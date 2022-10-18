凛冬将至 两场选举攸关世界

来源：明报

作者：欧阳五

当香港市民还在享受秋季的旭阳，中国北方地区早已下过今冬第一场雪。与此同时，欧洲多国民众正在发愁如何熬过即将到来的寒冬。毕竟，俄乌冲突后本已高涨的能源价格，因“北溪”天然气管道爆炸泄漏进一步飚升，克里米亚大桥被炸及随之而来的报复行动，使国际局势更加紧张，甚至已经有人担忧“核冬天”会否到来。

人类面临的全球性风险接踵而至，尤其是俄乌危机的外溢影响，日益向经济民生领域扩散，给本已动荡不安的世界，带来更多不稳定性和不确定性。

毋庸讳言，诸多风险危机实为大国博弈的后果，而在接下来大半个月时间，两个正在博弈中的大国将举行两场选举——中共二十大和美国中期选举，在很大程度上将影响未来的国际局势走向。

虽然美国中期选举不如总统大选那般受到全球瞩目，惟其对美国国内政治的实际影响并不亚于总统选举。对外政策实为内政的延续，尤其在美国仍是世界头号强国的格局下，其政治、经济、军事、文化影响力无远弗届，美国国内政治影响势必投射到全球。

然而，分裂是美国政坛的多年顽疾，最近几年尤甚。这不仅仅表现在两党及其选民之间的矛盾日益尖锐，身份政治司空见惯，共和党与民主党各自内部的分裂愈加严重，也成为这次中期选举的一大显着特征。在共和党内部，建制派与“特朗普派”裂痕明显，民主党的自由派与温和派之间差异也愈来愈大。即使是民主党执政，“府院之争”也人尽皆知——众议院议长佩洛西执意访台，就让总统拜登尴尬不已。

其实，美国国内围绕种族、控枪、堕胎等议题的种种分歧多为表象，根源主要是美国无力消除经济全球化带来的负面影响。讽刺的是，于无力解决国内堆积的问题、社会撕裂难以弥合的情况下，在外部树立“假想敌”成为展现团结和凝聚力的共识——能源价格高企，不从根源上解决俄乌冲突甚至火上浇油，反而要求OPEC（石油输出国组织）增产，结果惨遭“打脸”；为控制国内通胀，美联储局一再加息，全球其他主要货币惨遭大幅贬值，全世界为美国埋单；将两党恶性竞争思路延续到国外，白宫新发布的《国家安全战略》报告，将多元化世界按美国的单一标准划分为所谓民主和专制阵营，宣称“后冷战时代彻底结束（the post-Cold War era is definitively over）”，却至今未学会以新的方式与别国共处，仍在世界各地制造分裂与对抗。

而在被美国视为“最重要地缘政治挑战”的中国，本周末也将选出中共新一届领导集体。虽然其结果与美国中期选举一样难以预料，但熟悉中国政坛即会明了，本月16日公开的二十大报告所体现的是中共集体意志，凝聚的是党内外共识，已明确宣示中国将在“新征程”上举什么旗、走什么路，以什么样的精神状态，朝着什么样的目标继续前进。

对世界而言，至少以下三点已清晰勾勒：首先，改革开放国策不变，仍会蹄急步稳；其二，以中国式现代化实现中华民族复兴，中国将专注把自己的事情做好；第三，站在人类命运共同体的高度，提出全球发展倡议、全球安全倡议的中国，仍将坚持和平发展的道路，并不吝与世界共享发展成果。

凛冬将至（winter is coming），世界需要更多稳定性。在对未来的展望中，究竟是零和与对抗还是合作与共赢，是四处树敌还是广结善缘，相信国际社会自有公论。

