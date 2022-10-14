香港折衷松社交距离 复常免走回头路

来源：《星岛日报》

《星岛日报》社论

在疫情有反复回升势头之际，港府星期四（10月13日）宣布，由下周四起容许部分处所可进行现场歌舞表演活动。当局突然放宽部分社交距离措施，显然是试图在抗疫和社会经济复常之间取得平衡，尤其社会有很多声音要求尽快将入境检疫安排进一步由“0+3”（三天居家健康监测）放宽至“0+0”，但客观形势暂时不容许，只有在社交距离作出些微松绑，以折衷方式稳步有序推进复常，争取市民支持。

港府宣布，下周四起现场表演和跳舞活动，可在食肆、酒吧、夜店、博物馆，以及会址和酒店的会议室进行，表演者须每七天接受两次核酸检测，并在彩排和表演当天进行快测，尽量戴口罩，与观众和顾客保持距离；市民也可在主题公园的户外范围饮食。当局也积极考虑将公众场所聚集人数上限由四人放宽至12人，但须涉及修例。

新变种毒株现“0+3”暂难松

星期四香港新增5622起确诊，是自19天以来确诊病例首次重上5000起，当局选择此时对防疫措施松绑，相信与复常效果不似预期有关。疫情持续近三年，对内对外未能通关，但周边地区为了刺激经济，大多已全面对外开放，香港明显滞后，令不少人才和生意都被竞争对手抢去，社会有强烈声音要求放宽入境检疫措施。港府听取民意，上月底将入境检疫由“3+4”放宽至“0+3”，随即有意见认为步伐可以迈得更大，尽快推进“0+0”。

站在经济复常角度来看，落实“0+0”越快越好，然而措施推行近三周，海外入境旅客由放宽前的每日平均四、五千人次，增至六、七千人次，未见一窝蜂来港。反观确诊病例却由放宽前的3897起飙升至星期四的5622起，输入病例则由117起增至387起，而输入病例占整体确诊比例也由之前约百分之二，倍增至百分之七点五。

据卫生防护中心数据显示，过去七天每日平均确诊个案4871起，对比前一周有三成升幅，当中本地个案上升三成，而输入个案上升三成二。输入个案上升的同时，当局也发现多起新变种病毒，包括29起XBB，令人担心随着越多境外人士来港，或市民外游回港，香港出现新变种病毒株的机会增加。虽然暂时未有实际证据显示新变种病毒会令病情加重，但不得不让港府高度警惕，对进一步放宽至“0+0”持审慎态度，因贸然推行“0+0”，或会让变种病毒更易流入社区，传染高风险群组，加重公共医疗系统负荷，所以“0+3”相信要维持多一段时间。

此外，国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年接受央视访问时指，很难确定放松防疫的时间表，明年两会不是开放的特殊时点，意味香港与中国大陆恢复通关无期。一旦香港此时实施“0+0”而令疫情再度爆升，难免加大大陆抗疫压力，甚至影响大陆接纳香港提出逆向隔离措施的信心。

稳打稳扎推进免挫损经济

复常是香港各界的期望，面对疫情反复向上，政府难有调整“0+3”的空间，要为本地经济注入活力，惟有适度放宽社交距离措施，在风险可控的情况下，允许一些处所可进行歌舞表演，希望能对处所生意有帮助，也令受影响的表演工作者有工开，增加收入。

香港需要与世界联通，但复常不能操之过急，若走得太快，随时引爆新一波疫情，可能被逼要再收紧防疫措施，相信是社会各界最不愿看到。因此，复常须在风险可控，稳打稳扎地逐步有序推进，才可不用走回头路。