美中期选举另一场民主危机：阴谋论者控制选举机器？

来源：香港01

作者：叶德豪

美国国会众议院调查委员会对2020年国会暴乱的连场公开听证，最终在离中期选举不足一个月的10月13日作结，委员会七位民主党议员和两位共和党议员一致通过传召似乎知道自己落败后仍继续推动推翻选举结果的前总统特朗普作供。由于众议院控制权来年很可能落入共和党之手，调查委员会此举大概不能博得特朗普亲身上场，演出国会暴乱调查的下一幕，而只能是这个调查的句号。不幸的是，这并不是美国民主危机的终章。

根据民调数据网站FiveThirtyEight的统计，在11月8日的中期选举中，高达六成美国人所在的选区都有否定2020年选举结果的共和党候选人出选。在国会两院议席、各州全州选举职务的552位共和党候选人中，有高达200人完成否定2020年拜登胜选的结果，另有62位表示质疑，还有122位疑似因为不敢得罪特朗普而拒绝为此公开表态。总计起来，不明确接受2020年选举结果的候选人占了共和党候选人总数的七成——这跟依然认为拜登胜选不合法的共和党选民比例相约。

质疑2020年的选举结果，潜在的原因很多。一些人可能是真心相信没有证据支持的选举舞弊论。另一些人可能只是“策略性”地质疑选举结果，只为了得到特朗普的背书以增加政治本钱，又或者至少避免站到特朗普的对立面。部分人也许认为质疑选举的策略也可以为自己所用——例如亚利桑那州的共和党州长候选人莱克（Kari Lake）就曾在其党内初选中用上质疑选举的策略，似乎是为自己的可能败选作争议结果的铺垫，跟特朗普一样（最后莱克击败了对手）。

因此，即使一堆共和党的“选举否定者”出选，甚至当选，也并不必然表示未来美国将会重遇2020年败选者不承认投票结果、散播阴谋论、无所不用其极试图推翻选举结果的民主危机。

然而，这一句“不必然”大概只能说服一个极端乐观主义者。

从美国民主的角度来看，本年中期选举最让人担心的是，控制美国各州选举和投票的职位可能会由只求私利而否定选举结果的共和党人夺得，使共和党的特朗普派能左右2024年的大选结果。

其中最为人关注的是各州州务卿一职。在美国多数州份，州务卿负责统筹选举事务，因此能在决定投票结果的过程中扮演重要角色。近年，美国有关选举不公的争议不少都围绕着州务卿这个职位。

例如在关键摇摆州佐治亚，2018年的州长选举中，共和党的候选人肯普（Brian Kemp）本来就是州务卿，有球员兼任球证的双重角色之嫌，民主党候选人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）败选后就以肯普在任期间在选民名单上剔除了数十万人为理由而不接受败选，其相关官司到2022年10月初才正式告终。

在2020年大选各种推翻选举结果的尝试都大体失败后，特朗普也曾亲身致电佐治亚的州务卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），向后者解说各种不切实际的选举舞弊阴谋论，而在拉芬斯伯格耐心反驳其言论之后，特朗普竟称“你看，我唯一想要的就是这个，我只想找到11,780张选票（按：刚好比拜登的领先多一张选票）”。当然，最后拉芬斯伯格也没有听从特朗普。

根据美国各州政治观察者Carolyn Fiddler的统计，有11个“选举否定者”正在各州代表共和党角逐州务卿一职。当中一些人身在佛蒙特、麻省、马里兰等蓝州，并无胜算。但根据其名单，在拜登2020年从特朗普手上夺回的两个摇摆州亚利桑那和密歇根，其有望胜选的共和党州务卿候选人皆是“选举否定者”。

《华盛顿邮报》的分析就指，如果州务卿要影响选举结果的话，有至少四件事可以做。一是使投票更加困难，包括收紧邮寄投票等；二是容许一次又一次的重新点票和选票审计（亚利桑那对于2020年的选票审计花了近一年才结束）；三是拒绝确认点票结果；四是运用其职权公开质疑选举公正。

由于美国总统选举结果往往只取决于几个关键摇摆州——在2020年的选举中，拜登和特朗普全美42州加上华盛顿特区的得票差距都超过5%，只有另外8个州有较为接近、较具竞争性的结果——如果一些关键州份的选举机器被“有心人”控制，将会对选举结果造成实质影响。

而且，能左右一州选举结果的，还不只州务卿一职。州长、州议会和州检察长，也是其中关键。一州的总统选举人名单最终要由州长签署作实；州议会决定一州选举制度，而且有可能在争议中自行选出总统选举人，推翻普选结果；州检察长则可以选择就哪一些选举案件采取司法行动。

FiveThirtyEight的统计显示，在中期选举之后，至少有两位否定2020年选举结果，以及四位质疑选举结果的共和党人将成为州长；Fiddler则指全美有超过一千位州议会候选人是“选举否定者”，而且有10个州的州检察长候选人也是“选举否定者”。

这种“选举否定者”掌权的危机在亚利桑那尤其严重。该州的四大全州选举职务（国会参议员、州长、州检察长、州务卿）的共和党候选人全部都是“选举否定者”，全部也在党内初选击败了不属于特朗普派的共和党对手。

回顾2020年大选后的选后争议，当时特朗普派并没有各州职权上的选举组织，美国已陷入了两个月的政治不稳当中，最终更引发2020年1月6日的国会暴乱。可想而知，如果中期选举的结果让特朗普派真正掌握了一些能影响各州选举结果的职权，其潜在破坏可以有多大。

从最乐观的角度来看，当这些“选举否定者”变成了亲手主理和确认投票过程的官员之后，他们可能会变成了局内人，不会再以局外人的无端猜测来盲目质疑选举。然而，观乎特朗普入主白宫四年后依然能够以局外人的反建制形象为政治招徕，这种乐观判断与现实应该有一段有大的距离。