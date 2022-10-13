来源：中时新闻网

作者：庄奕琦

今年美国通膨屡创40多年来新高纪录，为了展现打击通膨的决心，联准会（联邦储备委员会）不惜采取让人民痛苦的提高联邦基准利率的紧缩货币政策，今年已连续升息5次，共12码，稳定物价遂成为当前美国经济政策的首要目标。因通膨数据居高不下，故必须有效降低民众对通膨的预期，于是乎联准会理事们鹰派的声音此起彼落。联准会持续鹰派升息的重要考量数据是劳动市场依然强劲，高劳动需求与薪资上涨的趋势，一方面代表经济面依然强劲，硬着陆的可能性降低，另一方面通膨下降预期不易形成，容易引发工资上涨带动工资物价螺旋上升现象，将使通膨持续，不利经济发展。

但联准会有可能误判情势。此次通膨现象主要为供给面冲击，包括中美贸易战、疫情大流行、俄乌战争等造成的供应链断裂，中间财如原物料与零组件短缺，与能源、粮食价格上涨，影响需求面的货币政策对成本上涨推升的通膨抑制效果原本就有限，尤其解封下的报复性消费，短期有效需求未必减少，总需求就未必下降，这就是为何短期间通膨降不下来的原因，要降低通膨的预期又往往需要以经济衰退为代价来做为政策的有效信号。故采取供给面政策措施可能更具成效，包括推动与强化产业科技化与数位化转型、供应链韧性、人力资本投资、公共基础建设、绿能经济等。

劳动市场依然强劲主要是解封后存货投资减少，为增加产出的劳动需求增强所致，故失业率未见大幅增加，易以为经济依然有强劲复苏的动能。但因为以上所提大环境的供给面冲击，造成劳动市场碎裂，许多劳工退出劳动市场以致劳动参与率下降，即整体劳动人口下滑，故劳动市场呈现紧俏只是假象，而短期劳动需求的增加又带动工资上涨与物价上升压力，造成通膨居高不下，长期因劳动力减少对产出成长更是不利。故以目前劳动市场热络，认为经济仍属稳健，可能误判情势。

联准会的高利率政策也迫使各国央行跟进升息，对总需求带来抑制效果，导致他国经济衰退的可能性增加。美国升息同时带动强势美元，美元对大部分国家货币升值，以美元计价的国际商品与能源价格上涨，造成各国输入性通膨，与美国利率差距扩大和趋避金融风险均会造成本国的资本外逃流向美国，美元计价外债也自然增加，更加速本国货币贬值压力，一连串的负面连锁效应，以贸易开放的开发中国家将首当其冲，全球贸易与经济也将严重受创。

除非通膨数据的下降趋势确立，若至2023年联准会都不改变其强硬的升息立场，一场由美国带动引爆的全球经济风暴将俨然成形，其影响效果绝不下于次贷危机所带来的2008全球金融风暴，届时全球经济将进入寒冬，大家也只有剉咧等了！