拜登败部复活 对中调缓姿态

来源：《联合报》

作者：林中斌

“美国中期选举：拜登浴血败仗？”

今年4月19日《纽约时报》评论（Charles Blow）指出美国总统拜登声望下跌至33%（Quinnipiac University poll），离历代总统就任后同时期最低点只差一个百分点。今年11月拜登任内的期中考，极不乐观。

大家预期：届时，由拜登民主党主导的蓝色国会两院将全面染红成共和党天下。民主党在众议院将大幅流失席次丧失主导权。此外，民主党勉强占多数的参议院将换成共和党过半。两党参议院席次目前为50：50，民主党副总统担任参院主席必要时可投关键一票赢得多数。

不料，拜登低迷的民调继续下滑至7月31%后到8月下旬开始上扬。支持度超过40%以至于今。

而且，9月10日的《经济学人》显示在6月以前预估参议院换手的可能率下跌了30%。中期选举后，参议院不只可能维持红蓝各半，尚且有希望蓝多于红！

跟空气握手，给人弱势形象的拜登，居然败部复活。

何以如此？

通膨稍降：通货膨胀由6月9.06%降至8月的8.26%。汽油价格也下降。人民生活消费压力稍减。

立法便民：8月中拜登在国会通过“气候、税、健康法案”（Climate, Tax & Health Bill）让人民尤其是老人在健康保险上获得优惠。

堕胎反弹：6月下旬，美国最高法院推翻1973年通过允许堕胎的判例“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）。而审议法官中共和党总统任命的占六比三多数。民调显示：六成多美国人民反对禁止堕胎。人民对共和党的反弹转化为有利拜登的民调。

俄乌战利：9月底，乌克兰俄罗斯战况逆转。拜登极力拨款军援的小国乌克兰恢复大片失土，俄军挫败。拜登经济制裁俄罗斯，全球石油涨价，美国产油获利。拜登外交政策形象上扬，终于摆脱去年8月底拜登匆促自阿富汗撤军狼狈的阴影。当时，拜登民调迅速下滑，支持度与不满度在47%出现死亡交叉。

挺佩洛西：不顾北京四个月来的警告，拜登口说不建议众议院议长佩洛西访台，却在8月初实际令军方保护她完成访台。引发第四次台海危机。

拜登就任总统面对强大的共和党，随时指责他对中软弱。现在他国内政治地位强化，可以不自我绑手绑脚对中一味强硬。他可以选择最有利于美国的对中姿态，兼顾竞争与合作软硬并用。

美国对中国姿态开始缓和。

•8月28日，美两巡洋舰穿过台海，美方事后不提台海是国际海域，以避免直接否定北京的说法。

•9月21日，拜登联合国大会演说没提中国、不提香港，只带到新疆。

•9月23日，美国国务卿布林肯与中国外长王毅联大会面。虽然王毅强烈抗议美方“以台制华”而且“公开声称要协防台湾”。布林肯却强调维持和平和沟通，不提对抗、竞争，只提合作。与去年3月16日在阿拉斯加严词训斥中方代表有天渊之别。

•10月6日，《南华早报》报道，美国巡视中方南中国海的军机由8月的46次减为9月的28次。

10月16日中共二十大，11月8日美国中期选举，11月中G20拜登、习近平将会面。中美关系不乏调整机会。