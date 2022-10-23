美技术管制 台政府应有预警机制

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国政府从特朗普到现任总统拜登，对中国大陆的贸易战与科技战持续深化，近期影响深远的政策是美国商务部公布一系列芯片管制措施，限制美国企业未经许可不能将先进芯片制造设备与技术输往大陆，并将限制扩及至美国公民及拥有美国永久居留权的相关技术人才。虽然经济部评估芯片管制措施对台产业影响不大，但业界普遍预期美、陆两大经济体的对撞，台湾必然遭到冲击。

美方修正在陆供应链的冲击正在扩大，可从近月苹果手机使用大陆长江存储芯片一事的发展可以一窥端倪。苹果原先评估使用长江存储芯片不会引来美国政府的关切，并已自我设限将使用长江存储芯片的苹果手机仅限于在大陆市场销售，但苹果的作为并没有成功将长江存储变成苹果供应链。在拜登对苹果使用长江存储芯片表达失望后，苹果已重新评估。外电报道称，苹果可能已放弃继续使用长江存储芯片。

长江存储从“苹链”到“非苹链”的演变仅短短数月，但产业界人士都清楚，要打进一个重要产品的生态系，前期作业复杂，时间不短，投资不低，但现在却可能因为美国与中国大陆的新竞争关系，让供应链出现非市场性的重组甚至断链。和硕董事长童子贤表示，两大经济体碰撞时，要小心面对，更预告“还会再有地震”，指的就是类似长江存储的事件不会是最后一件，影响层面可能更大。

回顾拜登去年2月签订的“关键供应链检讨”行政报告，已揭露了未来几年美国在与中国大陆发展新竞争关系时会触及到的面向，除了目前各界熟知的半导体领域外，还包括资通讯、能源、运输等共十个供应链，并要求在短、中期内提出检讨。美国商务部日前公布的芯片管制措施，就是回应拜登签署的行政命令。该命令的核心精神是攸关美国竞争力的“关键”供应链都要纳入管理，以美国与中国大陆的产业规模，这十项供应链一旦全面落实检讨与管理，冲击就不仅仅是如过去几年因疫情的断链这么简单。

举例来说，下一个被点名可能纳入关键供应链检讨的产业是印刷电路板，台湾在这个领域如同在晶圆代工业具全球市占关键地位，而不同于晶圆代工业仅小部分在大陆设厂，印刷电路板产业多数都在大陆拥有生产设施，一旦遭美国政府锁定管制，类似长江存储的事件就极可能在我印刷电路板业界重现。

经济部认为芯片管制措施对台湾业者影响不大，可能是因为台积电已获美方豁免，未来一年可如常订购美国的制造设备并运往大陆使用。然而，对此项豁免的解读不宜太过乐观。

首先，台积电在大陆以成熟制程为主，并未触及到美方设定的先进制程红线；其次，台积电已在美国投资设厂建立先进制程产线，能获得美方同意继续在大陆产线使用美方设备与技术，双方应有一定的默契。但美方目前仅核发台积电一年的授权许可，换言之，未来随着美国拉高在大陆供应链的管制，这项许可很可能不再展延。对非台积电的其他厂商而言，很难拥有跟台积电一样的对美谈判筹码，只能被动视美方的管制措施，再调整自身在大陆的生产策略。

从美国政坛近年的发展来看，不论2024年是民主党继续执政，或共和党重新执政，与中国大陆的经济竞争态势都难改变，美方调整供应链政策的力道与广度只会愈来愈大，台政府必须密切与美方沟通，掌握美方政策的可能演变，并尽早与业者沟通和说明，让业者拥有更多时间应变。美中供应链大战的灰犀牛已近在眼前，台湾离震央不远，必须严肃面对。