全球财经首脑会议上美元成了一个尴尬主角

来源：彭博社

作者：Chris Anstey、Saleha Mohsin、Prinesha Naidoo

美元的强劲涨势几乎对每个国家都是问题，可偏偏全球的财经首脑们却无法直接解决这个麻烦。

美元今年迄今飙升近15%，料将创下1980年代初以来最大年涨幅。亚洲和拉美国家一直在利用外汇储备来提振本币。

美联储的紧缩政策何时能结束成了全球其他国家的一大担忧。升息是导致美元走强的关键因素，持续加息意味着汇市的担子会变得更为沉重，美元走高固然可以帮助遏制美国的通胀，但全球其他经济体却可能因为这个而承受更高物价压力。

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据一位知情人士透露，本周在国际货币基金组织（IMF）和世界银行的半年度会议上，美元走强一直是各方对话的主题。各国财长向IMF、美国财政部、美联储都直接提出过这个问题。

消息人士说，与美国官员接触的财长们并没有做出特别的抱怨，也没指望美联储会采取任何不同的行动，但他们确实希望可以面对面的详细聊聊美元升值造成的溢出效应。

鉴于美国面临的通胀挑战，人们也明白美联储除了继续前进没有其他选择。

IMF总裁格奥尔基耶娃周四表示，“设想一下美国通胀长期失控会怎样，这不仅对美国不是好事，而且全球其他地区也会受到波及”。

南非央行行长Lesetja Kganyago也做出了类似的表态，尽管兰特兑美元跌向了2020年创下的纪录低点，但他周四接受采访时表示， 美联储如放任通胀飙升可能导致成本升高，未来将不得不作出更激进的政策回应。

注意到“影响”

美国官员在私下和公开场合都表示过他们已经注意到美元问题对其他国家的影响。

美国财政部长耶伦周三表示，“我们将关注美国政策的全球影响”。美联储副主席布雷纳德周一表示，“不确定性仍然很高，我正在密切关注前景的演变以及全球风险。”

事实上，现在和1985年签订《广场协议》时很不同的一点是，大家普遍都明白美联储在遏制通胀方面还有许多工作要做。

1985年时，美联储决策者已经把通胀率从1980年接近15％的峰值降至4％以下。而本周四的CPI报告显示通胀率高达8.2％，与美联储2％的目标相去甚远。市场预计美联储在明年3月底前会进一步加息约1.75个百分点。

耶伦的观点

即便如此， 欧洲央行官员Francois Villeroy de Galhau周二表示，如果能够协调配合，七国集团（G7）联手可以有效处理美元走强问题。

耶伦并没有对可能接受这种提议做出任何暗示。她周二在CNBC上表示，“市场机制决定的美元汇率符合美国利益，美元走势是不同政策立场下合乎逻辑的结果。”

由于大家无法达成共识，一些国家已经单方面行动了起来。日本当局上个月对日元汇率进行了1998年以来的首次干预，随着目前日元的再次走软，市场预测东京可能会再次出手。另一方面，新兴市场的外汇储备也有所下降。

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与40年前另一个不同之处是：目前许多新兴市场的地位明显增强。1980年代拉美国家曾因债务危机一蹶不振，但眼下该地区一些国家的货币今年兑美元已经升值，部分原因是他们在美联储之前就开始了升息行动。

“原罪”

大宗商品价格上涨帮助了一些发展中国家。而本币债券市场的发展在限制市场动荡方面也起到了强有力的作用。

Gavekal Research的高级新兴市场分析师Udith Sikand周四在一份报告中写道，“主要新兴市场已基本解决了‘原罪’问题”。“原罪”这个词指一些国家以前过度依赖外币借款。Sikand认为，“通过拓宽和深化国内金融市场，现在新兴市场国家更有能力以本币向国际投资者借款。”

但是这并没有令斯里兰卡、巴基斯坦等许多国家避免陷入危机。

耶伦周三敦促债权国参与债务减免的努力，称“必须准备好帮助陷入困境的国家”。

至于美元，G-7财长们在周三公报中没有特别点名。