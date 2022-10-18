九合一选后才是国民党真正乱的开始

来源：中评社

作者：张嘉文

中国国民党前高雄市长韩国瑜启动全台辅选行程，相关效应外界都关注，中山大学政治学研究所约聘教授廖达琪向中评社表示，韩这次出来，目前看来都是加分没有失分，但即便国民党因此在九合一选举取得好成绩，选后才是国民党真正乱的开始，2024初选纷争才要上演，且只会愈演愈烈，会让民进党更好见缝插针，这是国民党的最大危机。

廖达琪是美国密西根大学政治学博士毕业，曾任中山大学政治学研究所所长，现为该所约聘教授，研究专长为比较政治、比较地方政府与政治、组织理论、比较议会、政治与资讯。

韩国瑜继日前到高雄替已故高雄议长许昆源女儿许采蓁参选议员辅选，20日还可望北上为台北市议员秦慧珠站台，22日再至台南参加党籍台南市长候选人谢龙介竞选总部成立大会等，全台辅选计划正式启动。

廖达琪接受中评社访问，针对韩国瑜效应表示，她评估应该是正面大于负面，因为这一次韩国瑜的复出辅选其实是比较低调的，保持自己是配角的角色，没有喧宾夺主的味道，她认为韩是经过沉淀，而且评估以后才决定出来的。

廖达琪说，韩国瑜受访时曾打趣说自己不知道是补药还是泻药，这表示他知道整个选举风向对他可能没那么友善，所以在辅选时也有一些挑选，一是不会去抢候选人风采，二是相关辅选都有一定的意义铺陈。譬如首场辅选故高雄市议长许昆源的女儿许采蓁。因为许昆源过往对韩的帮助很大，这感觉都是人性、人情的温暖味道，和过往在第一线当主将不同，这样辅选的调性跟设计就会是正面大于负面。

谈到韩国瑜的出现是否对凝聚国民党支持者情绪有帮助？

廖达琪强调，当然深蓝或者蓝营基本盘，以及韩粉可能会回来，这就是她所谓的加分，但这些支持未来会不会回到国民党身上，是个问号，因为国民党现在最大的困境就是有明星，但没有党的光辉，基本上都是靠譬如新北市长侯友宜、台中市长卢秀燕等个人光环，要靠党这个牌子来胜选，是有困难的，这是国民党，尤其是党主席朱立伦该检讨的。

谈到国民党在九合一选举后的党内竞争，廖达琪认为，不管韩国瑜出不出来，国民党内部一定也有纷争。因为现在党主席朱立伦发出来的讯息，就是要选2024，如果加上这次九合一选举选的不错，即便多数人不会认为这是朱的个人功劳，但都会让朱更有正当性争取2024。

廖达琪进一步分析，朱立伦可能在团结国民党内部上是有很大落差，再加上这次选举，如果赢了之后真要算功劳，那全台辅选的侯友宜和卢秀燕要不要算？再加上韩国瑜的复出等等，这些会不会造成国民党接下来对2024大选的纷争，她认为会是一团乱。

总结来说，廖达琪表示，现在正值选举前夕，国民党打团体战没本钱闹纷争，但选后，假使胜选了，各方都认为自己有战功，紧接着要进行的2024大选，就可能会是国民党真正乱的开始，到时候才是国民党的大危机。

