以强势人民币回应美国科技战

来源：旺报 社评

人民币欲振乏力，今年以来贬幅达13.7%，近日更跌破7.2大关，为2008年金融海啸以来15年新低。跌跌不休的人民币，除平添国内金融市场动荡、不利经济维稳外，也可能诱发资金外逃、加大人民币贬值压力，形成恶性循环。更不用说，当前全球经济正受通膨所苦，大陆物价问题虽不若欧美国家严重，但也难保持续走弱的人民币不会进一步引发输入性通膨，恶化大陆经济情势。

根据国际金融协会(IIF)统计，受到强势美元影响，今年以来外资加速从新兴市场撤离，其中又以大陆最为严重。过去8个月，股、债两市加总净流出金额超过千亿美元。人行为遏止贬势，增加对外汇市场干预的力道。

譬如，9月初人行无预警调降外汇存款准备金率2个百分点，从8%降至6%，并于9月底将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0%上调为20%，甚至要求各大国有银行海外分支机构在离岸市场大举抛售美元，都是希望藉由政策宣示与实际行动，来稳定外汇市场预期，减缓人民币贬值压力。

只是，在大势所趋下，加上大陆为刺激经济持续宽松货币，与主要国家紧缩货币动作背道而驰，境内外利差逐渐拉大，人民币阻贬效果大打折扣。不过，这并非意味人行阻贬行为错误，人行如果不介入，人民币贬势与贬幅会更凶猛，将对经济维稳政策带来严重负面效应。

有一好，无两好。事情往往很难两全其美，政策施行，也是如此。现阶段，对大陆长远发展来说，稳经济绝对是首要之务。不管是中期2035远景目标，或是长期2049年建国百年目标，想要达成，都需要稳定的经济动能，源源不绝提供底气支撑。经济下行风险严峻，北京不可能坐视不理。

而在这个过程中，适时推出工具阻贬人民币、削减市场对人民币贬值预期，就成为人行责无旁贷的使命。就短期而言，稳定人民币等同稳住外资对大陆的信心，除可降低外资出走诱因，亦可创造有利吸引外资前来环境。特别是面对大国竞争日益激烈的全球变局，如何积极争取与吸引具战略意义或高技术含量外资投入，已成为各国角力重心。

从中长期角度来看，维持人民币汇率稳定甚至一定程度的强势，不仅有助大陆经济结构由外转内调整，也符合大陆整体国家战略目标。目前北京正积极推进国内国际双循环战略，打算透过深化改革与市场开放，加快脚步从世界工厂过渡到世界市场，并藉此摆脱美国的制裁与束缚。在开放的总体环境中，强势人民币，更有利于达成此中长期目标。

背后逻辑，不难理解。不管是想要扩大内需市场，或是提高工业生产自制化（国产化）比重，抑或是追求科技自主化，强势人民币都有助降低企业进口与举借外债成本，甚至吸引外部资源与技术流入。此对大陆内需市场与产业结构的转型升级，无疑可收事半功倍之效。更何况，随著中美竞合关系日趋白热化，强势人民币更是提升大陆国际话语权的一大利器。

近年人民币国际地位渐渐提高，SWIFT数据显示，人民币国际支付份额于2022年1月提升至3.2%，全球支付货币地位仅次于美元、欧元、英镑，居第4位。IMF今年第一季统计，人民币占全球外汇储备比达2.88%，排名第五，人民币可自由使用程度提高。随著西方国家对俄罗斯经济制裁所造成的金融混乱，人民币国际地位可望进一步提高。

在多变的外部环境下，适时适度拉人民币一把，为经济转型升级注入正向力量，将是接下来的考验。就如同习近平在二十大工作报告所强调的，未来大陆仍将坚持高水准对外开放，加快建构以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

想要达成这个目标，除了内需市场需要自我提升与转化之外，还需要强势人民币推波助澜。毕竟，做为联通内外资金桥樑，人民币居中扮演的角色远比想像中重要。

