意大利二战后最右政府登场

来源：明报

意大利兄弟党（FdI）党魁梅洛尼昨日（22日）宣誓就任意大利史上首位女性总理，也标志着该国二战后首个极右政府登场。在外界忧虑新执政联盟的对俄态度下，梅洛尼一再向西方盟友保证，身为北约成员国兼欧盟第三大经济体的意大利，在她执政下不会改变亲美、亲北约和反俄军侵乌的外交路线。

45岁的梅洛尼（Giorgia Meloni）前一天偕执政联盟另外两位领袖、极右联盟党萨尔维尼（Matteo Salvini）和中右派意大利力量党（FI）的贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）会见总统马塔雷拉，正式获授权组织联合政府。

倾向撑台 不延续一带一路合作

兄弟党源出法西斯政党，立场疑欧和反移民，但是支持欧盟力撑乌克兰对抗俄罗斯入侵。在对华关系上，梅洛尼则倾向不再延续与中方的“一带一路”合作，更指台湾是意大利与欧盟的战略贸易伙伴，将与之加强合作，又主张欧盟运用一切政治手段，尽力避免台海起冲突。

贝卢斯科尼没入阁

在梅洛尼的新内阁，萨尔维尼将出任副总理兼基础设施部长，爆出收取普京礼物争议（见另稿）的贝卢斯科尼则没有入阁，改由党友兼前欧洲议会议长塔亚尼（Antonio Tajani）出任副总理兼外长。塔亚尼昨表明，上任第一件事会是致电乌克兰外长以保证继续支持乌国。路透社分析，塔亚尼的亲欧背景还有助减低欧盟伙伴对意大利新政府脱欧的忧虑。

内阁其他受瞩目人选包括财长焦尔杰蒂（Giancarlo Giorgetti），他被视为联盟党中较温和的亲欧派，内政部长则由独立的技术官僚皮安泰多西（Matteo Piantedosi）担任，而非萨尔维尼重新出任。梅洛尼的党友科罗塞托（Guido Crosetto）则出任防长。

外界原先忧虑梅洛尼的盟友提倡减税和扩大支出，或会破坏前任的德拉吉（Mario Draghi）政府缩减赤字和债务等的努力。梅洛尼向投资者保证，不会在增长和生产力疲弱下扩大负债。这次起用在德拉吉政府任经济发展部长的焦尔杰蒂为经济财政部长，外界相信这意味德拉吉的经济政策至少短期内将继续下去。

欧美示好 盼继续加强对乌支持

欧美都趁机会向梅洛尼示好。美国总统拜登昨天恭贺梅洛尼上台，形容意大利是“重要北约盟友和紧密伙伴”，期望继续加强对乌支持。

欧盟委员会主席冯德莱恩也表达恭贺，并指期待跟梅洛尼政府的“具建设性合作”，欧洲委员会主席米歇尔则呼吁梅洛尼一起合作，以有益于意大利和欧盟。