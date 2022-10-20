台湾要做科技岛不做武器库

来源：旺报社评

台积电与半导体产业前景，因美国对中国大陆晶片与半导体设备出口管制而陷入阴影，台湾总统蔡英文反驳有关半导体制造高度集中台湾是美国的风险说法，承诺台湾人会维系台湾半导体尖端制造的优势和能量，并协助全球在半导体供应链重整上进行最佳的配置，让“护国神山”的全球地位更形重要。但一如既往，她只有宣示却未提出方法，对半导体产业没有任何实质帮助。

蔡总统双十节演说虽然没有在两岸关系上冒进，但在历史诠释与国家象征上，持续表现“台独”的立场，在恢复两岸交流上也没有具体方向，看不出有和缓两岸关系的意图。要维系台湾科技岛的地位，除了区域安全与和平外，更重要的就是充足稳定的能源供应。前中研院院长李远哲就批评，蔡英文的能源政策错误不断，他当面与蔡英文就温室气体排放交换意见时，蔡英文竟说“2024年后不是我的事”，令他担忧不已。

《纽约时报》日前刊登题为“美国欲将台湾变成巨大武器库”的报道，美国媒体也透露一旦发生台海冲突，除将毁坏台积电厂房设备外，也会接走台积电的高级工程师。从科技岛到武器库，证明民进党“台独”与“反核”的两张神主牌已经失灵，民进党政权的道德正当性岌岌可危。

美国对大陆发动贸易战与科技战后发现，对于号称“21世纪的石油”的重要战略物资晶片，美国虽然掌握关键技术与设备，但已失去制造能力，韩国与台湾成为晶片生产链中无可取代的一环。美国要遏制大陆的科技与军事发展，高阶晶片制造非要控制在自己手中。因而一方面制造地区紧张，一方面对当地政府与厂商施压。民进党亟需美国军事保护，双方一拍即合，任由美方予取予求，将台积电产能迁出。

若失去台积电，台湾在美国的眼中就只剩牵制大陆崛起的“”乌克兰第二”。《纽约时报》所说的巨大武器库，不是能够威慑敌人决战境外的导弹、战机、军舰等高阶武器，而是小型及机动性高的近战武器，如乌克兰部队拿来对付俄军的便携式“标枪”、NLAW反坦克飞弹及“刺针”防空导弹等，进行所谓的“不对称作战”。制造高伤亡的战略转变，自然吓得台湾年轻人不敢当兵。

蔡英文高谈“韧性”，强调要打造“坚韧之岛、韧性国家”，提出“经济产业”、“社会安全网”、“民主自由体制”及“国防战力”四大韧性。但是她的能源政策正好反其道而行。多年前就有国外财经专业媒体批评蔡政府的能源政策选择了“脆弱”，让我们的产业与国家安全都暴露在危险当中。过去一年多来，台湾就经历至少三次全国性大停电，民怨沸腾，缺电、电网韧性等问题引起民众对于蔡政府能源政策能否维持产业与民生用电的稳定性提出强烈质疑。

能源供应不只是产业与民生议题，更是攸关国安。台湾自给能源缺乏，几乎所有能源仰赖进口，在这次8月解放军“类封岛”军演已充分暴露台湾能源供应的脆弱。蔡政府把天然气供电比例提高到五成，但天然气只有7至14天的安全存量。根本来不及发放民间的美国武器，不必黑熊勇士护土，只要解放军有效封锁台湾超过两周，台湾基本上就无法运转。

蔡政府耗费上兆元新台币发展绿能，但进度严重落后。台湾经济部原先规划2021年底再生能源发电占比要达到12%，实际进度只有6%。根据台湾能源局最新预估，2025年再生能源发电量占比仅只有15.27%，原先希望占20%的目标，注定跳票。俄乌战争后，欧洲国家纷纷检讨能源政策，对于绿能的角色有重新的定义。同样面临能源安全的我们，却不见蔡政府有任何检讨。

蔡政府若真有心让护国神山继续发挥“硅盾”的功能，就应该修补两岸关系，消除战争阴影；重新检讨能源政策，确保能源供应的安全与稳定。总统可以安全下庄，但世世代代在这片土地安居乐业的台湾人，可没有下庄的一天。