德国总理访华：欧洲国家转向？

来源：联合报

作者：汤绍成

依照德国媒体报道，德国总理萧兹（又称朔尔茨）将率领一个庞大的商业代表团，在11月中旬前往印尼举行的二十国集团领导人峰会之前，将于11月3日至4日前后访问中国，这将是萧兹自去年12月上任以来首次访华，在西方国家一片反华的声浪中，德国总理此行是否代表欧洲国家的转向？

十分明显的，此次萧兹的出访，是在重塑德国的亚太战略，其重中之重就是德国针对中国。而萧兹也是在中共20大之后，第一位来访的欧洲大国领袖，自然有意寻求改善与中国的关系，其象征与实质意义均十分重要。尽管当前中德两国存在诸多分歧，但德方坚信欧洲需要与中国多方面合作，其中包括俄乌战争中中国的角色，国际应对气候变化的合作，还有减少对中国的经济依赖，实现供应链多元化并加强安全，以及意识形态的差异等等。

目前，中国连续第6年是德国最重要的贸易伙伴。据德国官方统计，2021年德中双边贸易额达2450亿欧元（近新台币8兆元），约占整体欧盟与中国贸易的35%，也比2020年大幅成长15.1%。但德国政府自上台近一年以来，在政策和基调上更加转向符合美国和盟友的立场，欧盟对香港和新疆问题，以及在台海和南中国海的行动均提出质疑。月前萧兹联合国讲话中，谴责中国在新疆的人权记录。

虽然如此，再加上动态清零政策与房市动荡等因素，在今年上半年，大型德国企业仍增加其在中国的大量投资，使得欧盟对中国的投资同比增长15%。这得益于BMW公司今年年初，还在沈阳扩建了价值数十亿美元的工厂，奥迪也正在中国建设其第一家电动汽车工厂，空中巴士公司因在今年初获得了中方370亿美元的订单，正在巩固其在中国的市场地位。上个月，德国化学品制造商BASF公司也在湛江开设了新工厂，此乃有史以来在中国最大的单一外国投资项目之一，该公司计划到2030年投资高达100亿欧元（97亿美元）。

相对的，德国通货膨胀率在战后首次上升到10%，天然气、电力和食品正变得越来越昂贵，购买力处于谷底，零售业爆发了恐慌。德国政府预测，能源危机正日益演变成一场经济和社会危机，政府预计未来一年经济将萎缩，通胀率也将高居不下，9月份德国公司破产数量增加1/3，而这仅仅是个开始，还有欧元兑美元跌至20年低点。

再看美国在欧洲的角色。在九月底北溪油管被炸之后，可以确认的这是一种国家级的破坏行为，但俄罗斯只要关上闸门，即可停止供气，确实没有理由出手，尤其这是俄国投下百亿巨资的产品，况且被炸之后将失去与欧洲交涉的筹码，何苦来哉？另一可能的国家就是乌克兰，因为基辅也可能是受益者。长期以来，乌国一直呼吁欧洲停止购买俄罗斯燃料，尽管一些天然气仍然通过其领土流向欧洲，扰乱北溪，将更符合基辅要求全面禁运俄罗斯燃料的立场。

但在今年二月俄乌开战之前，拜登总统就曾警告，如果俄罗斯入侵乌克兰，北溪2号天然气管道将被停止。在九月底北溪油管被炸之后，美国近70%的液化天然气以四倍多的价格出口到欧洲，导致法国总统马克宏开骂，这绝对不是友好的行为。因而种种迹象显示，欧洲国家也开始怀疑美国是幕后黑手。

由此可见，欧洲国家面临内外交困之际，与中国友好当然是最佳的选择，继德国总理访华之后，法国总统也有意跟进，这对于美国的中国政策有多少影响，还需要继续观察。