放开政治纠结 两岸民间交流起来

来源：《旺报》

《旺报》社评

俄罗斯报复乌军摧毁克里米亚大桥，数十枚导弹、火箭和无人机向乌克兰无差别倾泻而下，包括基辅市中心，多座城市伤痕累累，死伤惨重。相对俄乌持续升高的军事行动，两岸在冷对峙之中，仍能知所节制，这是两岸领导人高明于俄乌之处。

8月4至7日大陆因为美国众议院议长佩洛西访台，对台发动围岛式军演，让两岸对峙一时之间升高为“第四次台海危机”的状态，好在当时台湾总统蔡英文并未在言词上冲撞大陆的军演行动，在8月10日大陆自动宣布军演结束，并发表第四份对台白皮书，再次强调对台“和平统一”的政策不变，让两岸局势自动降温。

今年双十各项活动，虽尽量突出台湾意象，蔡英文演说中讲了51次“台湾”，只提“中华民国台湾”3次，但并没有把“台湾双十日”当成正式宣示，关键处仍不敢抛弃“中华民国”，避免踩踏大陆“法理台独”的红线。

更重要的是蔡英文今年的双十演说，相较去年低调许多，在大陆围台军演之后，未出现更加挑衅大陆的言词，应该是蔡英文对大陆的节制。在去年的双十讲话中，蔡英文提出了“四个坚持”，分别是“坚持自由民主的宪政体制”、“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”、“坚持主权不容侵犯併吞”，以及“坚持中华民国台湾的前途，必须遵循台湾人民的意志”。其中第二个坚持是“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”，这句话在大陆引发高度关注，台湾内部也激荡不已，认为是比李登辉前总统“特殊国与国关系”更倾向台独的“两国论”。

今年蔡英文的双十讲话，仍然强调要持续站稳“四个坚持”的立场，并提出现阶段台湾发展最重要的目标，要在经济产业、在社会安全网、在民主自由体制、在国防战力，打造更精实的“四大韧性”，把台湾打造得更强韧。她只提到“四个坚持”，但没有明说四个坚持的内容。可以说，她今年讲话的立场虽然坚定，但明显避免直接挑衅大陆。

大陆的围台军演后，蔡英文对大陆始终未口出恶言，近日民进党选情不利，传出党中央将打“广义抗中牌”拉抬选情，但蔡英文在重要的双十演说中，并未挑衅大陆，倒是出乎很多人意料之外。在中共即将举行二十大之际，蔡英文能够后退一步，而不是像俄乌战争一样非争个你死我活不可，这应该是蔡英文听到台湾人民高度希望两岸能够和平相处的声音。

有了善意的释出，蔡英文呼吁北京当局，“兵戎相见绝对不是两岸的选项”，应该就有了立足的基础。在这个基础之下，蔡英文期待，在两岸边境解封之后，能够逐步恢复两岸人民之间的健康有序交流，进而舒缓台海紧张的情势。在理性、平等及相互尊重下，蔡政府也愿意和北京当局，寻找双方可接受的维持台海和平稳定的方法。这不仅是蔡政府的责任，北京在召开二十大之后，应该也要有所回应，让双方共同舒缓台海紧张的情势。

事实上，大陆先前也提过“新时代党解决台湾问题的总体方略”，全国政协9月27日在北京人民大会堂举办招待会时，全国政协主席汪洋在致词中也再次提到，要深入贯彻“新时代党解决台湾问题的总体方略”，坚持“一个中国原则”和“九二共识”，秉持“两岸一家亲”理念，推进两岸关系和平发展、融合发展。

大陆对台总体方略还是坚持“两岸一家亲”、和平发展、融合发展的理念，那么两岸先行从民间交流起来，这不仅是蔡英文双十讲话的意愿，应该也符合大陆“总体方略”的和平路线图。两岸如果能够由此踏出第一步，摒弃俄乌仇恨值的积累操作，相信这不仅是台湾人民所愿，应该也是大陆人民乐见的交流取径。