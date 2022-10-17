来源：联合报

作者：陈一新

权力使到极致，往往就会反弹，而且力道沛然莫之能御。蔡英文执政六年多，一手掌控党、政、军、情、立法与司法，集所有大权于一身，贪赃枉法，毫无节制，最近终于开始受到社会与人民的反扑，让环绕在蔡英文周围的英系逐渐尝到报应，呈现各种败象。

首先，由于蔡英文坚持要主导九合一选举的提名作业，但却到处出包，让她在党内陷入四面楚歌的困境。显然，她是想为“后蔡英文时代”的英系提供一个最大的权力平台，一方面确保未来的领导人能够继续推动她的“抗中保台”政策，一方面保护她许多不欲人知的秘密。问题是，蔡英文垄断九合一提名的霸道作为，不仅没收了民进党的初选，也打破民进党政治生态的平衡。一旦九合一选举大败，蔡英文势必要负起所有责任，不仅必须辞去党主席，而且还会受到党内各个派系的挞伐。

其次，如果民进党在九合一选举大败亏输，蔡英文在政府中的地位也将一落千丈。做为一位跛鸭总统，蔡英文不仅无法主导2024年总统大选的提名，而且可能只有在党内压力之下放弃原先推出前副总统陈建仁出任民进党总统候选人的构想。民进党内目前盛传，一旦蔡英文在九合一选后成为跛脚总统，恐怕只有“拜托”行政院长苏贞昌出面挑战副总统赖清德。

最近，监察院审计部针对高端疫苗提出五点质疑，迫使前卫福部长与台北市长参选人陈时中出面为高端道歉。民进党政府内部出现“吹哨者”，或是监察院长陈菊所代表的菊系有意出面竞逐权力，仍有待进一步观察。

此外，诺贝尔奖得主与中央研究院院士李远哲在接受访问时，公开指责蔡英文的“无核家园”只是画大饼，却不可能在2025做到。没想到蔡英文的回答竟然是，她将在2024年以后离开政府，台湾是否继续推动无核家园就和她无关，充分显示她是一个没有责任感的总统。李远哲挑战蔡英文让人联想起陈水扁总统任内也是在执政第六年左右出现吹哨者或挑战者，终于让陈水扁身败名裂。

第三，中国大陆人民解放军在8月4日到9日连续五天的“围台”演习，并发射导弹飞越台湾北部大气层。但是军方却对人民保密，显示蔡英文政府明知情况危急却不愿让人民知道事实，可说是“掩耳盗铃”昏庸无能到了极点。

两岸情势发展到几乎兵戎相见的地步，虽说中国大陆也有相当责任；但是蔡英文一开始就拒绝九二共识，接着又不断透过“新两国论”与“台湾国庆日”等具有“台独”色彩的文字挑战北京不无关系。台湾国防部一味为蔡英文总统开脱挑战中国大陆的责任，又不能勇于负起责任让人民知道两岸兵凶战危的恶劣情势，恐怕已严重侵害人民知的权利。

第四，国安局长陈明通卷入论文门事件，已经成为台湾学术界的笑柄。出访泰国的行踪又遭到曝光，更成为世界级的大笑话，严重破坏国安局花了数十年才建立起来的良好声誉，还将责任丢给泰国海关使用的是华为系统，证明他对大陆的“认知作战”全盘失败，早已不适任局长一职。

第五，蔡政府口口声声坚若磐石的台美关系，最近也出包连连，让台湾人民的反美情绪快速升温。原来美国总统拜登连说四次要“出兵保台”并非真正出兵保卫台湾人民，只是派遣飞机撤走台积电的资深工程师，甚至在必要时炸毁台积电的工厂，以免落入大陆手中。

更糟的是，从美国跨党派代表团与国会访问团前来台湾，都是为了要求台湾恢复征兵制、强化后备动员制度，甚至建议台湾男女老少发展全民皆兵。

由于蔡英文政府对美国的百依百顺，终于让美国觉得让台湾走向“乌克兰化”与大陆解放军进行一场不对称的战争，以消耗解放军的战力与中国大陆的国力，是符合美国利益的。问题是，符合美国国家利益的事情却不见得符合中华民国的利益。台湾人民如果不想全民皆兵为台独而战，为蔡英文而战，就必须用手上的神圣选票将民进党赶下台。