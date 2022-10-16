全球经济风险加剧之际 G20会议在诸多问题上都产生分歧

来源：彭博社

全球主要经济体的财政部长在华盛顿开会期间就包括俄罗斯入侵乌克兰在内的一系列问题产生分歧，令各国更难以协调政策来应对全球经济面临的越来越大风险。

知情人士透露，在周四的二十国集团(G20)财长和央行行长会议上，如何应对俄罗斯入侵乌克兰的战争成了一个分歧话题。G20包括美国、中国、俄罗斯和沙特阿拉伯等国家，在全球经济中的占比达到80%。

知情人士称，在G20的这次会议上，包括德国在内的国家敦促以更强硬的措辞谴责战争，但最终不欢而散。

这些要求匿名的知情人士还表示，沙特与OPEC+盟友近期决定减产，美联储加息并引发美元强势，以及中国在应对新兴市场债务负担方面的作用，G20会议在这些问题上也都遭遇了分歧。

这种种分歧正发生在全球经济处于脆弱时刻之际。国际货币基金组织（IMF）近来以战争、通胀和利率上升等风险为由，下调了明年的全球经济增长预期。

无共识

虽然政府间就这些问题的分歧早已公开，但它们也威胁到1999年亚洲金融危机后开始启动的G20论坛的使命：协调各国的经济和金融政策来避免以及应对危机。

在全球经济政策方面，反映与会国共识的所谓会议公报会消弭这种分歧。但即使是在一切顺利的时候，对于像G20这样规模的会议来说，这也是一项棘手的工作。

这种分裂也出现在IMF更广泛的讨论中。IMF主要的咨询委员会——国际货币和金融委员会的负责人Nadia Calvino周五表示，俄罗斯的阻挠导致该委员会无法就自己公报达成共识。

自俄罗斯2月入侵俄罗斯以来，G20最接近公报的是“主席会议总结”，是由今年担任G20主席国的印尼发布的。

知情人士透露，关于周四会议的一份文件仍在制定中，其中可能包含一个章节反映该组织可能达成共识的话题，预计这份文件最迟将在周六发布。