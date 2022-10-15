从乌克兰难民去想像“台湾难民”

来源：台湾《联合报》

作者：高永光

根据联合国难民署的统计资料，从2022年2月24日俄乌战争开打，到2022年10月11日的持续统计，共有767万1584名乌克兰难民离开他们的国境。

这个数字并不完全精确，因为乌克兰周边毗邻国家很多，不是所有跨过边界的难民都被登记到，如果加上没有离开乌国的境内难民，报道指出可能有1200万以上的难民。这是欧洲有史以来人数最多的难民，联合国、欧洲国家，以及一些国际援救或援助组织，都认为这是一个“危机”。

本来一些研判认为俄乌战争会在短时间内结束，因此，欧洲国家基本上都愿意“短期”收留及安置难民。但随着战事的拖延，各国对于俄乌战争及乌克兰难民问题巳经产生“倦怠”(fatigue)，因此，这个难民危机的未来发展，并不乐观。

事实上，截至今年10月11日为止，乌克兰难民在欧洲得到“临时保护”或得到类似的“国家保护政策”的难民，只有424万2609人。所以，还有约353万以上的难民，联合国及相关国际组织，并不知道他们究竟发生什么事情。

由于俄乌战争发生后，乌克兰宣布戒严，18岁到60岁的男子不准离境。根据联合国难民署一份23054乌克兰难民的调查报告，18岁以上的难民，只有13%是男性，72%是女性，剩下的是儿童及18岁以下青少年。不分年龄，就全部被调查的难民而言，86%是女性。

因为多数是女性，加上要照顾家里残疾人士及少幼儿童，因此在协助她们进入职场工作上，并不理想。上述的调查统计了这些难民在离境前，有73%是受雇人员，退休的占12%，家庭主妇占8%，没有工作的有5%，而具学生身分的占1%。

同样在这份调查中，需要现金协助的占49%，需要安排就业的占36%，需要解决住宿的占35%，需要物资支援的占24%，健康照顾的占23%，需要食物的占15%，需要得到教育的也占15%。

从以上的调查可以发现，欧洲各国虽然开放边境，尤其是欧盟国家和鸟克兰早有签署协议，难民可以自由前往欧盟国家，但难民在逃离战火上，虽不成问题，但在得到妥善照顾上才是欧洲各国最大的问题。尤其是以自己国家人口数和收容乌克兰难民数相比，比例上较高的国家，财务负担十分吃力；加上前面提到的对乌克兰问题的“倦怠”，各种捐款到位的百分比越来越低，乌克兰难民的处境，可能会越来越艰困！

上述这份统计资料，也调查出对乌克兰难民，提供接待住宿的只占36%，必须交付租金的难民占30%，仍然住在集中收容站的占14%，暂住在接待中心的占9%，具有规划的处所(planned site)占4%，转移中心（transit center)占3%，其它的占2%，值得注意的是仍有1%的被调查者“没有任何地方可停留”。当然，就调查样本总数的1%是230人，假如这个调查能有效呈现总体现象，那推估767万以上的难民中，就有7万多人流离失所在欧洲各处，相当惊人！

从联合国难民署及其相关的国际组织的报告来看，乌克兰难民虽然受到接受国某种程度的照顾，但由于协助及援助有限，大约只有1/3的人可以获得工作，语言的限制使得继续的教育受到阻碍，技术证照的认可也是另一个大问题，住宿、残疾儿童、老年人，以及普遍的心理创伤，更不是接受国可以充分提供的援助。

虽然到目前为止，有关人口买卖、毒品交易、性侵或霸凌、种族歧视等仅止于一些传言，或零星的报案，但究竟有多少因难民而产生的暴力及性犯罪，人口买卖，因为没有正式调查或记录，成为黑数。

随着战争可能短期内不会快速结束，加上战事激烈程度增加，以及欧洲经济不景气，加上能源短缺，严寒冬季来临后，难民危机才可能真正暴露出来。

俄乌开战以来，台湾朝野对两岸局势的紧张，已有各种类比讨论，但一致认为大陆武统台湾，战场必然在本岛。一旦战争发生，一定会有大量的“台湾难民”，试问将何去何从？

乌克兰因为欧洲国家同情、支持，而没有排斥他们，加上多国和乌克兰边界紧邻，难民还有去处，境遇必然可怜，但勉强尚有容身之处，可“台湾难民”一旦发生，何处可逃？

乌克兰是各国承认的国家，加上联合国的支援，难民尚可存活，“台湾难民”所依靠者为何？那些挑起战争的政客到时一走了之，苍茫大海会是“台湾难民”的最终归处吗？

作者为台湾政大国发所兼任教授