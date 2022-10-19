以土耳其溪取代北溪 不是普京说了算

来源：香港01

作者：刘燕婷

10月12日，普京在莫斯科举行的俄罗斯能源周论坛上表示，北溪管道系统遇袭后，土耳其溪或可成为俄罗斯对欧输气的主要管道，且若土耳其感兴趣，新建通往土耳其的管道是有可能的，“在经济上是可行的，而且考虑到最近发生的事件，那里的安全水平明显更高。”

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，简称俄气）亦表示，俄气已准备好在黑海海底修建更多通往土耳其的天然气管道，还建议在欧盟-土耳其边境创建天然气交易中心。土耳其能源部长多梅兹（Fatih Donmez）则在同一会议上回复：“这是我们第一次听到这样的想法。我们需要讨论法律、商业和经济和技术问题。”但其同样表示，有鉴于土俄此前在土耳其溪等项目上的合作，建造新的天然气管道“绝对有可能”。

10月13日，亚洲相互协作与信任措施会议（简称亚信）第六次峰会在哈萨克首都阿斯塔纳（前称：努尔苏丹）召开，普京于参会期间和埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）进行了单独会谈，席间再提两国能源合作。

普京表示，若土耳其和来自其他潜在买家有兴趣，可以考虑另建天然气管道系统，同时在土耳其创建天然气销售枢纽，既处理销售问题，也对天然气进行定价，“它当然会是一个平台，但不仅用于供应，也用于确定价格”。埃尔多安虽未当场同意，但已于14日正式表示，将让土耳其的能源部门立即展开研究，探讨俄方所提的、将土耳其变成欧洲天然气枢纽的未来前景。

此一倡议的发展，折射了俄罗斯的盘算与取舍，也引爆了西方的舆情讨论。

土耳其溪的战略角色

首先，俄乌战争爆发后，俄罗斯面临了天然气出口格局的变化。

2022年2月，在西方联合反俄的压力下，已完工的北溪2号被迫无限期停审，其运营公司也宣告破产；9月2日起，北溪1号因俄罗斯施行“对欧断气战”，故自该日起完全停止供气；9月27日，两条北溪管道先后发生气体外泄，外界推测应是受袭所致，普京虽称“北溪2号尚有一未受损支线可向欧洲供气”，却未获得后者的正面回应。综上所述，短期之内要通过北溪管道向欧陆输气，应是难于登天。

时至今日，俄罗斯还有一些对欧输气管道，当中包括：一条通过乌克兰，但其输送量已在2011年北溪1号启用、2014年克里米亚危机、2022年俄乌战争爆发后鋭减，短期之内应也难再扩大输气；另一条则是通过黑海的土耳其溪（TurkStream），其可分为两线，一线通过黑海海底向土耳其供气，一线通过土耳其向南欧供气，年总输气量315亿立方米，虽低于北溪1号的550亿立方米年输气量，却仍相当可观。故在北溪受阻、俄乌关系陡降的情况下，俄罗斯转向土耳其寻求突破，也是情理之中。

然而此举引发了部分西方国家的紧张，主流媒体更以担忧语气，探讨倡议成形的可能。究其缘由，土耳其溪的特殊角色堪为关键。

在西方看来，土耳其溪更多是替俄土两国的国家利益服务。一来，其充当了俄气输入欧洲市场的渠道，导致部分国家“受莫斯科钳制”，例如俄乌战争爆发后，保加利亚因未按俄罗斯要求，以卢布支付天然气，故自4月27日起惨被断气至今，当中所涉管道便是土耳其溪。虽说保加利亚的俄气采购合约本就会在年底到期，其与希腊间的天然气管道也自10月1日起正式运作，但高达90%的俄气依赖度一夕受挫，不可能全无阵痛、毫无感觉。

二来，土耳其溪于2020年正式通气以来，带给安卡拉的不仅是过境费，更有对莫斯科的能源依赖。根据2021年数据，土耳其进口的天然气总量为580亿立方米，当中有260亿立方米来自俄罗斯；通过管线运输的气体总量高达460亿立方米，其中也有将近三分之一来自俄罗斯。故在欧洲看来，这一结构恐会带来两重效应：一是让土耳其在能源安全考量下，愈发亲近俄罗斯，从而与欧盟疏离；二是在前述脉络发酵下，让欧洲的能源安全除了俄罗斯威胁外，多出土耳其这一不稳因素。

