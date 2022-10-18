来源：中时新闻网

作者：王尚智

中共二十大将带来哪些“”政治局常委变动、权力结构改变、两岸武力情势走向”？一周前才刚抵达香港，迎来的都是各种朋友圈的交错耳语。

中国最高政治权力的延续或改组，今年面对空前严峻的中美对抗升高与国际情势复杂，中国领导人的“一念心头浪”，究竟能稳住或闹东风，几乎当下就深深紧系着眼前中国是否将深陷国际困局，乃至海峡两岸将烽火炽天。

香港，始终是北京权力圈的风向站，尤其中国外派的“产官学”无不在此聆听且悄悄播散。毕竟只要稍稍某一个人事或政策的“提早知晓”，资本布局或风险逃难“先人一步”，可能动辄涉及的就是亿万资产、产业荣枯的兴衰命运了。

但不得不说，疫情确实影响了香港各种“权威耳语”的信息流通！因为这些都必须得是“面对面”，隐密于饭局甚至包厢中才能细细分说，断不可能“发信息”或“讲电话”！话自何处、说者何人，虚实之间的提取、重组、研判，都是高人过招的“高端活”，绝非一句“我有北京特殊管道……”的套路，就能上得了低调奢华的菜色餐桌。

事实上，除了官方的香港政府、北京驻港首要的中联办，与连带相关的港澳办、台办，北京权力核心圈的众多“要角人物”，也都会安排各自的“眼线”在香港穿梭搜集港澳、海外、国际的政商趋势变化。这也是弥补港府等官方体系“民情上报”，一旦有所遮掩或误差的必要途径。

这也就使得香港多年来的政商、艺文社交圈子，始终还怀存着60年代至今的“情报感、微妙性、烟云气氛”！不入流且私下宣称来自“某办”的蠢蛋家伙姑且不论，有时饭局中某一位低调没名片、不吱声的平凡人物，连眼神、动作也非炯炯有神，后来才知道这是一位有力的“外围商人”，卡了些事在新疆、西藏，只有他打通电话能帮上忙。

二十大中国领导人延续权力的布局事属空前，政治局、军委多人届龄上下意味着“权力洗牌”，也影响了香港各路情报信息末端的人物去留。一位国企驻港金融业的负责人，在离开转赴民企3年后，两个月前突然被拘捕，北京政治金融权力一脉的变动，就此提前“一叶知秋”。

习近平在二十大开幕提及台湾，仍以“尽最大努力争取和平统一，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项”为中心，但也提出“坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略”。台湾一般听来彷彿“老生常谈”，但从香港讨论的角度，看重于将会有“新的总体方略”！

从香港这几年自身历经“反修例、国安法、新特首”的政治动荡，乃至眼前“防疫、全球资本混乱、移民潮”的经济社会变迁，观察台湾情势的耳语圈子，如今不约而同认为二十大之后，紧接着就要看：一、国务院与国台办的“新人事”将如何变动；二、国台办是否将增设处理“两岸科技产业”的专责单位；三、解放军是否将要或早已成立“台美武器战略研究院”等级的专责部门了。