥有世界最先进半导体制造，会在此地发生下一个北溪管道事件吗？

从洗衣机到汽车甚至是军事设备都需用到晶片，其重要程度让地缘政治风险难以忽视，各国政府已要求半导体晶片在其国内制造，美国更是要求台湾将尖端晶片技术转移到美国或其他可靠的盟邦；台湾拥有全球大部分晶片产能，全球产能难以摆脱对台晶片的依赖，在最先进制程方面，除了无法找到台积电以外的先进技术外，台湾半导体产业的效率更难复制，尤其与美国等国家的高成本对比更是如此。美国战略学者麦金尼（Jared M. McKinney）与哈里斯（Peter Harris）去年底在美国陆军战争学院季刊《参数》（Parameters）中提到，如果台湾被占领，美国会提前大陆一步摧毁台积电所有厂房，以阻止北京取得先进晶片技术。

半导体产业已是台湾最重要产业，今年1～8月半导体IC占台湾出口38％，对出口成长的贡献则高达57％，而IC出口至大陆和香港就占了58％，显示大陆市场对台湾半导体产业的重要。美国对大陆高科技封锁政策，不仅已对台湾半导体出口造成严重冲击，也对在大陆台商造成重大影响。面对全球半导体产业的重大变局，美国政府没底线牺牲他国产业，台湾半导体产业何去何从、下游产业如何因应，政府岂能没有一套产业发展的策略计画？

综上所述，俄乌之战及后续引发的北溪管道事件，我们更应认知，寻求台海和平共赢的重要。台湾已被美国认为是挑战或消耗大陆争霸的工具，我们要避免被美国利用将台湾乌克兰化；台湾不是乌克兰，大陆也不是俄罗斯，但美国为维持其霸权不会变，更可能无所不用其极的牺牲其他国家。最近美国媒体更报导，美国有关单位已提出主张“必要时摧毁台积电”，以避免关键技术落入大陆手中。面对这种局面，政府当局如果要避战，必须认真思考是否拿得出能够说服大陆、赢得国际支持的“台海和平方案”；更要拿出具体策略和行动昭信全世界，我们会确保台海稳定与和平，共创全球半导体晶片的稳定供应及产业美好的未来。