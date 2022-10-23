拜登全球逞强 加剧世界对立

来源：星岛日报

星岛日报社论

拜登内政失修，无法拉抬民主党在半个月后中期选举的胜算，为抢选票，他积极在国际展现强势，打压沙特阿拉伯、伊朗、巴基斯坦等非友好国家，又施压土耳其跟从美国制裁俄罗斯，就算对盟友，亦公开打击英国、暗损欧洲能源和德国汽车业，惹来欧洲反弹。拜登的强势充满霸权味道，正消耗全球对美国的好感，为世界制造更多冲突和斗争。

美国通胀高烧不退，《纽约时报》、哈佛大学和美国有线电视新闻网的民调都显示，在即将举行的中期选举，共和党领先民主党的优势正在扩大，共和党的支持度高出民主党四至五个百分点，或令民主党失去国会参众两院的控制权。民主党籍的总统拜登为转移选民对经济议题不满，改采攻击型手段，在国内强打堕胎牌，誓言明年送交国会的第一个法案将是保障妇女堕胎权，在国外则不断出手打压别国，彰示世界很危险、美国很强大，以赢取选民信任。

首要打压中国 向沙特开刀

拜登打压别国，首要针对中国，本月除推出被美国媒体誉为制裁中国芯片业的最强手段外，还准备对中国量子科技和人工智能实施出口管制。但共和党对中国亦极不友好，拜登再强力打压中国，都难突出其强势形象，故重手打压中国之余，还向多国开刀，当中沙特是最明显例子。

石油输出国组织及盟友（OPEC+）本月初宣布减产，以推高油价，拜登事前大力反对，并敦促减产至少押后至中期选举后才宣布，因减产会推升美国通胀，不利民主党选情。但沙特毋视拜登施压，带领OPEC+减产，犹如掌掴美国一巴，拜登公开指责沙特在帮助俄罗斯，沙特要为此承担后果，民主党国会议员则敲边鼓，要求拜登停向沙特出售武器、立法制裁沙特及OPEC+垄断石油的行为。

除了沙特，拜登政府近日亦指控伊朗向俄罗斯供应无人机，帮助俄国大举轰炸乌克兰，美国表明要制裁将伊朗武器运往俄罗斯的人。

另一可能因支援俄罗斯而遭拜登打击的，将是土耳其。土耳其总统埃尔多安四个月来与俄罗斯总统普京会面四次，并答应在土国建立天然气枢纽，替俄国出口天然气给欧洲，此已惹拜登不满，美国财政部代表团上周到土耳其施压，要求土国跟从美国金融制裁俄罗斯，并要对俄国采取更强硬立场。

拜登不容别国违逆美国意旨，沙特、伊朗、土耳其暗撑俄罗斯，阻挠美国借俄乌战争拖垮俄国的策略，惹来拜登打击，外界还可理解，但他对巴基斯坦及英国的批评，却显出美国的手伸得太长。

巴基斯坦与中国关系友好，亦积极维护美巴关系，帮助美国打击伊斯兰恐怖分子，然而拜登早前却在选举集会发言，质疑巴基斯坦核计划欠安全，可能是全球最危险国家之一，惹来巴国上下反弹，巴国要求拜登解释，但一直没得到回应。此外，拜登对盟友特拉斯落井下石，上周末公开批评她的减税政策错误，无疑加速了特拉斯的下台。

损欧自肥政策 惹德法反弹

令人关注的是，拜登的强势会否惹起反感，因为他近月损欧自肥政策，已惹来德国、法国反弹。法国总统马克龙批评美国以高于同行四倍的价格，将能源和天然气售给欧洲盟友，德国总理朔尔茨亦说美国要欧洲一起释放石油储备，这种互助亦应用在抑制天然气价格上。朔尔茨并批评美国的《通胀削减法案》补贴本国汽车业，打击了德国车销售。

美国国务卿布林肯近日表示，世界不能失去美国领导，否则会被不符合美国价值观的国家如中国，领导世界，又或没有国家能领导世界，那情况将更糟。拜登和布林肯都展示，世界必须由美国领导，然而，得道多助，失道寡助，美国只顾自己利益，随意贬值、打击别国，看似霸气，实是霸道，削弱别国对它的认同与尊重，法德的怨美只是冰山一角，其他国家的厌美、反美情绪升得更快，拜登的逞强令全球变得更分裂和对立。