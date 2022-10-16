二十大 台海问题或非优先

来源：中时电子报

作者：王钦

众所瞩目的中共二十大即将拉开帷幕，外界除了关心人事安排动向以外，也很关心后续大陆的国际政策和两岸政策走向如何。虽然二十大报告还未公布，但从最近几年中共的权威文件尤其是不久前刚结束的十九届七中全会公报中可以看出一些端倪。

七中全会既总结了过去一年的工作，也总结了过去五年的成就，尤其是后者，可以视为二十大报告的精简版。针对前者，公报中提及“坚决开展反分裂、反干涉重大斗争”，看起来应该是直接指向两岸问题，香港问题虽然是公报着墨的重点，但这主要出现在五年回顾部分，而在一年总结部分只提及香港回归25周年。不过，这段表述还是侧重于大陆的态度，而非成绩，因为只是开展了斗争、亮明了态度，但并未对结果有所阐述。在五年总结中公报提到，“依照宪法和基本法有效实施对特别行政区的全面管治权，落实爱国者治港原则，香港局势实现由乱到治的重大转折”，尤其是后半句说明大陆认可目前香港局势的演变结果。

五年回顾中的涉台部分，“坚持一个中国原则和九二共识，展示了我们维护国家主权和领土完整、反对台独的坚强决心和强大能力”，这实际上也维持了大致的语言风格，完全未提两岸关系的现状和取得的成绩，只侧重于表达态度，而在十八大、十九大报告中则明确了具体成就如开放三通和实现两岸领导人会面等。

比起略显黯淡的两岸关系成绩，大陆后续对待国际关系和两岸关系的思路或许更值得探究，在公报中使用了这样一句话，“坚持国家利益为重、国内政治优先”，后半句可是大陆政治语言中第一次出现，这个或许能解释大陆在俄乌冲突、对台武统等一系列重大问题上抉择的深层思路。

很多人用“斗而不破”来形容中美关系，其实这也能够覆盖大陆在台海问题上的基本态度，大陆一直都在强调要“发扬斗争精神”，在六中全会通过的第三个历史决议中，还曾大书要“顶住和反击外部极端打压扼制，开展涉港、涉台、涉疆、涉藏、涉海等斗争”，但大陆也充分意识到，在斗争的同时也必须“保持战略定力”，提出不仅要“敢于斗争”，还要“善于斗争”。如今大陆更直接表达要以国内政治优先，可谓进一步明确了如何保持定力和善于斗争，后续在二十大报告中要如何全面阐释这一思路，就颇为值得观察。

众所周知，中共党代会和全国两会一般不是发布对台政策的场合，一般也不会在文件中明确阐述新的对台政策，而更多地是总结过往工作和发出呼吁。但在二十大报告中会详细阐述大陆的总体安全观和后续的大政方针，从这些章节中我们可以符合逻辑地作出推断，将台海问题置于中美竞合和大陆自身发展的大逻辑之下，可以帮助我们更好地在二十大的观察中抓住重点。