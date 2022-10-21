李家超要做实事 却未能给市民憧憬

来源：明报

作者：周永新

香港行政长官李家超前日发表其任内首份施政报告，其中关于民生方面的政策，笔者将从以下3个角度分析︰（1）公布的政策和措施，是否符合市民期望？（2）对市民的生活，有什么实质帮助？（3）展望李家超未来5年任期，订下的政策和措施会否为市民带来希望？

此前多次提到，市民最想从施政报告得知的，是他们在什么时候才可以摆脱新冠疫情的困扰，并且回复正常的生活。所谓回复正常的生活，是指一切返回疫情以前的情况，不再受任何限制和约束。

这方面，李家超令市民失望了！可能李家超认为，施政报告并非谈论疫情的地方；但如果市民的生活仍处处受限，香港岂是一个充满活力的大都会？纵然李家超说“香港是全球最具竞争力的经济体之一”，惟市民生活一日未回复正常，香港的经济不会好到哪裏去，李家超在施政报告中提出的“抢人才”和创科发展等大计，难免要打折扣。

头号民生问题是生活复常

这不是说李家超的防疫措施不得民心。其实，自李家超上任以来，香港与内地通关的安排虽然进度不大，但外出旅游的障碍已大大扫除，港人回港不用隔离，只有外来旅客仍感到不便。李家超也给市民更多方便，人群聚集放宽到12人，并且承诺只要疫情不再失控，防疫措施不会走回头路。不过，市民期望李家超在今次施政报告中，能够清楚地交出时间表，讲明他们的生活何时才可回复正常。惟李家超在这方面没有好消息，好像忘记了，这才是市民关心的头号民生问题。

公营房屋系统“五花八门”

公营房屋的短缺问题，施政报告总算有交代，市民也觉得李家超真的有诚意和决心，在这“老大难”问题上打一场硬仗。李家超明言政府已经找到足够土地，在未来10年兴建36万个公营房屋单位。但有了土地，政府是否就有能力完成建屋的任务？这要看李家超使出的板斧了！

“简约公屋”和“公屋提前上楼计划”都是崭新的概念，无疑可以令公屋轮候时间在4年内，从现时的6年降至4.5年。不过，措施总有点“急就章”的味道，是在李家超“四提”（提量、提速、提效、提质）口号下的产品，难说是深思熟虑的政策；尤其加上前任特首林郑月娥引入的过渡房屋，现在的公营房屋系统，就是给人一种五花八门的感觉。

犹记得在上世纪七八十年代，政府曾设立临时房屋区，目的就是让等候公屋分配的市民有栖身之所，但一些临时房屋区在回归后仍然存在，“临时”不知何所指？现在提出的“简约”、“提前”、“过渡性”，盼望不至成为“永久”！

历任特首都讲过，公屋轮候时间所以不断延长，问题的症结是土地供应不足。李家超在施政报告中讲了些什么？增加土地供应，可行的办法不外乎填海造地、收回棕地、发展郊野边陲、重新规划原有土地用途等。李家超在施政报告中提到的办法，重点落在“北部都会区”的发展；加快收回棕地，相信保育团体和人士都会感到高兴，但对研究绿化地带建屋，却使他们忧心忡忡。

笔者认为，土地供应问题，社会总要来个“大辩论”，各方必须互谅互让，并以市民福祉为依归，这样才可落实中国国家主席习近平对港人“房子住得更宽敞一些”的希望。

市民不明白为何要优待外来人才

施政报告中，李家超用了不少篇幅谈到香港严重缺乏人才，单是劳动人口，过去两年流失约14万，所以香港必须加入“抢人才”的行列，这样香港的创新产业才能向前发展。政府要走创新科技的道路，市民不会有异议；政府要“抢人才”，他们也不会反对，况且抢的主要是科技人才，或金融界的精英分子，不会抢去一般打工仔的饭碗。

不过，就算政府成功“抢人才”，对市民的生活会有帮助吗？笔者不会用“水深火热”来形容现在市民的生活，但不少基层市民确实感到“生活逼人”。

现在政府抢来的人才，会使市民的收入增加吗？他们不明白，政府为什么要这样优待这些外来人才？不是说香港有诸般优势吗？香港既有优势，也不用与新加坡比较时妄自菲薄，这样外来人才到香港赚钱，应是他们托香港之福，政府为什么要给予他们优待？外来人才留港置业可以获退还额外印花税，库房岂不是少了收入，受损的还不是基层市民？至于“滴漏效应”的说法，外来人才会“做大个饼”，这种思维已经过时。

从另一角度看，国家主席习近平不是鼓励香港同胞要“自强不息”吗？这样，招揽外来人才，只应发挥补充的作用，培育及挽留本地人才方是政府的首要任务吧？回归以来，内地来港攻读研究学位的学生不在少数，为什么他们大多不愿留港工作？真的为了不容易在香港置业吗？政府应该认真检讨箇中原因。如果连自己培育出来的人才，都不愿留港工作或创业，抢回来的人才会较他们优胜吗？会较他们对香港更有承担吗？

市民担心未来要过紧日子

李家超今年7月上任之时，社会普遍认为，房屋短缺是头号的民生问题；但笔者发觉，在短短几个月内，市民担心的事似乎已经出现变化，尤其当本港股市返回10多年前的低位、私人楼价缓缓回落时，市民更加担心的是：回归头几年的衰退，会否历史重演？香港经济会否再一次收缩？他们是否也得准备过紧日子？

市民希望，李家超的施政报告能够扭转他们的悲观情绪，在振兴经济长远发展之余，更能在他们困难时，成为他们的“及时雨”。这方面，李家超首份施政报告明显令他们失望。

最后，李家超上任以来强调的“以结果为目标”施政方针，会提升市民对未来的希望吗？施政报告公布后，市民看见李家超提出来的项目，都是实实在在的，不仅可行，也有特定的完成时间表。市民不会怀疑李家超将努力实践自己的承诺；但就算订下来的目标能够实现，市民对未来会有憧憬吗？

习近平主席说过：市民“盼望生活变得更好，盼望房子住得更宽敞一些、创业的机会更多一些、孩子的教育更好一些、年纪大了得到的照顾更好一些”。

李家超的首份施政报告，市民是否觉得自己的生活更接近这些目标？李家超能够为市民做实事，相信市民会感到欣慰，虽然不会奢望在短短一两年内，甚至到了李家超5年任期的终结，积累已久的民生问题可以一扫而空，惟要增加市民对未来的信心，李家超的首份施政报告还不足够，要加倍努力啊！

作者是香港大学社会工作及社会行政学系荣休教授