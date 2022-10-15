蔡政府介绍给台积电的恐怖情人

来源：台湾《中国时报》

作者：蒋德纲

美国拜登政府10月7日发布4个月来第三波晶片输陆禁令，造成台积电股价连日重挫，几近腰斩，市值蒸发7兆元（新台币，下同），陷入10兆元保卫战。西方权威媒体连番警示一旦台海发生战争美国将“炸毁台积电”、“撤走台积电工程师”；台积电不是乖乖地赴美亚利桑那州投资，怎么还未得利，却搞得遍体鳞伤、体无完肤。

这一波禁令威力强大，英国《金融时报》形容，美国要把中国“打回石器时代”；《彭博》引述白宫兵推中国大陆侵台想定，“撤走台积电工程师”；事实上早在去年11月美国战略学者麦金尼、哈里斯就在美国陆军战争学院季刊《参数》（Parameters）中指出，如果台湾被占领，美国将祭焦土战略，直接摧毁台积电的所有设施，阻止北京取得先进晶片技术。媒体现在疯狂转述，原来美国人另有盘算，细思极恐啊！

美国威逼利诱台积电赴美投资，国会议员一批批来访台湾跟总统蔡英文会面，张忠谋和刘德音都是无法缺席鸿门宴的座上宾，却见这段期间两人不断透过外国媒体说“在美国投资晶片厂不具竞争优势”、“半导体复杂的全球分工体系，没有国家能用武力控制台积电”、“战争会催毁台积电”，“硅盾”忍辱负重，就只有蔡政府听不懂。

如今，蔡英文眼看苗头不对，首度在双十节亡羊补牢帮腔“半导体制造聚集在台湾不会是风险”，然而，对于台积电能否止血，恐怕于事无补。如果台积电在蔡政府鼓励下，没有应允去美国投资，美国人今天敢说“炸毁台积电”、“撤走台积电工程师”这番话吗？在美国眼中台湾价值跟乌克兰没啥不同，唯一不同的就是美国有亚利桑那州晶圆厂了，所以北溪二号可以炸、台积电可以炸！

心理学有一种症状称为斯德哥尔摩症候群，指的是被害者对加害者产生感情，甚至认同加害者的观点。美国心中只有自己的利益，“我得不到就毁了他，别人也得不到”，谁还在乎“美台关系史上最好”？《纽约时报》披露“美国想把台湾变成巨大的武器库”，台湾这群乖乖听话、患了斯德哥尔摩症候群的英粉，看见台积电面对这个恐怖情人的艰难处境吗？

这让我想起了今年初台积电为何要招募一位熟悉美陆台关系、地缘政治的政治学博士，吸引上百位政治学博士投递履历，原来是担心这种政治风险，美国人的剧本要蔡政府延长兵役期，不就是要台湾做好战争准备吗？