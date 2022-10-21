加速统一 台湾准备好了吗？

来源：中时新闻网

作者：张延廷

美国国务卿布林肯在美国史丹佛大学的一项活动上特别提到台海议题，指出大陆对台湾的态度已产生质变，不再接受目前的现状，决心加速统一时间，若以和平及胁迫的手段不可行，将会采取以武力来达成这个政治目标。而武统的说法在中共二十大之后更成为热门话题，之前各国各界学者评估北京对台动武时间表大多落在2023年到2027年之间，也有专家认为2035年是最后期限。但各种时间表的预测不是问题关键，重要的是台湾究竟准备好了吗？

北京认为目前台美军事交流升温已涉及其主权议题，在其2005年所提出的《反分裂国家法》中指出，若有外力介入视同碰触两岸关系的底线，因此美中角力会因台湾议题而使双方较劲白热化，无论是经济战、贸易战、金融战、晶片战、科技战，甚至将来的能源争夺、粮食控制等各个领域，都是双方较量的场域，竞争面之广几乎无所不为无所不包，而台湾最须留意的就是台海安全议题，毕竟台湾面对大陆在政、经、心、军四大领域皆有一段差距，如何以小胜大、维持台海稳定是最大、最重要的课题。

中国大陆在军改后的建军主轴为“军委管总、战区主战、军种主建”，要求各战区能独立进行联合作战，及联合不同战区的部队进行跨战区的军事行动。因此大陆军队每年各战区都依“仗在哪里打，兵在哪里练”的原则，制定各种不同的演习项目，强调提高对外部势力进行“反介/区域拒止”的作战能力，亦在多次中俄联合军演过程汲取经验，增加联合作战指挥效能，提高军队对台进行速战速决的能力。

再者，大陆目前对台的军事战略模式已调整为平常在台湾海、空域“常态性联合战备警巡”的形式进行军事迫近，明显压缩台湾战略纵深及军事反应预警时间。由于台湾海峡最窄处只有140公里，大陆军队又经常以战机、军舰抵近在台湾海、空域活动，已可近观台湾海岸线及山脉棱线，又不时以东部战区和南部战区进行大规模夺岛突袭演练，不难看出大陆将来对台用兵模式，极有可能是以突袭式、速战速决、快速造成既定事实的方式，以不对称之优势迅速解决统一问题，台湾面对军事威胁的型态已明显改变且较往昔严峻，当亟思最佳之政军对策并快速强化，才是务实的正举。

审视台湾数十年来建军备战的最高原则，就是要使大陆攻台时付出极高代价，使其不致冒险轻启战端，而且台湾必须能抵挡大陆第一击及后续战况发展，如此才有机会获得美国驰援及国际奥援。这个大原则是正确的，但是目前已经过时又不符敌情威胁的军事战略构想、兵役制度、军事教育改革、民力物力动员制度等等太多军事革新议题，再不做就来不及了。

（作者为台湾前空军副司令、国立清华大学荣誉讲座教授、美国华府Stimson Center智库研究员）