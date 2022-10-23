日澳更新安保共同宣言 被指反制中国

来源：明报

正出访澳洲的日本首相岸田文雄昨天（22日）于珀斯与澳洲总理阿尔巴内塞举行峰会，二人随后签署新版《关于日本与澳洲安全保障合作共同宣言》（下称共同宣言），是日澳继2007年以来时隔15年再度签署有关安全保障合作的共同宣言。新版“共同宣言”加入并强调有关“自由与开放的印太地区”的表述，又提到日澳两国会在未来10年加强军事和经济安全的合作，包括强化情报等所有层面的战略交流、继续提升军队协同能力，并在发生紧急事态时相互咨询。国际传媒指宣言虽没有点名中国，但处处流露反制中国挑战的迹象。有专家则认为宣言反映日本开始摆脱安全上仅靠美国，并与其他重要伙伴建立新的安全网络。

新版共同宣言形容两国因紧密往来与共同价值，是“自然伙伴”， 双方2014年确立的“特殊战略伙伴”关系必须继续演进，以应对共同价值观和共同战略利益所面对的日益增长风险。此外相较2007年3月的旧版本以亚太地区作表述，转变并以致力于“自由与开放的印太地区”为内容主轴，宣言定性其支撑点包括“以规则为基础的秩序”，“持续地区经济融合”，其中可威慑侵略以及会损害国际规则与规范的行径的“有利战略平衡”，以及“开放、稳定和安全的海事领域”等内涵亦被针对中国。

加强情报合作 强化日反击力

新版共同宣言的另一亮点在于日澳加强军事情报合作，包括加强情报等所有层面的战略评估交流，以及会就可能影响两国主权及地区安全利益的紧急事态相互咨询，并考虑回应措施。《产经新闻》指这可被视为应对台海及南中国海的紧迫情势，可能进行经济制裁和外交协调。

岸田形容，新共同宣言是揭示日澳未来10年双边安全及国防合作方向的“指南针”，强调两国过去在“日益严峻的战略环境”致力实现“自由与开放的印太地区”，他强调自己决意在阿尔巴内塞协助下加强日本的反击等军事实力。

阿尔巴内塞则补充两国军事合作的细节，称日本自卫队将在澳洲北部与澳洲军队共同训练并进行演习，形容宣言释出澳日间“战略整合”的“强烈信号”。

专家：日加入“五眼联盟”第一步

日本与澳洲等传媒关注日本对外安全出现了根本新变化。《每日新闻》形容澳洲为日本“准同盟国”。智库澳洲国际事务研究所（AIIA）总监韦克菲尔德（Bryce Wakefield）表示，日本过往甚少与美国以外国家进行安全合作，指这次宣言突显日本安全“新思维”，可作为其与英国等其他国家安全合作的范例。日本大学危机管理学部教授小谷贤指，过往日本只能与美国分享信号情报，形容新宣言“划时代”，将强化“四方安全对话”（QUAD）框架，并令日本可获得西方情报，可被视为该国加入西方5国情报同盟“五眼联盟”的第一步。