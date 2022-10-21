中澳关系正迎来重回正轨的机遇

来源：环球时报

作者：阮宗泽

今年6月中旬我有幸来到澳大利亚工作，转眼已经4个多月，其间由远及近、由表及里地对澳大利亚及中澳关系有了更加直接的观察与体会。当前中澳关系正处于一个关键节点，尽管仍面临不少挑战，但在与澳大利亚各界的接触和交流中，我感到中澳关系改善可谓大势所趋、人心所向而且前景可期。

首先，双方高层交流对话重启，对中澳全面战略伙伴关系定位进行了再确认、再校准。今年中澳即将迎来两国建交50周年的重要时刻。诚然，过去几年中澳关系出现了过山车般的险情，但今年5月澳大利亚工党政府执政以来，中澳关系重启的重要契机随之而来。两国高层交往和接触卓有成效，双方达成重要共识，对中澳关系下阶段发展具有重要意义。王毅国务委员兼外长与黄英贤外长分别在巴厘岛和纽约进行了富有建设性的会晤。两国防长举行双边会晤，而两国在经贸、教育等领域也进行了高层沟通。双方重申两国全面战略伙伴关系定位，愿本着相互尊重的精神加强接触、增进互信、妥处分歧、消除障碍，在互利共赢基础上推动务实合作。

中澳关系合则两利，分则俱伤。半个世纪以来，无论风云如何变幻，中国对澳友好合作政策始终保持高度的连续性。而澳方如何秉持客观理性的对华认知和积极务实的对华政策，对中澳成为长期稳定发展的伙伴也至关重要。

其次，中澳经济合作互补性强，各有优势，互为机遇。中国是一个大市场，而澳大利亚是中国长期稳定的矿产和能源资源供应国，两国已形成密切的相互依存关系。特别是近十年来，中澳关系发展势头迅猛，两国建立全面战略伙伴关系，中国连续7年保持澳大利亚最大贸易伙伴地位，2021年两国贸易额跃升至2073.3亿美元，占澳贸易总额的34.2%。不仅如此，双方在教育、文化、旅游等领域的交流合作空间广阔。中国是澳大利亚最重要的国际留学生来源国，也是最大入境客源国和旅游消费国。

新形势下中澳经济高度互补更加明显。中国正在全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。中国全面建成小康社会，开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程，这意味着中国庞大的市场优势更加显著。中国坚持对外开放，积极主动与世界各国分享中国成长与繁荣机遇，中国国际进口博览会就是生动例证。澳大利亚执政的工党政府突出民生优先、减少排放、绿色发展等，为双方合作提供了机会与动力。中澳务实合作不仅有利于两国经济稳定发展，也增强了中澳应对全球经济复杂挑战的韧性。即使过去几年双边关系遭遇严重困难和波折，广泛而深入的务实合作仍然发挥着稳定器的非凡作用。

第三，中澳友好的社会基础韧性强劲，呼吁加强合作的声音不断增多。以昆士兰州为例，各界改善双边关系的愿望迫切。以“阳光之州”闻名遐迩的昆士兰州是澳大利亚面积第二大的州，矿产、农业、旅游资源丰富，对华交流合作基础良好。首府布里斯班是澳第三大城市。昆州对华友好和务实合作特点鲜明，与中国的人文交流和贸易投资合作活跃而密切，犹如中澳两国互利共赢的缩影。2021年中国仍然是昆州第一大贸易伙伴和留学生最大来源国。布里斯班将在2032年举办第35届夏季奥运会，而北京是世界上第一个“双奥”之城，可以进行经验分享。

与此同时，作为一个移民国家，澳大利亚有较强的多元文化色彩，与中国传统文化中的“和而不同”一脉相承。中澳合作并不是为了让对方变成另一个自己，而是如何让自己成为更好的自我。从这个意义上讲，坚持相互尊重、平等包容，排除干扰，以共同利益来定义双边关系就显得格外重要。

总之，当前中澳关系取得的积极进展是令人鼓舞的开端。中澳之间有广泛的共同利益，没有历史积怨和根本利益冲突。中澳关系半个世纪以来的成功实践和宝贵经验就是相互尊重、互利共赢，而中澳关系的健康稳定发展符合两国和两国人民的根本利益。澳方朋友表示，中国的机会不容错过，投资中国就是投资未来。只要双方本着上述原则，付诸行动，加强对话沟通，妥善管控分歧，相向而行，持之以恒，必定能够推动中澳关系早日重回正轨，为中澳两国人民带来更大实惠，为亚太地区和平与繁荣作出积极贡献。（作者是中国驻布里斯班总领事）