无独有偶，美国同样不乐见土耳其溪的存在。一来，其与俄罗斯、卡塔尔三分全球液化天然气（LNG）市场的结构正在成形，且三国皆有意争夺主导地位，而欧洲市场一直是美国的主要功克目标，故其向来反对非美国天然气输入欧洲；二来，美国同样认为土耳其溪是俄罗斯的“地缘政治工程”，目的是增加莫斯科的对欧影响力，并将能源优势将转化为地缘政治优势。如此发展，自然不是美国的期待走向。

俄土欧各有盘算

而从宏观结构来看，在欧俄摩擦渐显的国际局势下，土耳其的能源角色愈发复杂。

在俄罗斯眼裏，其视土耳其为相对安全与独立的能源运输途径，是取代乌克兰、弥补北溪缺额的第一选项。虽说土耳其溪的输气量暂难与北溪齐肩，但普京更多是着眼于未来。

第一，其认为欧洲的能源“去俄化”短期难成，且俄乌战火总有结束的一天，届时欧洲仍要在一定程度上恢复与俄罗斯的能源互动；第二，普京恐怕在观察德国政坛生态后，认为北溪重启的可能性不高，也对通过乌克兰的管线增量不抱希望，故要替未来的欧俄能源互动寻找新途径；第三，普京应是研判土耳其未来几年的对外政策，都会维持眼下的“东西摆荡”模式，意即不会全然听命于美国、欧盟、北约等西方国家阵营，故才有与俄罗斯合作的政治空间。

但在欧洲的视角内，其赌的同样是时间与空间。第一，以德国为首的积极拒俄派认为，在欧洲被高通胀与寒潮反噬前，普京政权将会先崩溃，故其并不急着向俄罗斯妥协；第二，部分欧洲国家期望能借此次“硬脱鈎”，加速实现能源的“去俄化”，例如法国总统马克龙便称俄土共建天然气枢纽“没有任何意义”，因为欧盟根本不会增加进口；第三，欧洲也对土耳其的“东西摆荡”寄予厚望，有别于美国全盘否定他国天然气入欧，欧洲虽厌恶土耳其溪，却不排斥与土耳其展开合作，例如其近年来与土耳其合作开发的“南方天然气走廊”，便是意在将里海与中东的石油、天然气输入欧洲，从而降低对俄依赖。

而在欧俄对峙的格局下，土耳其确实也有自己的盘算。平心而论，俄乌战争爆发前，不仅欧洲国家有意摆脱俄罗斯的能源枷锁，土耳其亦然。在其看来，“支持土耳其成为天然气枢纽”，只是莫斯科的说词，将土耳其溪当作与欧盟斗争的地缘筹码、谈判工具，才是俄罗斯的真目的。故在土耳其溪外，其又与欧洲合作“南方天然气走廊”，签署了跨安纳托利亚管道（TANAP）协议，成为阿塞拜疆天然气的能源走廊，目的便是两边下注、分散风险，创建与欧俄的双向能源合作。

如今埃尔多安看似积极回应普京的提议，其实仍不离上述双边要价心态。第一，眼下局势明显是俄罗斯相对有求于土耳其，而此时答应普京要求，或许可在天然气定价、管线安排上，争取到更多主动权；第二，土俄携手合作后，若欧洲真在能源“去俄化”上一去不复返，则土耳其的“南方天然气走廊”角色必然上升，无从发挥的“土俄天然气新平台”也不会有“见罪西方”的问题；第三，若欧洲回心转意，恢复与俄罗斯的能源互动，则与莫斯科携手的土耳其必然扮演重要角色，且能借着定价权、输气管线获取庞大收益。

简言之，以土耳其溪取代北溪并非不可行，但其实践涉及了复杂的多方博弈，除了俄罗斯真心期盼开花结果外，尚有铁了心要对沖的法德等国，以及见机行事、东西摆荡的土耳其。归根结柢，其走向并非俄罗斯一方能定，俄乌的战场动态、欧洲能源的“去俄化”进展、土耳其的合作诚意，恐怕才是决定结果的真关键。