频繁更换党魁，英国政治能否跳出“循环播放”怪圈

来源：新京报

作者：孙兴杰

据英国广播公司（BBC）当地时间10月20日报道，英国首相特拉斯发表声明，宣布辞去保守党党魁职务，等新的党魁选出来之后，特拉斯的首相之旅就结束了。

保守党内竞争激烈

100多天时间里，英国保守党党魁约翰逊辞职，党内选举新党魁特拉斯，首相换人，接着，党魁特拉斯再辞职……这样的戏码似乎进入“循环播放”的模式。

从2016年英国脱欧公投之后，卡梅伦、特蕾莎·梅、约翰逊轮番登台又下场，现在轮到了特拉斯，而特拉斯则创造了一个新纪录，那就是英国历史上任期最短的首相，首相任期从以年计到以月，甚至周来计算。

特拉斯一直试图模仿“铁娘子”撒切尔夫人，无论衣着还是政策风格，但是，邯郸学步的代价就是抬脚摔个大跟头。特拉斯摔了个跟头，保守党是不是也会跟着掉坑里呢？在过去六年中，英国首相就在保守党内部之间不断更换，而在野党也抓住这个机会，公开呼吁要提前举行大选。

特拉斯在当选首相之际，笔者曾在社交媒体上写道，保守党几任党魁已经非正式下台了，特拉斯可能难以摆脱保守党这一怪圈，保守党内的竞争程度超过了政党之间的竞争。

特拉斯任内并未平息党内分歧

现在看来，从始至终，特拉斯都没有为首相的职位做好准备。在很多分析看来，现在的英国面临着内外困境，特拉斯不能只模仿撒切尔夫人或者约翰逊说话的风格，而是要给英国一个合适的国家定位。因此，在特拉斯上台之后，很多人并不看好她的首相之路，但是，大多数人可能都没有预料到，她这么快就下台了。

导致特拉斯下台的直接原因就是她的“迷你预算案”。英国面临着严重的通胀，正常来说，应该提高利率，减少开支，当然，这意味着经济增速下滑，消费减少，也就是要节衣缩食，过过苦日子。

特拉斯的财政政策却是反其道而行之，想要通过减税，尤其是为富人减税来刺激经济活动，带来所谓的“溢出效应”，同时增加政府开支，减税和增支同时进行。

那钱从哪来呢？只能举债了，经过多轮次的货币扩张，英镑的信用基础越来越脆弱了，因此，当特拉斯的政策一公布，英镑汇率便开始大幅度下跌。

更不幸的是，特拉斯正赶上了强势美元周期，美联储多次暴力加息，吸引资本回流美国，特拉斯的操作无异于加速了资本外流。这一“迷你预算案”暴露了特拉斯的能力和水平不堪重任。而特拉斯如果不采取这种激进和超常规的做法的话，首相的任期可能会更长一些。

客观来说，特拉斯能够实现首相梦也是捡了馅饼。约翰逊意外下台，但约翰逊在保守党内的支持率还比较高，之前带领保守党获得大选胜利，其政治根基还是比较稳固的。

而特拉斯并非倒戈约翰逊的先锋，最终反约翰逊的保守党大佬没有成为首相，而特拉斯则成为黑马。因此，特拉斯的胜利其实没有平息保守党内的分歧，从她上任首相之际就面临各方面的压力。

在野党蠢蠢欲动

频繁更换党魁，成了保守党的特征。作为执政党，党魁换人意味着首相和内阁更迭，保守党的信誉也备受打击，在野党工党的支持率持续攀升。如果特拉斯辞任之后，保守党再花几个月选举党魁，那对英国国家形象和利益都会造成重创。

保守党表示，将在10月28日选出新的党魁，这可能意味着有可能只有一位党魁获得党内提名。卸任的约翰逊准备披挂上阵，竞逐保守党党魁，如果约翰逊一个多月之后再次出任首相，那真是玄幻，等于约翰逊休了个长假，特拉斯过了把当首相的瘾。

特拉斯还没有等到内阁大员反水、党内信任投票就选择了辞职，可能也是因为意识到自己的弱势，或者是保守党内这种走马灯换党魁的游戏将威胁到执政地位。而保守党高层也释放出尽快选出新党魁的信息。显然，保守党已经意识到，这一怪圈已成为保守党所面临的陷阱。

现在，在野的工党和自由民主党已经蠢蠢欲动，其党首纷纷出来谴责保守党已经不适合领导英国了。当然，如果是约翰逊梅开二度，保守党的压力会更小些，但如果是另有其人，他还是会面临党内的压力。

毕竟通过竞选党魁而成为首相，合法性还是差不少，没有经过大选的考验，而要提前举行大选，极可能会像当年特蕾莎·梅一样险些败选。

