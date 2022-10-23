争取堕胎权成为美国州长选举的重大议题

来源：台湾《工商时报》

工商社论

离美国期中选举只有两个星期多，州长的选举，一直被外界所忽略。“投票率”的高低，当是决定36个州和三个领地（关岛/维京群岛/北马里亚纳群岛），地方行政首长大选胜败的关键因素。除了拜登总统过去几个月推动的各项政策外，民主党人尝试以“堕胎权”催出支持者出门投票的热情。

美国50个州，这次有36个州长要连任或换届，共和党现在有20州，民主党现在则有16州。令人瞩目的是，无论人口大州（加州、德州、纽约州、佛罗里达州）、五大湖区各州（不包括印地安那州）、或是南方各州（不包括密西西比州和路易斯安那州），超过1,000万人口的前十大州，战火绵延全美，无疑是两年后总统大选的前哨战。由于众议员席次和人口多寡连动相关，而占3.3亿人口75%的州长选举，值此民生物价高涨之际，不利于执政的民主党选情。

拜登总统就任迄今，一年九个月施政成绩单，是否能让美国人民买单，尚不清楚。但对于民主党支持者，或甚至全美民众来说，“堕胎权”似乎是习以为常的公民权利。

随着时代的演变，就盖洛普的长期调查观之，大约有85%的美国人，同意在特定条件下的堕胎。非政府组织古德马克研究所（Guttmacher Institute）的研究则显示，美国50个州有44个州，对于堕胎的法令限制，通常是20周（五个月）之后，才会禁止堕胎，以免残害婴儿的生命。

但是，这一切都在今年6月发生改变。联邦最高法院在6月24日，针对1973年保障妇女堕胎权与隐私权的“罗诉韦德案”（Roe v. Wade），以五票对四票推翻该案，认为这不是宪法保障的权利，因此交由各州民众自己决定堕胎的权利。

“宪法没有明文保障堕胎权”的肯认，对于赞成堕胎者而言，这是对于“普世价值”的明确否定。一方面，这是意识型态之争，这是民主党与共和党的政争，并且涉及到社会阶级的深层因素，以及隐而未现的宗教因素。

根据美国联邦政府的人口普查局和凯瑟家庭基金会（Kaiser Family Foundation），在2019年于全美29个堕胎合法的州（但是不包括4,000万人的加州），针对有纪录的堕胎资料而言，总人口占62%非拉丁裔的白人，堕胎占比33%，总人口18%拉丁裔的堕胎占比21%，总人口14%非洲裔的堕胎占比38%，6%其他族裔堕胎占比则是8%。看得出来，人口相对较少的非洲裔，堕胎比例远高于拉丁裔的同胞。由于平均28岁的拉丁裔女性，比平均43岁的白人，处于生育年龄的阶段，也因此，低于35岁的拉丁裔美国人，更支持堕胎合法化，相当的合理。

很多民主党政治人物主打“堕胎权”议题，主要是着眼于：拉丁裔选民，愈来愈高的投票率。在2008年（奥巴马当选总统）到2020年（拜登当选总统）的期间，非洲裔选民占总得票数的比例，大体维持在12%上下。然而，拉丁裔选民占总得票数的比例，则已经从不到8%，提高到11%；更重要的是，这个趋势仍然处于上升的阶段。

简言之，总人口3亿3千万里面，18%拉丁裔的投票率是11%（差距7个百分点），而14%非洲裔的投票呈现相当稳定的12%（差距2个百分点）。从族群人口结构的角度而言，若能提高拉丁裔同胞的投票率，正是期中选举的胜选之道。

有鉴于堕胎权的争议，还涉及到政治以外的种族、性别、年轻劳动力（怀孕生育退出职场，再因教养子女，就回不去了）、阶级（教育/收入/职业/种族），林林总总“堕胎之后，然后呢？”的弱势人生。民主党这次选战主打的重大政见，适逢36个州长改选，堕胎权不是联邦宪法保障的权利，必须要交由各州民众自己决定堕胎权利，州长的政治态度和政策立场，将能够发挥关键性的影响力。

重大政策议题，民主党选对了，现在面临的考验则是：在人口多寡不一、经济型态不同、富裕与否有异的全美各州，同样都是拉丁裔，政党倾向是否倒向民主党，如果是，过去十多年是否开始有转变的趋势；还有更根本的：争取堕胎权利比较重要，还是生活过得更好比较重要？这些都是民主党执政，期中选举无法回避的课题。