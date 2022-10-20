澳洲在稀土产业上向中国发起挑战

来源：BBC中文网

作者：费尔·默瑟

在澳大利亚中部血红的土地上，矿业公司阿拉弗拉（Arafura）正计划建造一个开采和加工那些高需求矿物质的设施。

位于爱丽斯泉（Alice Springs）以北80英里的“诺兰项目”（Nolans Project），位于这个国家最热最干旱的地方之一。

尽管自然条件极端，但是阿拉弗拉相信，投资将会物有所值。计划中的开采与加工设施，可以满足全球对钕镨混合物（NdPr）需求的5%，这些是用在强力磁铁中的金属元素。

它们都属于稀土元素，在电子产业中至关重要。

镨、铕、铽以及其他稀土金属在过去很少听闻，如今却被广泛用语生产手机触屏、风力发电机和其他现代科技产品。

开采这些矿物是一项产业，目前正由中国主导，但是地缘政治和贸易力量正在重塑这一国际市场。

澳大利亚作为一个有悠久矿业传统的铁矿和煤矿出口超级大国，相信自己处在有利位置，来加入这场为电动汽车和风力发电机提供关键部件的采矿竞赛。

“这肯定可以成为澳大利亚一个扭转形势的契机。我们在稀土金属方面是相对地得天独厚，”阿拉弗拉资源公司（Arafura Resources）的董事总经理加文·洛克耶（Gavin Lockyer）说。

“这可能真的会将澳大利亚推到可再生产业的前台。”

“要发现稀土矿藏是相对容易的，难的是找到形成规模的、有经济价值的贵金属矿藏。”

稀土是元素周期表上十几种元素的集合。它们其实并不特别稀有，在地壳里的蕴藏其实还挺丰富。

政府研究机构澳大利亚地球科学局（Geoscience Australia）表示，这些元素有广泛的工业、医疗、生活及战略用途，“因为它们在催化、核、电、磁和光方面有独特的特性。”

它们被应用于“磁铁和超强力磁铁、发动机、合金、电子和电脑产品、电池、催化转换器、石油炼制、医疗成像和激光”。

铕元素用于荧光灯，钆元素用于核动力棒，而镱元素则用于太阳能板。

洛克耶指出，一些最新科技有赖于它们的这些性能。

“要记住重要的一点，电动车大约只含有价值200澳元左右的钕镨混合物，但是没有它，电动车就不会有效运作。对风力发电机来说也是相似的。”他说。

在充满战争与威胁的时代，贵金属有战略价值，被用于战斗机、导弹和无人机，还有其他用于太空探索的高科技设备。

澳大利亚莱纳斯稀土有限公司（Lynas Rare Earths）已经与美国国防部订立合约，在美国建造数百万美元的加工设施，以降低在战略性矿产方面对中国的依赖。

莱纳斯是世界上除中国之外唯一运营矿井的大型稀土生产商，它在西澳运营维尔德稀土矿山（Mount Weld）。

“我们期望不仅要满足美国政府对稀土的需求，还要重振本地和稀土市场，”莱纳斯的董事总经理阿曼达·拉卡泽（Amanda Lacaze）向澳大利亚广播公司（ABC）表示。

美国能源部长珍妮弗·格兰霍姆（Jennifer Granholm）近日于悉尼一场会议上警告，中国正在可再生能源技术和供应链上“大行其道”。

北京对于稀土供应的控制，一直被位于堪培拉的一个独立智库澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI)记录在案。

该机构记录了在2010年中国渔船与日本巡逻船在主权争议岛链附近相撞的事故后，矿产如何成为一种外交武器。北京当时指责日方“非法拦截”其拖网渔船，并采取了反制措施。

“我们看到中国政府将停止对日稀土供应作为对日本政府经济胁迫的其中一部分，”ASPI的分析师张羽杨（Albert Zhang）说。

“自此之后，各国意识到，只有一个稀土主要供应者是有风险的，而这种重要的原材料不能只受制于一个政府的政治意志。澳大利亚有这种资源，也有合适的企业类别和资本投资，来使世界供应链多元化。”

澳大利亚专家已经指出，因为美国对台军售，近期中国大陆还而威胁限制对美国国防承包商的稀土供应。

主管ASPI北澳战略政策中心的约翰·科恩（John Coyne）也警告说，中国不会轻易放弃对国际稀土产业的钳制式统治地位。他指出，北京利用其“权力和市场扭曲战术，在它想要的时候向市场进行战略性倾销，以此来赶走竞争对手和阻止新的市场进入者。”

“澳大利亚有世界第六大的稀土矿藏储备。不过，它们大部分都未开发，只有两个矿在生产。”他说。

“澳大利亚拥有巨大的潜力建设多种矿石矿物的加工基地。然而，如果采矿者还是必须要将（稀土）矿物送到中国加工，那创建弹性的供应链也就没有意义了。”

中国官媒《环球时报》指，北京将欢迎在这项产业里“改进产能”的“良性竞争”。

该报指，美国及其盟友试图遏制中国的崛起，将有毒的地缘政治带到关键的稀土行业及其他经济和贸易领域。