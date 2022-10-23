布林肯和陈明通预告战事，都为催选票？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

美台政军首长最近相继示警大陆可能攻台。中共2035年攻台的研判已嫌太远，近程的推估则从2027年倒数回来的每一年，都被列入台海战争时间表；甚至今年剩下的二个月，也是可能的时间点。但这些是信而有征的军情判断，或是另有用意的政治预言？

最受瞩目的是，美国国务卿布林肯三天内二度表示，北京决心加快统一时间表，不惜以武力实现统一目标。美国军情首长更作出各种预测，去年时任印太司令部指挥官戴维森曾说，解放军可能在2027年之前攻台；中情局长伯恩斯月初也表示，习近平指示解放军在2027年前做好攻台准备。海军军令部长吉尔代近日更断言中共可能在2024年之前攻台，甚至不能排除明年或今年的可能时间点。

相关的战争预言越来越夸张，白宫只好出面降温，针对中共今年攻台之说，重申“没有发生冲突的理由”。而华府中国问题专家葛来仪也认为，这些战争时间点的评估基础，都不是基于情报，而是猜测。

但最荒谬的，却莫过于台国安局长陈明通的掐指神算，初一十五掐着不同手指，就算出不同的中共攻台时间表。他最近连续把铁口拗弯、讲了一年的“蔡英文总统任内两岸不会打仗”，最近变成“中共不会作登岛的战役”，一周后又改口“2023年中共可能以战逼谈”。中共几度严厉警告“勿谓言之不预也”，蔡政府只当马耳东风；美国政军首长几个耸动预言，陈明通跟着描画推背图。他的判断基础，也不是基于情报，而是选举操作。

北京寻求和平统一，仍是最优先目标，但绝不承诺放弃使用武力，也是明白的宣示，没有模糊余地。然而，陈明通和布林肯，都未见解放军出兵时程的确凿情报证据；反而拜登政府和蔡政府都有选举需要，来表现对中强硬，或者操作抗中保台。此外，美国还有更多政经军工利益与区域战略竞争的考量。

几十年来，外界常有中共统一时间表的猜测。1982年中共十二大，邓小平提出八十年代的三大任务，包括反霸、四化、统一；九十年代延续三大任务的说法，外界的统一时间表就开始满天飞了。四十年后的中共二十大，习近平的第二个百年目标和中华民族伟大复兴，让外界描摩出更多的统一时间表。2035年是习近平分二步走的发展战略重要节点，2049年是中共建政百年，都被当成统一时间表。

习近平提出的2027年建军百年目标，也被推衍为完成攻台准备；北京加大反独促统力道，更变成2027年之前每一年都是必须密切关注的时间点。但为何今年最后二个月两岸还可能发生战争，吉尔代能找到的理由是，过去二十年中共多次实现先前承诺，而且都提前达标。陈明通则用“转移内部压力”和“很多事情瞬息万变”的原因，来证明中共明年将以战逼谈；谁会管放羊的孩子呢，今年选举还缺抗中热情，而芒果干也可继续叫卖到后年大选！

中共对台不排除武力选项，从来就是阳谋，而不是阴谋，甚至在台独、外力、和平统一可能性丧失等条件下，“非和平方式”还是其法律义务。因此，强化国防应是不分蓝绿白的共识，台湾需要正确的军情研判，而非推背预言。马政府时期，两岸和平是主旋律，但仍要求提升国防。蔡政府和平旋律消音，抗中保台喊得很大声，却是用来召唤选票。当美国要把台湾变成巨大军火库，急擂战鼓会不会反而催动两岸战火？台湾要小心任何丢进巨大军火库的星火！