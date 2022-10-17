台湾九合一选举的“盘”与“势”

来源：中评社

作者：丁仁方

台湾九合一地方选举将于11月26日正式投票，离目前仅40余天。随着选战逐步升温，笔者拟结合理论与实务，每周一篇讨论这次选举的若干重要看点，分析选战的可能发展，特别是最关键的6个“直辖市”及16个县市首长的选举。本文为系列分析的第一篇，先从总体面谈谈“台湾地方选举的‘盘’与‘势’”。

了解台湾地方选举实务的专家评断某一选举区的选举态势，通常会先注意到政党在该选区的“基本盘”为何。所谓的“基本盘”，指的是某政党在该选区的得票基底，代表该党在地方社会的长期认同基础，虽然每次选举会因为大环境、小气候、对战的候选人组合、竞选策略操作及博奕等不同因素相互作用，造成政党总得票数前后差异颇大，但一般而言在个别选区，泛蓝、泛绿基本盘相对变化不大。

一些研究指出，2012年以后蓝绿认同往两极移动，但中间选民也逐渐增多，特别是在2014年以后白色力量崛起，在单一席次的选举，虽仍以泛蓝、泛绿两个阵营竞争为主，但因为第三势力增多，泛蓝、泛绿基本盘也受到压缩。举例言之，国民党在2014年以前的台北市长选举，多拥有五、六成以上的得票率，受到第三势力的挤压，2014年及2018年得票率降为40.82%及40.81%，大概可以推估国民党在台北市长选举目前基本盘仅约在40%左右。

推估个别政党在每一次地方选举可能获得总席次，基本上是以每一选举区个别基本盘为基础，再往上推断其他因素的影响，包括候选人相对人设定位、施政状况、选战趋势发展等，再参酌相对专业客观的即时民调结果，从而推断出当选机率较高者，再一一加总而得。单以政党支持度或施政满意度推断政党可能获得席次，在台湾地方选举意义不大，也犯了学理上以总体推论个体的“生态谬误”。

如果观察长期发展趋势，可以发现泛蓝阵营在台湾地方选举始终维持一定的竞争优势。以“直辖市”及县市首长选举为例，基本上在过去30年，蓝营只输过两次，分别是1997年及2014年，其他至少在席次上都维持平局以上。1997年国民党因为提名过程整合失败，各地派系、山头纷纷违纪参选，蓝营分裂导致国民党在县市长选举惨败，从原来15席掉到仅剩8席，民进党从6席一举冲到12席，无党3席中仅1席偏蓝，加总蓝营仅占9席。

2014年“直辖市”与县市首长选举第一次合并竞选，受到年初太阳花学运的冲击，国民党又提名不当，再度以惨败收场，22席中仅获得6席，民进党获得13席，无党3席中2席偏篮，加总蓝营仅占8席，最惨的是在6都中蓝营仅能保有新北市1都，民进党则占有4都。

除了与基本盘相关的长期发展趋势，另外需要掌握的就是在每次选战的议题走势。原先各方预期民进党会藉由他们最擅长的认同议题操弄“抗中保台”这张王牌，但截止目前为止，虽然也有民进党候选人试图运用但没能炒热，反而是其他议题主导选战走势，最主要包括负面选举、冠病疫情等，下一次分析将说明这些“发展势头”对本次地方选举的影响。