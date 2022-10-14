朝鲜导弹连射 日本能兼顾抗中保台？

作者：黄惠华

来源：中时新闻网

朝鲜中央通信社（KCNA）10月13日报道，朝鲜试射两枚长程战略巡弋导弹，再次成功展示朝鲜的战术核武打击能力。朝鲜近期八度试射导弹、150架战机升空演训，的确让东亚各国神经紧绷。

俄乌战争未平，台海及朝鲜半岛局势也不平静，2022年10月初美国、日本、韩国在日本海举行演习，对此朝鲜进行了一系列导弹发射，多年来朝鲜不断发展导弹技术，拥有各种不同类型短中长程导弹系统，甚至还具备能够到达美国本土的弹道导弹，这次发射导弹显然是针对美国与其盟国在该国周边进行军演反制行动，东北亚区域牵一发动全身，一波未平，一波又起，朝鲜导弹危机，恐连带影响台海防卫安全情势。

2022年10月10日，朝鲜领导人金正恩在庆祝朝鲜劳动党成立77周年前夕，朝鲜进行多枚导弹发射与演习，朝鲜要向美国与其盟国发出警告，并且展现出朝鲜的核武能力，证明自己已是核武俱乐部的成员国。朝鲜已放弃与美国的谈判，并将发展防御能力以保护自己的主权。尤其目前各国担心俄乌爆发核武战争的可能性背景下，美国与其盟国面临着远东地区核武导弹危机的威胁。

1948年10月12日是苏联与朝鲜建交周年纪念日，2022年的朝鲜，同样要与俄罗斯发展友好关系。2022年10月12日朝鲜媒体发布一篇文章《韩俄友好关系日益发展》指出，“俄罗斯与朝鲜不会允许任何侵犯主权的行为，将加强相互支持和团结”。身为俄罗斯传统盟友的朝鲜，不但率先承认乌东公投结果，随着乌克兰承认日本北方四岛主权之后，朝鲜则在远东地区试射导弹，反制美国、日本，替俄罗斯出口气。

台海情势趋缓，朝鲜挑衅又起，东亚区域安全情势又再次受到考验，东亚地区情势不稳定，连带冲击台海情势，尤其是美日、美韩同盟的基地，日本、韩国在四面受敌情况之下，还能够协助美国一起“抗中保台”吗？

日本面对朝鲜弹道导弹威胁并不是第一次，日本向来奉行防御政策，但是为了因应朝鲜导弹威胁，日本海上自卫队已拥有八艘神盾舰，活动海域包括尖阁诸岛（日本称“钓鱼岛”）；配备神盾战斗系统的新舰艇部署在日本海，负责警戒导弹威胁，对付朝鲜威胁，所有武器装备，早就“传便便”等着拦截导弹。

2016年实施新安保法制，在新三要件之下可以使用最低限度的武力，虽然先发制人打击是自卫队战略的一部分，但是日本无论是应对朝鲜还是台海冲突，美日同盟联合行动，还是独立作战，目前虽然没有使用武力的计划，但是岸田内阁上台后加大美日韩战略合作关系，积极协调美日韩合作，以防范朝鲜威胁。

无论是中国、俄罗斯、朝鲜对日本的威胁都能让日本政府有借口修改宪法、扩大自卫队权力、增加国防开支、增加自卫队装备，加强日美同盟战略合作。日本在北部与南部地区布下天罗地网，防备中国、朝鲜或者俄罗斯一整套战略，自2017年以来，自卫队战略重点在于重兵部署北海道地区防范朝鲜、俄罗斯，2018年则是强化琉球群岛（日本称“西南岛屿”）安全，2018年3月底成立负责日本陆上自卫队部队统一运用的陆上总队，以及专门用于两栖登陆作战的水陆机动团，称作“日本版海军陆战队”，防范来自中国的军事威胁。

在区域战略合作部分，以美日同盟为基础，AUKUS及四方会谈力量，对中国、朝鲜、俄罗斯加重筹码施加压力。每年在印太地区附近都有大型演习，印太地区有多场军事演习，从跨区、多国军演，到日本、美国与其他国家双边的联合演习，再到美日同盟与其他国家的联合军事演习，提高部队间“互操作性”。例如2022月9月初，美同盟与澳洲、韩国、加拿大在关岛海域举行的“2022年印太部署”（Indo-Pacific Deployment 2022，IPD22）联合军事演习。

这类跨国、多国的“复合式”的战略合作，不限针对单一威胁，韩国过去比较反日，自从新总统尹锡悦上任之后，经常看到韩国军队出现在区域演习之中，日美同盟与其盟国用行动共同回应来自不同的挑衅，复合式的战略合作可以肆应不同的区域冲突，有利于美国与其盟国在印太维持区域秩序的一种形式。

俄乌战争下的欧洲战线未平，印太地区战线则是导弹连环爆，各国为了因应各种危机分身乏术，疲于奔命，台海危机，台湾还是得当自强。