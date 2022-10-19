世界金融竞争和美元霸权的冰冷映照

来源：环球时报

作者：章玉贵

当美国之外的多国金融市场继续因美元暴涨而备受煎熬，部分新兴市场和发展中国家因美元走强、借贷成本高企和资本外流“三重打击”而一筹莫展，本币兑美元汇率大幅下挫的日本、韩国近期启动汇率保卫战时，世人看到的是当今世界极其残酷的金融竞争格局和美元霸权的冰冷映照。

尽管日前在华盛顿召开的国际货币基金组织（IMF）和世界银行集团2022年年会高度关注发达国家收紧货币政策对新兴市场和发展中国家的溢出效应，IMF总裁格奥尔基耶娃还敦促政策制定者降低通胀、实施负责任的财政政策并维护金融稳定，但在美国主要政策制定者看来，世界经济与金融市场的诸多棘手问题似乎都与美国无关，按照总统拜登的逻辑，他不担心美元暴涨，而是担心世界其他地区，“问题在于其他国家经济增长乏力、缺乏健全的政策”。言下之意，日韩、欧洲以及一些新兴市场和发展中国家遭遇的货币贬值、通胀上行等都是自找的，不要从美国那里找原因。美国财长耶伦也坚持认为，目前的强势美元是“市场化美元汇率”的结果，在抗击通胀是拜登政府首要任务而且美国通胀率仍然远远高于目标的前提下，各国不要指望美国收回货币紧缩政策。一言以蔽之，华盛顿坚持认为美国不是全球金融市场动荡的策源地。

不过，IMF决策机构国际货币与金融委员会明确指出，在委员会持续监测金融脆弱性和金融稳定风险的同时，也需通过宏观审慎政策来防范金融环境收紧下不断上升的系统性风险。而了解国际金融市场运行机制与货币政策传导机理的人都知道，当今世界有能力“收紧”金融环境的主导性力量非美国莫属。鉴于美元在国际贸易和金融领域的主导地位，美元在几个月内如此大幅走强，对几乎所有国家的宏观经济都产生了巨大影响，而美元升值10%对通胀的传导率平均为1%。另一方面，美元升值对全球绝大多数国家的资产负债表都产生了巨大冲击，进而导致债务困境加剧。因此所谓“不担心美元暴涨，担心的是世界其他地区”的表态，实际上是一种赤裸裸的甩锅。

以日韩为例，两国央行近期可谓“同病相怜”，在面对各自货币沦为“亚洲表现最差货币”时一筹莫展，几乎翻遍政策工具箱里的所有工具，包括动用大当量的真金白银——外汇储备以期稳住汇率，但依然收效甚微。其中的关键原因，就在于两国的绝对金融实力敌不过美元的强势。也就是说，在美元面前，日韩干预外汇市场是拿真金白银稳预期以保命，而市场投机者则只要顺势而为就能博得更大收益，这使即便两国央行动用大量外汇储备也难真正起到定盘星的作用。特别是作为全球第三大经济体的日本，面临贸易和经常账户的双赤字在实体和虚拟经济两个领域产生一定程度的恶性循环：日元贬值引发资产价格下跌，卖空力量增强又在倒逼日本政府调整货币政策，但是日本央行投鼠忌器，不敢轻易迈出为赤字融资这一步，已在一定程度上沦为美联储政策的提线木偶。

在全球经济与金融体系深度受制于美元霸权的条件下，苦于美元霸权久矣的国家有的正在大幅干预市场，抛售美元并买入本币，打响“逆向货币战”，尽管迄今收效并不显著，但若不自救恐将跌入深渊。这样的自救也令市场人士广泛猜测，接下来是否会因此孕育出某种程度上的“一致行动人协议”，包括签署类似1985年《广场协议》式的文件以促使美元贬值、缓解各国货币压力。

笔者认为，从技术层面和政策可能性来看，全球货币金融市场短期内要想趋于稳定至少需要三个前提：一是市场要能看到美元走势趋稳的曙光；二是各国央行主动进行货币政策调整，或与美联储保持较强的政策协调；三是在即将召开的G20巴厘岛峰会上，主要经济体与IMF就稳住市场汇率达成共识。但处于强势状态的美国,不大可能在通胀依然处于高位的情况下轻易放松货币政策，预计今年底到明年上半年各国经济仍将处于煎熬之中。（作者是上海外国语大学国际金融贸易学院院长）