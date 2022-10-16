国际债务危机山雨欲来 中国地方政府须再节流

来源：明报

明报社评

国际政局动荡，国际金融局面也是乌云密布，很多外债比重大且依赖进口的国家，在美元持续强势和利率急升的情况下，政府财政已经捉襟见肘。国际货币基金组织提出警告，六成低收入经济体存在债务高风险。美国自扫门前雪的做法，实际上是在“薅羊毛”，全球受损。中国的地方财政因为经济低迷而左支右绌，去年已经有一个城市因为债台高筑而需要“财政重整”，实质上就是破产，今年的形势不容乐观，已经在过紧日子的地方政府，需要节流的力度要加大。

全球国际债务危机严重

中国可能因而收益受损

冠病大流行在全球肆虐近三年，很多国家的经济受到严重打击，今年开始复苏初现，但俄乌战争爆发，全球粮价和油价急涨，依赖进口的国家压力重重。美国面对40年来最严重的通胀，应对的方法是加息，以致美元升值，有自然资源出口的国家还可以保住币值不至于急跌如山倒，进口赤字大的国家，则是雪上加霜；外债累累的国家，还本无力，还息的负担也提高，随时会出现还债危机。

斯里兰卡七月份宣布政府破产，其余3个不履行还贷的国家是俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰，评级机构警告，阿根廷、黎巴嫩、加纳等10个国家出现还贷困难。这些国家货币大幅贬值，进口成本急升，过去政府实施的价格补贴、减税等扶持民生的政策，无以为继，是否会因而出现政权不稳有待观之，但在偿还国际债务出现问题，很可能会因为通胀持续高企以及政府财政收支出现大量赤字，而爆发主权债务危机，这对国际金融带来的骨牌效应，不可小觑。

国际货币基金组织和世界银行上周举行年会，修正了对全球经济增长预测，也讨论了国际主权债务危机的可能性，但没有提出任何解救方案，也没有宣布减免发展中国家债务的方案，可谓“见死不救”。全球利率急升和美元升值，资金流向美国，也吸引了外来投资者在美国设厂提供就业机会，美国是唯一受惠者。中国给予很多发展中国家大量贷款，支持他们购买中国的基建工程项目，是一项长线投资，也可能因为这些国家出现债务危机而受损。

全球经济低迷，中国不可能独善其身。虽然外贸进出口总额和顺差都有所提升，人民币兑美元贬值，对其他货币则升值，但是，由于国内经济增长率持续下滑，地方政府收入减少但开支增加，财政出现左支右绌的情况十分普遍。收入减少的原因是税收因为主动减收以刺激经济，和经济下滑而缴税下降，同样重要的原因是卖地收入大幅下降。开支却不减反加，基本的教育和福利开支不能减，医疗开支则大幅增加，即使没有出现疫情的地方，也要因应防疫常态化的要求而经常做全民核酸检测，一旦出现疫情，政府为封控区域居民提供生活必需品的开支也十分可观。现在已经有很多城市不能支付核酸检测机构的费用，也有城市违反规定，要求被隔离的市民交付隔离住宿和就餐的费用。

地方政府乱收费杯水车薪

卖地假竞投收入降低债比

地方政府因为财政收支不平衡而乱收费、乱罚款的情况比比皆是，但这些收入只是杯水车薪，房地产收入才是关键。很多地方长时间对房地产行业过分依赖，广州的土地相关收入是财政预算收入的149%，现在房价下滑，土地拍卖不吃香，广州今年头三季度的土地拍卖，头两次还有私企象征性的加入竞投，第三次卖地私企缺席，拍卖前夕抽起两块，18块拍卖土地中，3宗无人出价，13宗以底价售出，只有两块超出底价成交。房地产市场低迷是一回事，但更严重的问题是，卖地可能潜藏政府暗中操作以掩盖财政困境的问题。

财政部日前发出要求，严禁“通过国企购地等方式虚增土地出让收入”，用意十分明显，就是针对一些地方，用国有企业购买土地，造成政府收入增加作为分母，以降低债务占整体经济的比例，符合国家对于负债不能超出财政收入的比例要求。在数据上处于边缘状态的城市或许可以这样，但严重超出负债比例的地方则“法网难逃”。

黑龙江省鹤岗市，和很多东北地区的城市一样，因为转型不及时经济倒退，近几年因为房地产业兴起而令政府财政出现昙花一现的状况，由于全国经济逆转，鹤岗市的债务负担超出政府财政能力的4.6倍，去年底不得不宣告需要财政重整，实质上就是破产。

按照内地的要求，“破产”的地方政府就需要大幅削减开支，包括停止招聘公务员、减少公务开支等。其实，全国很多地方政府已经因为财政收入下降而节流，在经济低迷的环境下，开源困难，只能在节流下工夫才能渡过难关，很多地方的公务员和教师已经减工资和削减福利，如果仍不能减低政府赤字，就必须在节流方面加码，避免债务占比超出国家规定而堕入需要财政重整的行列，中央政府限制地方政府在卖地方面“做手脚”，就必须在削减开支方面再下一城。