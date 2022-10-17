中国半导体雄心遇挫 但美国不可掉以轻心

来源：华尔街日报

作者：Rick Switzer、David Feith

不要误以为中国试图成为全球最大芯片生产国的愿望落空了。看到曾经的冠军企业紫光集团陷入破产，加之中国高调地逮捕了数名业内官员及高管，诸如此类的困境促使一些人得出了上面的结论。持有这种看法的人认为，如果中国眼看就要失败，美国政府为何还要大费财力地推出产业政策来补贴国内的半导体制造？

这种分析符合典型的西方思维习惯，在这种思维模式下，人们往往会低估中国经济、政治体系以及产业战略的实力与韧性。中国的计划经济模式固然存在地方性浪费、资本错配以及腐败问题，中国也不会仅仅因为北京方面的主观意愿就一定会成功，但如果认为上述逮捕与破产事件预示着中国的失败，这种想法还是缺乏依据。

来看看光伏产业与造船业。与半导体类似，光伏技术最初是在美国发明并实现商业化的，随后才被中国的经济规划者纳入发展目标。2012年，在持续数年的大规模补贴和过度投资之后，中国最大的几家光伏企业开始遇挫，并引发大量关注。天合光能等企业为保持盈利不得不减产；江西赛维等企业虽得到地方政府救助，但仍有海外债券违约；中国光伏产业曾经的宠儿、纳斯达克上市企业尚德太阳能则于2013年破产。

然而时至今日，中国的光伏产业已然占据主导地位，以至于美国和欧洲的绿色能源目标要依赖于中国的光伏产品出口。目前，全球80%的光伏产量（涵盖所有供应链环节）都来自中国，多晶硅产量中，来自中国的比重更是接近95%。

造船业同样如此，通过提供补贴以及制定扭曲市场的政策，加上政府愿意承受经济损失，北京方面很好地实现了自身利益。2002年，时任中国总理朱镕基号召中国成为世界第一造船大国，北京方面也将实现这一目标的年份定在了2015年。当时，中国在全球造船业中的产量占比仅为5%。2003年，中国出台了一项全国性的造船计划，随后推出大手笔补贴计划，并辅以其他支持性的产业政策。

2005-2009年间，中国新增的造船厂数量达到了全球领头羊日本和韩国的30倍。路透社在2011年报道称，中国的造船厂“因订单枯竭而陷入困境”。但其他国家造船厂遇到的麻烦更大。到2017年时，由于中国在全球造船产量中的比重急剧上升，一些曾经的市场霸主如韩国的大宇造船和日本的三菱重工不得不大幅收缩，或是向政府求助以维持运转。还有很多企业则退出了这一行业。

尽管在浪费性的过度投资中损失了数百亿美元，但中国政府终究实现了目标。通过有意在全球制造过剩产能、挤压行业利润以及把外国竞争对手逼向破产，中国成为了全球最大造船国。如今，它控制着全球造船业约50%的销售额。（美国造船业已出现供应短缺，以至于就在2016年，美国国防承包商还考虑过联手中国企业提升干船坞产量。）

斯坦福大学近日的一项研究显示，被中国“五年计划”列为目标的行业中，新成立的中国企业数量大幅增加，而相应行业中的美国企业无论是在创建数量、产量、就业还是收益上，均大幅下滑。

这些历史教训同样适用于半导体行业。以某些指标衡量，中国政府的政策见效了。中国目前的芯片产量超过美国，在全球产量中的占比约为15%。其芯片制造巨头中芯国际最近生产出了7纳米芯片。虽然未达到全球前沿技术（3纳米甚至更小），但或许已有实力与英特尔(Intel)这样的美国一流企业一较高下。

中国政府的产业政策也反映出令人不快的现实。半导体铸造厂（也称晶圆厂）的建造成本如今已变得十分高昂——一座尖端晶圆厂的造价接近200亿美元——以至于企业在建造此类工厂前几乎无一例外地都需要政府支持。2012-2020年间，也就是美国议员开始着手制定补贴计划的时候（该计划于今年夏天得到实施），全球新建的拥有领先节点工艺的高产量晶圆厂大部分都在中国大陆、韩国以及台湾，企业在这些地方不仅可以享受到政府补贴，还可以获得隐性担保。

在以上背景下，美国最近才通过了芯片法案（Chips+ Act），按照该法案，美国联邦政府将对美国半导体制造业提供补贴——美国在全球产量中的占比已从1990年时的37%降至12%。补贴会造成扭曲、滋生腐败，因此我们需要机智的管理和透明度，还需要辅以限制举措。然而，在将半导体制造业拱手让给那些依靠补贴来获得战略优势的国家后，美国已经对受迫于中国的海外市场的出口品形成了一种危险的依赖。

决策者应该能认识到美国实施自身产业政策会带来哪些挑战，同时不妄下结论认为中国的目标已然失败或是注定会失败。无论中国的半导体行业今天遭受了何种令其颜面扫地的失败，出于历史教训和战略上的谨慎，美国都要认真对待北京方面的野心，在为时已晚之前投入资金，予以反击。