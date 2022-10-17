中国式现代化非西化 二十大报告居安思危

来源：明报社评

中共二十大昨天在北京开幕，中共总书记习近平向大会宣读的报告，只是报告的节选版。报告回顾总结了过去5年和10年的中国经验，提出了中共未来新的中心任务：带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国，以“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴。报告的主基调是强调中共统揽全局的领导地位，突出应对挑战的“斗争精神”、忧患意识、底线思维，反映中央对世局动荡不安的判断与忧虑。同时，从报告中对十八大（即习近平就任总书记）以来的成就评价，以及会前的文宣造势看，二十大主题之一，就是进一步确立习近平在党内的核心地位及其思想的指导地位，这一点，应该会在后续党章的修订及相关决议中，得到体现。

五年一度的党代会，是中共的代表大会，与每年一度的政府工作报告最大的不同，就是突出政治性及党建内容，经济方略反而非其重点。但由于中共的执政地位，党代会报告对中国的政经走向影响更为深远，如十三大的“社会主义初级阶段”理论，十四大的“社会主义市场经济”论断，十五大的“中国特色社会主义”理论，十六大、十七大的小康社会提法等，都影响长久。党代会一般是总结5年的工作，但今年恰逢习近平在十八大上担任总书记10周年，而这10年已被称为“新时代”，所以二十大只是“新时代”的一个新坐标，经过今次大会“两个确立”后，习近平新时代料将成为中共一个新的里程碑。

因此，二十大报告既回顾十九大以来5年的工作，也总结新时代10年的成就。根据官方数字，10年间中国经济总量由54万亿元（人民币）增至114万亿元，占世界经济比重超过18%，国内生产总值（GDP）年均增长6.6%，对世界经济增长的平均贡献率达38.6%，超过七大工业国（G7）贡献率的总和，是推动世界经济增长的第一动力；脱贫攻坚令近1亿人口摆脱绝对贫困，中国已形成全球最大规模中等收入群体，建成世界上规模最大、覆盖人口最多的社保体系，各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平……

在报告的15个章节中，讲经济发展的只有第四部分“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”，这并非意味经济发展不再重要，而是因5年前北京已判断，大陆经济进入“新常态”，发展质量更重要，而中共已经过了需靠经济高速增长来维持执政合法性的阶段。报告中提出的“全过程人民民主”、“科教兴国战略”、“增进民生福祉”、“推动绿色发展”，都属于满足人民对“美好生活”新的需求。

习近平上台之初，以掀起反腐肃贪风暴立威，10年来，受查处者占中共党员总数约4.5%。当年中共开国领袖毛泽东曾称，中共跳出“治乱兴衰历史周期率”的答案是“让人民监督”，习近平在报告中宣布的第二条答案则是“自我革命”，并誓言“全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高”。

去年中共庆祝建党100周年之际，习近平宣布脱贫攻坚战告捷，实现“全面小康”，下一步目标是在本世纪中叶中华人民共和国成立100周年（2049年）时建成“社会主义现代化强国”。在昨天的报告中，习近平对“中国式现代化”作了明确定义：即是中共领导的社会主义现代化，“是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化”。这意味着“中国式现代化”，摒弃了西方以资本为中心、两极分化、物质主义膨胀、对外扩张掠夺的现代化之路。

中共总结过去10年的经验时，常常赋予其世界性意义，脱贫攻坚被形容为“世界减贫史上的奇迹”，“中国式现代化”就被形容为“创造人类文明新形态”，为世界发展史提供了中国经验、中国方案。这固然是中方自信的表现，但就似乎印证了美国最新国家安全战略的判断，即中国是唯一既具有重塑国际秩序意图，又具有愈来愈多能力来推进这一目标的国家。

对于中美博弈，二十大报告中并未正面提及，但提醒未来5年“必须增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”，呼吁“坚持发扬斗争精神”，“增强全党全国各族人民的志气、骨气、底气，不信邪、不怕鬼、不怕压，知难而进、迎难而上”。

中国自古就是一个经常面对周边游牧民族侵扰的动员型国家，中共建政以后，进一步强化了国家的动员能力，新时代10年来，重塑了一度废弛的这种能力。在疫情、战争、制裁等打击下，当今全球经济已逐渐进入准战争时代，从二十大报告将“推进国家安全体系和能力现代化”单设专章，又敦促“实现建军一百年（2027年）奋斗目标”来看，也是为未来世局的动荡预作政策准备及动员。