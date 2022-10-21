应对2027台海危机 日本有招？

来源：中时电子报

作者：黄惠华

日本政府考虑增加防卫费用从2023年度防卫费约6兆至7兆日圆，之后逐年增加1兆日圆左右，目标2027年达到10兆日圆（约台币2.17兆）。根据路透社报道指出，“日本与中国的微妙外交关系、以及经济依存度，日本不大可能承诺直接参与保卫台湾，但日本离岛距离台湾最近不过150公里，很可能被卷入冲突，日本不得不与一个军费是其4倍的国家对抗”。

2027年是一个重要的年份，对中共来说是21大、中国人民解放军建军百年与共军现代化路线图的一个分界点，更是外界研判共军攻打台湾的一年。在时间序列上，日本未雨绸缪，规划未来五年预算及扩军计划，年底还将更新《国家安全战略》、《国防计划纲要》、下一个五年军事发展计划等基本文件，其中提升沿海飞弹防御系统，强化海上安全，尤其是武器AI化，是日本发展不对称抗中战略的重点。

无论是增加预算还是修改战略文件，都有平衡区域军力的战略考量。日本防卫大臣滨田靖一表示，“既有的秩序受到严重的挑战，目前正进入新的危机时代，国际社会正面临战后最大的试炼，日本有必要彻底强化国防能力”。岸田政府五年内增加日圆10兆（台币约2.17兆元）预算，其重点在采购与研发先进武器上。日本与英国联合研发第六代F-X战斗机、研发能够击落敌方高超音速飞弹的电磁炮技术、12式陆基反舰飞弹等。

值得注意的是12式反舰飞弹，这是日本三菱电机公司研制武器，2022年6月“太平洋两栖领导人研讨会”，安排各国出席人员参观美日多项国防装备，其中日本在会中展示12式陆基反舰，台湾军方受邀出席观摩。自从2014年4月安倍政府提出武器出口新原则，透过放宽武器出口，以强化与盟国的安保合作关系及促进国内军工业发展。无论是办展，或是针对各国买家举行研讨会议，都是展现日制武器性能及推销武器的场合。在美日同盟基础之下，台湾可以争取美日军工产业链一环，这是美日台安全合作的领域之一。

岸田想要改变对中路线 不容易

外界总是认为岸田对中国立场不如安倍强硬，尤其是外务大臣林芳正态度倾向在日本、中国与台湾之间取得平衡，想要改善中日关系，恢复正常对话与接触，好处是有助于风险管理。

无论日本外交、防卫政策，是由美国的立场决定的，日本外交政策与防卫政策只有“美国派”，凸显出日本对中政策，没有独立发展的空间，缺乏深谋远虑的中国战略，因为美国左右著日本对中国战略制衡与遏制路线，岸田政府想要在美中之间左右逢源，采取平衡策略，恐怕不容易。

中日冲突、中国威胁论，一直是日本政府推动自卫队军事化改革的重要助力，对于争取民意支持，是有实质效益。日本把乌俄冲突当作台海冲突看待，根据2022年2月日经新闻民意调查显示，“77%的受访者担心乌克兰危机对台湾周边局势产生影响”，台海威胁感知，显然深植日本人心中，已经有既定的印象。

一个国家面对恶化的安全局势，需要更多预算提高防御能力，日本首相岸田文雄宣示要让防卫预算达到GDP的2%。但是2023年只有突破1%仍然相当保守。无论是，台湾有事或者离岛防卫，日本政府需要提出更具体防卫计画，否则无法说服民众支持修宪、调高防卫预算。

以美日同盟为核心 强化其他盟友战略合作

2022年10月22日日本首相岸田文雄与澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）会晤，并且签署新的双边安全合作宣言与新的安全协议，这项协议特别是针对中国在海上的扩张。

日本奉行的是完全防御政策，自卫队没有完全的行动能力，日本的安全战略核心，系以美日同盟为核心，建构多边到双边的跨区合作机制。日本与许多国家或者组织结盟，签署了双边协议，例如相互准入的协议、外交国防2+2会议等等，这些安全合作机制可以弥补自卫队的行动不足，对日本安全防卫帮助比较大，此外也有安全利益，例如军售的利益包装在里面。

但是，相对于想要依靠日本或者美日同盟提供安全保护伞的国家，必须认清日本自卫队行动能力不足问题，除非宪法修正案通过，否则日本提供的安全保护仍然有限。

（作者为台湾国际战略学会副研究员，国战会专稿，本文授权与洞传媒国战会论坛、中时新闻网言论频道同步刊登）