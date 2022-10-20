共和党重夺国会是乌克兰的最大隐忧

来源：香港01

作者：叶德豪

在通胀不止、经济衰退阴霾笼罩之下，11月8日的美国中期选举很可能会将民主党踢出国会众议院，扭转两年来民主党独占白宫和国会两院的局面。对于左右国际大势近八个月的俄乌战争，共和党似乎与拜登有不同想法。在10月18日的一场访问中，可能会成为下任众议院议长的现任众议院少数派领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）就表示，人们在正衰退之中，不会再对乌克兰开出“空白支票”（blank check）。不少观察家都担心，共和党“美国优先”的回朝，会否削弱美国的援乌力度。

根据德国基尔世界经济中研究所（IfW）的统计，美国对乌克兰的援助大大超越其他西方国家，从1月24日至10月3日以来，总承诺金额达至523亿欧元，远退高于欧盟与欧盟国家加总的292亿。其武器和装备的直接援助总值高达152亿欧元，远远高于英国的15亿、德国的7亿和波兰的18亿。

而且，由于欧盟体制的复杂，美国对乌的援助承诺往往能更快兑现。在其政府援助承诺的149亿欧元中，有85亿已送到乌方手上；相较之下，欧盟机构承诺的123亿欧元，则只有36亿得到兑现。

目前，美国对于欧盟援乌之慢早已表达不满，双方正准备在来年起定期各自每月给予乌克兰15亿欧元财政支援，以填补后者战事开支的财政缺口。但可想而知，美国的兑现能力将远胜欧盟。

换句话说，美国大规模的持续援助，是乌克兰能够在战场上坚持下去的必要条件。但美国中期选举的结果，却有可能扭转一切，其中主角是共和党内的特朗普派和极端政客。

在俄乌战争开打以来，民主、共和两党在援乌问题上大致维持了罕见共识。上文述及的现任众议院少数派领袖麦卡锡，5月时也曾投票支持拜登当局400亿美元的援乌拨款。自奥巴马时代以来已在参议院力阻民主党落实政策的现任参议院少数派领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）也积极为援乌法案拉票，而且上月才刚批评过拜登对乌输送武器过慢。

不过，在5月的援乌投票中，已有57位共和党众议院和11位共和党参议员反对对乌克兰提供巨额援助。这些共和党政客大体上并不是对乌克兰欠缺同情，却像高举“美国优先”的特朗普一般，只问“这对我有何利益”，于是乌克兰开题就变成了他们用于攻击拜登、映照美国国内政治争执的工具。（大家不要忘记，特朗普任内首次弹劾案的背景，正是其对乌克兰总统泽连基斯施压，要求后者调查拜登，以换取美国军备。）

例如以支持QAnon阴谋论闻名的佐治亚州共和党众议院格林（Marjorie Taylor Greene）9月底就曾批评援乌游说机构对她的游说，声言她认为美国纳税人的资金只应用于美国，标榜她自己一直投票反对用于“与俄罗斯的代理人战争”、“拜登对俄战争”的一分一毫。

她又用上美国右翼攻击拜登援乌政策的论点，指拜登花费数百亿美元去支持“别国的边境”，却对“我们的南方边境”（指移民问题）置之不顾，认为未来要对展开弹劾。

另一共和党众议院新星、来自佛罗里达州的格茨（Matt Gaetz）则表明，如果共和党夺得众议院控制权，美国将停止对乌援助。

一些评论认为，这些代表较极端意见的共和党政客不能反映共和党的援乌意愿。未来可能会成为众议院外交事务委员会主席的德州共和党众议员麦考尔（Michael McCaul）便称援助乌克兰有“广大两党支持”。

不过，中期选举之后，极端派的影响力料将有增无减。根据综合民调机构FiveThirtyEight的调查，有高达124位否认或质疑2020年选举结果的共和党众议院候选人有超过95%的胜选机会。由于质疑拜登当选与美国右翼极端意见有高度重叠，可见中期选举后的众议院将有更多像格林、格茨一般的人物。

这些极端派的对乌立场，在美国民众当中也可能会变得愈来愈有市场。根据皮尤研究中心（Pew Research Center）的调查，与本年2月相比，认为美国对乌援助过多的意见已由7%升至20%，而在共和党支持者当中，此比例更由9%升至32%。另一项莫宁谘询（Morning Consult）的民调则显示，只有33%共和党受访者认为美国有责任保卫乌克兰（民主党受访者的同一比例为54%）。

在极端派的压力之下，传统的共和党政客为保权力，也有一直有“转軚”（改变立场）的倾向。例如麦肯锡在2021年1月6日国会暴乱之后就曾呼吁特朗普为此负责，且据报更曾计划要求特朗普请辞，最后在党内民情仍然相信特朗普的选举舞弊阴谋论的背景下，麦肯锡就亲到佛罗里达海湖庄园（Mar-a-Lago）向特朗普沟和，其后更助力解除了党内坚定反特派人物利兹切尼（Liz Cheney）的党内领导层职务。

如果众议院控制权易手果真对美国援乌带来阻力的话，俄乌战争的性质将会遇上重大改变。

一种可能是，乌克兰泽连斯基当局为了争取共和党支持，不得不放弃此刻全面亲近民主党的政治路线。特别是，由共和党控制的众议院很大可能会向拜登幼子亨特（Hunter Biden）展开调查，后者过往在乌克兰天然气公司Burisma担任董事局成员的过去，以至拜登担任副总统期间在乌克兰的外交活动，都会成为案情主线。这种转变，将使乌克兰政府再一次陷入美国国内两党的政争之中，其政治手腕若稍有差池，可能会从根本上扭转俄乌战局。

另一种可能则是，拜登民主党当局以至共和党援乌派为了确保美国继续援助乌克兰，将利用美国上下一致的抗华共识，加码宣传和渲染“中俄同盟”，使抗华力量变成援乌力量，就像拜登当局以与华竞争作为美国国内基建投资、气候政策、科技发展、晶片业产业政策的根本理由一般。这将会使乌克兰卷入中美竞争的风眼，而不止于俄罗斯与乌克兰之间的民族认同身份对垒，让战争更难平息。

由共和党极端势力把持的美国众议院，可能会变成乌克兰战场以外的最大隐忧。