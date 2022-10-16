全球经贸3.0时代 台湾需新思维

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

上周美国贸易代表戴琪的一场演讲，指出美国“受够了现状”（done with the status quo），将改采“互补性贸易政策”。此举意味着继美中对抗、冠病疫情及全球通膨等一连串破坏现状的发展后，我们所熟悉的自由贸易体系是下一个变革所在。

美国对以自由化为基础的世界经贸秩序现状很不满。归纳背后的主因，除了加速产业外移、失去制造能力及工作机会外，戴琪上周的演讲又加入了三个元素，就是造成财富集中、供应链的脆弱性，以及无法规范中国让其借机坐大。

回顾过去百年经贸秩序演变，若将二战之前世界性的锁国、市场分隔及集团化称为1.0时代，则二战后从“关贸总协定”（GATT）到WTO成立至今的2.0时代，核心是以“比较优势”以及“贸易带来和平”等思维为基础，推动全面自由化的时代。2.0时代的秩序现状不但是美国在二战后大力主导的产物，而且其维持超过60年世界最大经济体的事实，无疑是比较优势法则最大赢家的印证。当然，亚太多数国家也是受益者。

全球经贸2.0时代，贸易及投资障碍大量被移除，各国致力于以相对优势找到全球化分工网络的切入点。以最热门的半导体为例，台湾的相对优势在专注生产下累积的科技领先、高素质且愿意牺牲生活的人力、完整的生态圈、服务所有全球冠军的经验及全力配合的政府。美国的优势则在创新、设计、预测及掌握核心科技。然而不少国家弱势多于优势，而即便如世界第一强的美国，也因弱势部门不断扩大而形成政治压力。此外，疫情爆发、大国对抗等使得经济安全受到重视，且贸易又未带来欧洲和平，都是让2.0愈走愈难的原因。

戴琪的演讲，宣告美国启动全球经贸秩序3.0的工程。其所提出的“互补性贸易政策”，可有以下的解读。第一，各国在享受比较优势时，也要考量因而对他国造成的冲击。第二、自由化不能只有无底线的开放，也要将供应链脆弱、过度依赖、制造业空洞化及地球永续问题一并思考。第三、互补需要了解自己也需要强化跨国协调，以确认互补性，同时避免矛盾抵销的问题。

再以半导体为例，在3.0互补性贸易秩序时代，意味着台湾在以比较优势领先全球之际，也要考量伙伴国家（亦即客户、设备、材料提供者）的冲击，所以不能只有台湾，也要赴美投资创造就业。又美国对回流给予补贴扭曲投资走向，可能不符合2.0时代规则，却是3.0时代解决供应链脆弱、过度依赖及制造业空洞化的必要之举。美国近期以“消减通膨法”要将电动车及电池原料供应链带回美国，除前述3.0互补特征外，还加上减碳永续发展的正当性。最后，台美贸易倡议、印太经济架构（IPEF）则是强化协调互补的新机制。

美国以“互补性贸易政策”做为经贸3.0秩序主轴的意图已然清晰，但未来路径却很模糊。首先，美中战略竞争加上互补性贸易，意味世界不但要分两边，而美系网络内各国还要谈互补，如何兼顾效率、避免侵蚀优势，还很模糊。第二，当前各国要优先考量美国的弱势，但美国将如何兼顾他国弱势，尚待观察。第三，3.0秩序无法回避重写2.0时代规则的问题，在美国国力下滑之际，有多少国会响应跟随？甚至要如何定义互补？如何协调？同样模糊。

台湾是现状2.0时代的受益者，当务之急是掌握3.0秩序的思维，在模糊中先观察各国动向，并全力避免互补变成挖墙角，导致比较优势被削弱甚至流失的风险。