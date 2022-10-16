港升旗礼停课风波 柔性处理更胜订罚则

来源：星岛日报

星岛日报社论

香港荃湾圣芳济中学14名学生上周在学校升旗礼上，被指作出不尊重升旗礼仪式的行为，遭罚停课三天的风波，本来是茶杯里的风波，但校方在处理事件稍欠妥当，以致事件被上纲上线。学校应汲取教训，今后处理类似事件，尤其涉及青春叛逆期学生时，宜以柔性手段应对，才能让学生口服心服，自觉遵守升国旗时应有的礼仪。

事缘该校当天早会举行升国旗播国歌时，十四名学生据称因吃早餐赶不及返回课室及操场集队，副校长目睹他们未有站立，认为不尊重国旗，更指有关行为违反《香港国安法》，罚他们停课三天。然而学生却提出另一说法，指当时听不到奏国歌，当得知要升旗时已即时起立，并无违规。可惜是，警方当天进入校园调查，其后有政治漫画以此为题材，令外界产生校方报警要求警方介入处理的错觉，使事件上升到国安法层面。

处分须合情理法免招反效果

警方随即澄清，指学校当日报警，因校门指示牌遭毁坏，与学生不尊重升旗礼仪式无关。警方此举显然是不想让社会各界觉得，警方动辄介入处理升旗礼，尤其涉及校园，觉得应交由校方处理会较为妥当，因教育局对学校发出指引，要求校方教导学生在《国歌条例》及《国旗及国徽条例》下须对升旗仪式和奏唱国歌遵守的礼仪，如有学生做出不尊重升旗礼行为，学校可根据校规处理。

可是，校方在处理手法上却做得不太理想。副校长跟学生各执一词，究竟学生当时是无心之失，抑或是故意违规，外界难以判断谁是谁非。校方和一些教育界人士认为，早会时仍在食早餐是不能接受，明显已违反校规，更何况明知升旗仪式即将举行仍吃早餐，明知故犯，认为涉事学生被罚是恰当，至于罚停课三天孰重孰轻却是见仁见智。

教局虽然就国旗、国徽、国歌和区旗礼仪曾向学校发出指引，但对于学生在升旗仪式做出不恰当行为，却没提出任何罚则指引，只强调学校应按一贯的训育及辅导策略跟进，因此教育界立法会议员邓飞认为教局应制订划一惩罚指引，让学生知道违规是有后果。

然而，另一派教育界人士却不赞成严惩学生，尤其中学生正值青春叛逆期，自以为已长大，有自己的个性和想法，为了表现自我价值，倾向根据自己的需要和愿望采取行动，特别容易冲动，一旦自己的想法不获师长理解，可能会采取极端不成熟方法来发泄不满。因此，教师在处罚学生前，一定要小心处理，须先问他们为何做出违规行为，了解其动机，再根据其解释和具体情况作出辅导，若教局制订划一惩罚指引，只会扼杀教师按不同情况弹性处理的空间。即使教师最终作出惩处学生，也要让他们口服心服，务求做到合情合理合法，不然只会有反效果。

仪式前先广播让师生作准备

以涉事学生为例，他们不忿被指违反了《国安法》，事后接受传媒访问，并找副校长对质，多番追问下才暴露副校长竟然把《国安法》跟《国旗及国徽条例》混淆。毕竟学校举行升国旗仪式，旨在增强学生的国家观念和爱国主义精神，若校方连相关法例没有正确认识，相信很多学生动辄得咎。

这场小风波已经过去，涉事学校日前举行事件后首次升旗礼，事前有广播提醒师生仪式即将开始，让他们有时间回到课室或操场作准备，但这还未够，须提高教师对《国安法》、《国歌法》和《国旗法》的培训和认识，这样才避免类似风波重演。