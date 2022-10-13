邱国正抵制特斯拉 马斯克会在乎吗？

来源：联合报 评论

特斯拉首席执行官马斯克日前宣称建议把台湾的部分控制权交给中国大陆，让台湾成为特别行政区，台湾行政院长苏贞昌表示没有全面抵制计划，不必在意哪个人讲哪句话，台湾国防部长邱国正却在立法院斩钉截铁表示国军目前绝对不会再买特斯拉了，一副比苏贞昌还要“冲冲冲”的态势，但马斯克会在乎吗？

马斯克日前受访建议把台湾设为中国的特别行政区，防止两岸冲突，民进党台北市长参选人陈时中第一时间搞不清楚状况，还称赞马斯克是成功出的企业家，但绿委群起反弹，赵天麟在立院要求行政院长苏贞昌，如果马斯克的论述不改，应该无限期抵制；蓝委杨琼璎追问苏贞昌，苏揆倒是心平气和回应“我们并没有全面抵制计划，不必在意哪个人讲哪句话，这不重要”。邱国正可能没有注意到苏贞昌的回应其实有为此事定调之意，上午列席立法院外交及国防委员会时，绿委何志伟关切这个议题，矛头指向国军使用特斯拉电动车的情况，国防部后勤次长室次长许金腾表示国军有7辆特斯拉，立委追问，车上有摄影镜头，并有自动辅助驾驶功能，担心骇客入侵，内外景物、讲话都有被回传的风险。

许金腾说，营区严禁使用WIFI，因此功能禁止使用，当初采购原因是配合行政院的环保政策。邱国正接着说，行政团队政策拟定后，国防部当然要参与，但一旦造成不便与顾虑，会加以限制，这是台湾军队的作为，目前绝对不会再买了。

邱国正这一番话说比行政院长重得多，苏贞昌说没有要全面抵制计划，也不必在意哪个人讲哪句话，话说得淡然，背后不无现实的考量，毕竟马斯克并非一般商人，他不仅在美国举足轻重，国际影响力强大，和台湾更是关系密切，毕竟特斯拉有百分之七十五供应链在台湾，即使他对两岸大放厥词，蔡政府实在也没有开罪他的本钱。

邱国正在回应绿委的答询说国防部绝对不会再买特斯拉，如果不是他搞不清楚状况，就是说给绿委听爽的；理由很简单，国防部一共也只买9辆特斯拉，特斯拉去年在台挂牌数突破5500辆，比前年4583辆成长超过二成，今年一到八月累计6327辆，预估到年底至少突破9000辆，国防部再怎么会买，也不会是特斯拉的大客户，邱国正把话说得这么大声，应该先惦惦份量。

再者，行政院长都说政府不会全面抵制，行政机关也不至于抵制不买特斯拉，独独国防部说要抵制特斯拉，但采购数量极其有限，要说会有什么抵制效果，恐怕要让人笑掉大牙，邱国正如果浑然无知，真要让人担心他的认知能力，如果他心知肚明，却连这种事情都要说让绿委听爽的话，恐怕也不会是个适格的国防部长。

