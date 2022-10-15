“极端政治”之乱：民进党煽动恶的力量

来源：台湾《联合报》社论

台湾总统蔡英文在双十演说谈到台湾民主体制，强调民主社会可以有不同立场、相互争辩，但无论外在压力有多大，我们都要坚持自由民主体制“一致对外”。这是一种弔诡的说法：执政党不断在台湾内部制造分裂，社会、文化、认同都受到撕扯；然后，却说大家必须团结对外。事实是，台湾民主正步入“极端政治”泥淖，今年选举的负面打法堪称历年之最；当民进党成为霸凌的发动者，被霸凌者难道只能选择屈从？

台中市长卢秀燕接受《联合报》专访时语重心长地说，“我选过九次大选，今年负面攻击特别严重”。过去的选举多是匿名人身攻击，如今则是公开射箭，攻击手并沾沾自喜地向执政者邀功。一向温和的卢秀燕，更罕见地点名蔡英文，认为她对选风和社会是非扮演重要角色，今年负面恶质选风，她当然该负责。

今年初的中二选区立委补选，民进党穷尽洪荒之力追杀对手，对颜家做出几近政治人格摧毁的攻击。“极端政治”一如极端气候，政客利用谋略抓住短期政治风向，对政敌发起狂风暴雨的攻势，让对手陷于难以弥补的伤害。其目的，只为攫取自己的胜利。不惜激化社会对立，更不在乎选后是否还有对话或弥补的空间。当时，民进党不仅没人挂铃铛、踩刹车，全党甚至火上浇油，向悬崖暴冲。

为了打击对手，绿营手段往往极其狠辣，无所不用其极地煽动“恶的力量”。平日已经如此，到了选举更是变本加厉，网军、名嘴、侧翼联手发动恶质的人身攻击，亲绿新闻台24小时狂轰猛炸，网路社群则发动“绿色认知作战”，让对手完全无从辩解。近期的选举，政府高层参与连番炮轰，执政党运用失衡的媒体资源围剿在野党对手，民主选举的“公平竞争”已然消失。

民进党年初攻击颜家的手段，这回全套照搬来攻击在野党参选人，卢秀燕便深受其害。蔡英文先带头暗酸，“妈妈市长把大部分心力放在送往迎来”；副总统赖清德也批，“妈妈市长只顾柴米油盐酱醋茶”；民进党台中市长参选人蔡其昌则说，卢秀燕是“不称职的媳妇”。“妈妈市长”原是形容女性市长的温柔体贴，却被党政高层用来攻击卢秀燕，措辞更充满歧视意味；这显示蔡政府平日标榜“男女平权”，都是嘴巴说说。

民进党县市长选情吃紧，选战走偏锋的情形愈发严重。名嘴周玉蔻为了帮陈时中打击蒋万安，不断发布与蒋本人无关的隐私；府院党对卢秀燕冷嘲热讽，绿营女权主义者缄默不语。更有甚者，为了护航论文抄袭的林智坚、拉抬防疫不力又偏私的陈时中，民进党战台大、打慈济，扭曲台湾人的普世价值。执政党为了选票，不惜践踏台湾社会珍视的敦厚人情，反而更吓跑中间选民。

在蔡英文下令选举机器及行政机器动起来后，“国家机器”奉命执行选举任务，原应保持中立的中选会主委李进勇毫不避讳地出席民进党候选人的造势活动；亲绿电视台铺天盖地追打民众党新竹市长参选人高虹安，资策会竟跟进说出前言不对后语的话，ＮＣＣ则睁一只眼闭一只眼。蓝营不能做的事，绿营做起来就是天经地义，摆明“有政府，会选举”。

当政府独立机关都变成民进党的“打手”与“侧翼”，蔡英文把整个政府滥用到极致，她呼吁全民“团结对外”的声音当然注定消散在风中。民进党不断操弄极端政治，使社会被激化为二元对立；下一步，就是政府与民意的对决了。

