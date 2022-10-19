中共二十大后大陆台商的抉择与挑战

来源：台湾工商时报 社论

被喻为今年全球最重要会议之一的中共二十大，于10月16日正式召开。这场中共每五年例行的大会，其形成的权力格局与政治秩序，影响的不将只是中国大陆，更左右了未来世界局势的发展。而如何判断中共二十大后的大陆情势，并据此决定何去何从；对大陆台商来说，是值此关键时刻最重要的课题。

1980年以来，由于新台币数度升值，台湾企业基于成本考量，亟欲将生产基地转向海外。对台湾企业来说，大陆不但拥有广大腹地、廉价劳动力、丰富资源，以及庞大内需市场；且各地方政府为了招商引资，除了高规格接待，还提供台商绿色通道及税收减免。在一推一拉之际，大陆逐渐成为台湾企业投资的重心。

然而，随着大陆经济崛起及社会转型，中共逐渐调整发展理念：经济发展由“唯GDP中心”转向以人为本、全面协调可持续的发展观。在对劳工权益及环境保护重视的前提下，自2008年起，大陆陆续颁布劳工、税务、环保等相关经贸新措施，以期能够让大陆的经济发展由“量”的增长，逐渐转变为“质”的提升，借此摆脱“中国制造”在全球产业链的低附加价值的位置。

无论是2008年《劳动合同法》实行后各地工资的逐年调涨，或在“金山银山不如绿水青山”的基调下，2015年“史上最严格”新环保法的通过，甚或红色供应链的崛起、地方保护主义下的不公平竞争等投资障碍，对大陆台商来说，考验的不只是生产成本的上升，更是投资经营策略如何调整。

2018年以来美国启动对大陆贸易战以来，大陆台商面临了更为复杂的情势。随着中美对抗的升级与地缘政治冲突的升高，中美、台美、两岸三边关系的变化，大陆台商从过去的左右逢源变成了左右为难。

但尽管近年来大陆投资环境面临钜变，台湾逐渐降低对大陆投资，即便如此，2021年大陆仍是台湾对外投资主要地区，占比为31.8％。因此归纳来看，面对上述诸般情势，大陆台商主要有三种抉择：转移产能、就地转型，以及退场转出。

在转移产能方面：为规避中美贸易战、科技战，同时建构“供应链韧性”，一部分大陆台商选择转移产线。资通讯业者主要以台湾作为增加产能比重的地区；而传产业者主要转移到东南亚；有部分产业选择转移到美国或其他地区。

在就地转型方面：受到美国课征关税、欧美需求下降等因素影响，大陆外贸动能不若以往，因此有以出口为主的大陆台商，开始选择经营大陆内需市场；且由于东协新兴市场具有人口、土地等红利，因此东南亚国家也成为大陆台商拓销的重点市场之一。此外，有台商认为，赴其他不熟悉的地区投资不但风险难以评估，开拓新的海外市场亦不容易，因此，选择就地转型服务业。

基本上，由于经营的产业不同、企业规模不同、投资地区不同（沿海或内陆），大陆台商所做的选择会有不同。由于大陆内需仍有一定诱因，加上台商在大陆已形成产业聚落，且稳投资稳就业政策下大陆地方政府劝留、甚或有台商认为大陆投资环境相较仍具有优势等因素，因此，近年来具规模、有较多资源的大企业，多选择转移产能，同时就地转型。但对资源有限、无法选择转移产能的中小企业来说，要留下就地转型，亦或退场完全撤出，则是一个两难的课题。

中共二十大后，大陆“发展为第一要务”的路线虽不致有太大改变，但台商要面对包括双碳目标下的绿色转型、产业结构调整下的企业升级、共同富裕愿景下负担更多劳工成本，甚至是地缘政治冲突加剧下的政治风险。面对快速变化的大陆投资环境，大型台商或有余裕因应；但对更多的中小企业台商来说，将被迫站在抉择的十字路口。

总的来说，即使大环境如何变化，台商要完全撤出大陆并不现实。因此，在厚植台湾经济力、增加台湾韧性前提下，政府应思考如何因应中共二十大后的变化，并与时俱进的调整包括台商辅导、台商回台投资、甚或新南向政策等既有台商政策。如此，才能因应未来可能的挑战。