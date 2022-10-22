英国史上任期最短的首相，特拉斯这45天干了啥？

来源：第一财经

在进入唐宁街10号之前，英国首相特拉斯是一位不折不扣的“政治幸存者”：8年间她在3位英国首相的内阁中任职。然而当她入主唐宁街后，却只撑了45天，成为英国历史上在职时间最短的首相。

第一财经记者在伦敦大街上采访时发现，几乎无人肯定特拉斯的执政表现。无人挽留，无人喝彩，她在这45天中都经历了什么？又干了什么？

牛津经济研究院经济学家古德温对第一财经记者表示，自特拉斯于9月7日就任以来，政治经济政策一直陷入混乱之中，这从金边债券收益率的过山车现象中就可见一斑。9月27日，英国10年期国债收益率自2008年10月以来首次突破4.5%，而在8月初还维持在1.8%。截至第一财经记者发稿时，英国10年期国债收益率仍在3.910%的高位。

“迷你”预算震惊金融市场

时间回到2022年7月，在经历数月丑闻后，英国前首相约翰逊宣布辞职。在作为首相候选人竞选期间，特拉斯提出了与约翰逊任内截然不同的减税愿景。当她的竞争对手苏纳克辩称这将导致更高的抵押贷款利率时，她指责他使用的是“消极的、拒绝的语言”。

最终，她在保守党党员中以8.1万票对6.0万票击败了苏纳克。9月6日，特拉斯飞往巴尔莫勒尔城堡觐见英国女王伊丽莎白二世，并留下了英国女王伊丽莎白二世生前的最后一张照片。

9月8日，特拉斯政府出台了第一项主要政策，即规模在1500亿英镑左右的能源计划，同一天，伊丽莎白二世去世。特拉斯在唐宁街外说：“伊丽莎白二世女王是现代英国的基石。”这是特拉斯上任的第三天。

在为期10天的英国全国哀悼结束后，她和英国当时的财政大臣克瓦滕 (Kwasi Kwarteng)在震惊金融市场的“迷你”预算中宣布了一系列没有资金支持的减税计划。随之而来的，是她其支持率的骤降，10月中旬，特拉斯的支持率已降至7%。

转折点就在9月23日。当日，特拉斯政府宣布的“迷你”预算案包括：每年增加160亿英镑的国民保险费（NI）将被永久取消；前政府通过的将公司税率从19%提高到25%的计划将被取消，每年减少英国财政部190亿英镑收入；最高边际所得税率从45%降至40%，永久性地增加20亿英镑赤字；降低购房印花税，英国政府每年减少14亿英镑财政收入；薪资工作规则也将被永久性改变。

根据英国智库财政研究所（IFS）的分析，该计划将在未来6个月内花费600亿英镑，并将使预期赤字达到1900亿英镑，相当于国民收入的7.5%，巨大的赤字将产生第二次世界大战以来英国第三高的政府债务。另一英国智库决议基金会则警告，这些条款的成本是无止境的，如果天然气价格出现额外的上涨，成本可能会大大增加。

即使是保守党议员也对减税规模及该预算案对富人的倾斜感到震惊。

9月26日，英镑对美元汇率创历史新低1.035，几乎跌至平价，截至第一财经记者发稿时，英镑汇率为1.1235。在英镑大幅下跌之后，英国国债收益率上升，英格兰银行紧急干预，抵押贷款利率大幅上涨。9月28日，国际货币基金组织（IMF）罕见发声，建议英国重新考虑减税计划。

“鉴于英国等许多国家的通胀压力升高，我们不建议在这个关头采取大规模且无目标的财政计划。”IMF并表示，“重要的是，财政政策不能与货币政策背道而驰。”IMF认为，英国措施的性质“可能会加剧不平等”。

英国宣布大规模减税措施以来引发英镑贬值，并导致英国借贷成本飙升，据外媒测算，自特拉斯政府上台以来至28日，英国股票和债券市场的总价值共损失了至少5000亿美元。

在IMF发布上述声明后，英镑对美元汇率下跌0.7%至1.06美元左右，此前英镑曾在9月26日触及1.022的历史低点，英镑对美元盘中跌幅一度超5%。

古德温彼时对第一财经记者表示：“我们认为，英国的外部资产和负债结构，都可以证明目前（市场）对英镑崩溃的担忧有些过头了。但英镑在短期内仍将保持波动，尽管被严重低估，但在（英国）政府重新获得市场信誉之前，英镑不太可能持续复苏。”

她就那么静静地坐着

在坚持了自己的立场一段时间之后，特拉斯别无选择，10月14日撤职克瓦滕，试图平息市场恐慌。同时，她任命了前外交大臣亨特（Jeremy Hunt）接任财相职位，随后英国财政政策就发生了180度大转向。

唐宁街在当天举办了一场仅有8分钟的新闻发布会，而特拉斯在随后的下议院会议上，就那么静静地坐着，此时距离她下台仅剩一周时间了。

10月17日，亨特发表声明称，将取消政府今年9月宣布的几乎所有减税措施，而特拉斯则为其引发的经济动荡道歉，表示走得太快太远，但不会考虑辞职。

19日，她在公共场合表示自己是一个“斗士而不是放弃者”，同日，特拉斯内阁再损失一名成员，苏拉·布雷弗曼辞去内政大臣一职，在她的辞职信中，布雷弗曼明确表示她“对本届政府的方向感到担忧”。

值得注意的是，在特拉斯辞职的前一天，即19日，内阁和议会都陷入混乱。

20日，特拉斯火速辞职，让人始料未及。当地时间中午13:19前后，唐宁街表示13:30分将有一份声明发布，到特拉斯开始发表演讲，中间只有不到15分钟时间。

此前，有英国政府消息人士告诉第一财经记者，在保守党明确接班人选意向，或者围绕这一意向进行相关安排之前，保守党倾向于让特拉斯留任。因为让特拉斯下台并不困难，但关键在于之后由谁接手，或者是否要举行大选。

本周早些时候，有金融机构的内部人士对第一财经记者称，他们预测，特拉斯大概率会在本周末宣布辞职，最早也会在周五（21日），因为这可以给市场和外界一个更长的消化时间。

47岁的特拉斯，将成为自1835年罗伯特•皮尔 (Robert Peel)以来英国最年轻的前首相。她还有机会卷土重来吗?

不过，无论接下去她将做什么，虽然仅执政短短的45天，但在她的余生中，每年有权获得超过10万英镑的公共职责成本津贴（PDCA），就像1991年以来，她所有的前任一样。PDCA于1991年由英国前首相梅杰宣布，撒切尔是第一位从中受益的前首相，目前PDCA设定为每年11.5万英镑，自2011年以来还未改变过。