谁会在美国“排除中国”新规中受益？

来源：日经中文网

作者：堀田隆文

在10月12日的美国股市中，道琼斯工业平均指数回撤，收于29210美元，比前一天下跌28美元(0.1%)。在13日公布9月份消费者价格指数(CPI)之前，人们都持观望态度。 在这种情况下，半导体相关行业仍然是主要的卖家。

半导体相关股目前持续走低。这是因为除了对个人电脑和其他产品的需求下降之外，拜登政府10月7日宣布对中国实行更严格的出口管制，也对该行业造成了压力。由代表性股票组成的美国费城半导体股票指数(SOX)在12日继续下跌，与6日的收盘价相比，下跌超过10%。

美国的新规将使向中国出口某些半导体制造设备，以及用于人工智能(AI)和其他应用的先进半导体，需要得到批准。 对利润的直接影响感到担忧的是设备制造商，如Lam Research、美国应用材料公司(Applied Materials)和KLA（科磊），它们一直是中国的稳定产品供应商。

这些企业在中国的业务并不小。“在最坏的情况下，2023年的设备和设施出货量可能会有200亿美元的负面影响”， 高盛在10日汇编的一份报告中对此进行了分析。

美国媒体10月12日都报道了Lam Research和KLA正在暂停中国半导体厂商长江存储科技(YMTC)的业务，还开始撤出负责维护和管理设备的员工。美国政府现在已将长江存储科技列入需要出口管制的中国企业和组织名单。

10月12日美国应用材料公司下调了对2022年8月至10月期间的预测，表示新规定将使销售额减少4亿美元（变动幅度上下1.5亿美元），还将其稀释后的每股收益(EPS)预测从1.82美元至2.18美元降至1.54美元至1.78美元。影响立即显现。

对中国进行限制的目的，除了加强国家安全外，基本上是为了通过遏制中国企业的崛起来保护美国工业。从中长期来看对美国企业来讲也许不光是负担， Evercore ISI在10月初的一份报告中表示：“'这将造成短期的痛苦，但为这一举措鼓掌”，认为这些法规将对美国行业未来产生积极影响。

问题是美国企业如何从监管中获益，没有明确的路径。高盛就美国的新规对长江存储科技的的限制的作用，只给出了“预计(竞争对手)美光科技和西部数据将在一定程度上受益”。

这种情况对纯电动汽车(EV)来说依然如此，与半导体一样，美国拜登政府正在推动排除中国。

根据美国8月通过的《支出和收入法》决定的支持购买电动车的措施，对车载电池中使用的稀有金属来自美国境内或与美国有自由贸易协定(FTA)的国家的车辆给予优惠待遇。其目的是将中国拒之门外。

然而，要建立钴和锂的生产和加工的供应链，脱离“中国”是非常困难的。从长远来看，这样做的好处似乎是防止中国企业获得对价格和市场等的控制，但从短期来看，这可能会抬高制造商的成本，对利润造成压力。

哪些企业将在美国新规定所创造的环境中获利？随着时间的推移，市场可能会有选择。