防疫“不躺平”的空间可以很大

来源：香港01

01评论编辑室

港府周四（10月13日）的疫情记者会除了预告限聚令将会由四人放宽至12人之外，也分析了近两三星期不少疫情数据。当中包括了“0+3”实施前一周四成抵港患者在机场核酸检测给识别出来，但“0+3”实施后升至53%，在上周甚至可能超过了六成。

数字浮动当然是正常，但若然由四成升至逾六成，或许便关乎“0+3”实施后入境者登机前只需进行快速测试，而不是核酸检测。而由于快测可能较核酸检测较多“走漏”个案，因而隐形患者抵到香港机场、接受核酸检测后才被识别出来。这个当然只是推论，需要政府和专家进一步研究，但若然属实，相当程度上也说明了医学监察核酸检测的重要性。

宏观政策下的精准调整

毋庸讳言，许多人关心香港何时放宽至“0+0”，进一步便利游客来港。但是否保留核酸检测的例子便说明了，在“0+3”抑或“0+0”的大议题底下，许多细节得小心设计，精准调整。又例如香港过去一星期新增个案虽然由3000多宗回升至5000宗上下，但留医和重症人数未见显著反弹，意味我们在考虑放宽入境措施的同时，的确可以其他精准手段控制疫情，尤其是防重症。

放在内地，这个道理其实相同。日前《人民日报》连续三日发文坚持动态清零、不躺平而引起社会及市场关注，但动态清零、不躺平作为大方针，底下的具体政策措施不是没有灵活调节的空间。甚至乎正如国务院联防联控机制在周四的记者会上所说，“全球没有一个国家是真正意义上的完全‘躺平’”，那么即使说“坚持不躺平”，其实也并没有意味具体政策措施要怎样。

阶段性成效后的疫苗接种

卫健委专家梁万年也强调，动态清零并非指不容许出现个别或者散发病例，而是指阻截疫情持续地在社区传播。换言之在动态清零、不躺平的大方针底下，地方政府的防疫措施不是没有减低扰民、减少影响经济活动的空间。国家疾控局传防司司长雷正龙亦指出，须减少疫情防控对群众的影响，积极整治“层层加码”的问题。由此可见，我们不应该因为中央维持动态清零、不躺平的总方针，便二元对立地等同了防疫政策将继续扰民、打击经济活动。

在论到早日复常的时候，梁万年形容疫情防控“取得了阶段性的成效”，并谓“看到了胜利的曙光”。从数字来看，其实内地的死亡个案长期零宗，而现有确诊近期虽然稍为回升至4000以上，但现有重症仍然维持在不足20宗，绝对是配得上“阶段性的成效”的说法。而疫苗接种方面，虽然九成人口已接种两针疫苗，但长者的三针接种率按推算约莫只是67.3%，无怪乎梁万年亦指出要加强疫苗接种，特别是老年人的疫苗接种，防止重症、防止死亡。

在目前重症率偏低、死亡例清零的情况下，仍然进一步加强疫苗接种，照道理也是为措施调整制造更多空间，纵然哪些政策可以更弹性、哪些措施可以放宽，外界始终难以说得准。毕竟动态清零、不躺平所包含的空间其实很大。