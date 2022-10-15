英国政客药石乱投 民粹时代又添教训

来源：香港明报社评

一场由英国特拉斯政府“自导自演”的汇债风暴，昨天以缩小减税规模及财相被炒，暂时告一段落，可是事件已严重打击市场对英国财政的信心，特拉斯政治前途并不乐观。

冰封三尺非一日之寒，英国经济民生顽疾恶化，2016年公投脱欧，标志右翼民粹主义抬头，6年过去，问题未见改善，反而每况愈下。缅怀昔日光辉、不信任专家，是当今西方民粹时代普遍现象，特拉斯仿效铁娘子撒切尔夫人，高举新自由主义旗帜，迎合了保守党人“重拾辉煌”情怀，只是1980年代早已过去，东施效颦几乎将国家搞垮，突显政客不负责任，药石乱投。这次英国避过一劫，全靠英伦银行金融专家及时力挽狂澜，下次未必再如此幸运。

英国保守党在朝12年，由卡梅伦、特雷莎·梅、约翰逊到现在的特拉斯，先后出了4位首相。英国政治传统，即使首相中途换人，只要在朝政党不变，管治方针与路线总有一定程度延续性，然而这几届保守党政府，更喜欢标榜与前朝不同，敢干前任所不敢。今年9月初，约翰逊在丑闻缠身、众背亲离下黯然落台，特拉斯以大幅减税等主张赢得党人支持，击败前财相苏纳克，接任英揆。新政府组成后，旋即于上月下旬公布半世纪最激进减税计划，整个刺激经济方案规模高达450亿镑，却无交代政府资金来源问题，结果引发市场动荡。投资者怀疑英国财政负担能力，导致英镑英债一度暴跌。

过去数周，英国汇债市场波动情况，完全不似发达经济体，反而更像新兴市场，国际货币基金组织（IMF）更公开批评特拉斯政府的减税方案，呼吁英国重新评估形势，不宜在现阶段推出这种大规模兼缺乏针对性的措施。虽然财相克沃滕其后撤回富人大幅减税建议，盼熄国民怒火，但整个减税方案规模并无显著缩减。特拉斯还一再重申不会转軚，坚持大幅减税，也不会削减政府开支，刚愎自用，不将IMF忠告和市场反应放在眼内，还要摆出一副“虽千万人吾往矣”的姿态，看在有识之士眼里，恍若不知天高地厚的傻瓜。若不是英伦银行上月底及时紧急启动买债措施，设法稳定镑汇和债市，持有大量国债的英国退休基金早已爆煲，令数以百万计的英国退休人士欲哭无泪。

英国通胀高企，需要收紧货币政策及财政政策。这边厢，英伦银行为了遏抑通胀加息，那边厢特拉斯却乱投银弹“倒米”，为通胀添柴加薪。英伦银行无限买债救急以13天为限，不能延长，否则就会与收紧货币政策冲突。投资者担心，本周五买债救亡行动结束，英国汇债又有难。昨天特拉斯政府终肯转軚，危机算是暂时放缓，然而事件已令人对英国财政、金融稳健，以至当政者的治理能力，产生不少怀疑。说到底，英国债务水平升至半世纪最高，当下又面临滞胀，财政货币政策回旋空间不多，就算政客不再乱出昏招，经济也有硬着陆风险。

英国并非美国，英镑亦非美元，华府可以恃着美元霸权滥印钞票狂洒银弹，伦敦当局并无这本钱。此次危机，突显了唐宁街的不自量力，以及政客的不负责任。特拉斯革除克沃滕职务，遮掩不了自身责任，两人相互卸责，缺乏担当；这边厢，英伦银行为唐宁街补镬，那边厢，克沃滕还敢厚着脸皮扬言，停止买债后，万一下周开市再现动荡，英伦银行需“承担责任”。

脱离现实拒信专家“偏方”救国可酿巨祸

过去30年的经济全球化，以新自由主义为核心，肥了西方小撮精英，当地一般民众却受惠有限，甚至因此吃亏，民怨日积月累，造就民粹主义抬头，英国脱欧是标志事件，人们不信任专家，更爱活于同温层，思想观念愈益激进化极端化，同时也愈来愈脱离现实。此次特拉斯政府险酿巨祸，反映了民粹时代西方政治的败坏。

西方世道崩坏，缅怀往昔美好、重拾旧日光辉，成为右翼民粹主义一股潮流。特朗普“让美国重新强大”，正是一例。英国保守派眼中，撒切尔夫人和列根这两位领袖，代表了一个辉煌时代，特拉斯的大幅减税方案，标榜师承二人，迎合了渴望重拾辉煌的支持者；根据《金融时报》等媒体的报道，特拉斯和克沃滕似乎也真心相信，只有秉承撒切尔夫人的一套，将新自由主义淨化“还原本色”，才可以帮国家脱困，来自所谓“专家”和市场的阻力，必须设法克服，只是今时不同往日，当今英国内外经济形势，跟撒切尔夫人时代截然不同，特拉斯那种近乎教条式的坚执，根本脱离了现实，强硬为之，只会车毁人亡，问题是英国经济民生沉疴难起，当既有应对方法失灵，苦无出路，不排除未来又会有人企图以其他古怪“偏方”落药，令国家陷入更可怕的危机之中。

