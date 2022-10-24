中国经济数据在增长放缓之际越发难以获取

来源：华尔街日报

作者：Stella Yifan Xie

在中国经历多年来最严重的经济增长长时间放缓之际，世界渴望获得有关该国经济健康状况的线索。但随着数据越来越难获得、不假辞色的分析消失，要想清晰了解中国经济形势已变得更加困难。

周一（10月17日），中国国家统计局突然宣布推迟发布原定数小时后就要出炉的季度国内生产总值(GDP)数据，没有给出原因，也未确定新的发布日期。数日前，中国海关总署未如期公布月度官方贸易数据，且未作解释。

据经济学家称上述举动并没有明显的先例，其背景是中共召开二十大。这些举动是一种现实的最明显例证，这种现实在很多经济学家和学者看来反映出经济数据和评论的敏感度越来越高，而分析中国这个全球第二大经济体的难度由此增大。

过去一年里，已有更多数据因中国官方统计机构和非官方研究机构予以撤回或移除而无法被公众查阅，同时，经济学家和市场分析师的一些报告已经被撤回或移除，特别是那些对前景持更悲观看法的报告。一些质疑经济政策的知名分析师的社交媒体账户被封。

此外，近几周，中国证监会已敦促经纪商，包括摩根大通公司和高盛集团在中国国内的业务部门，在中共二十大之前避免对政治敏感议题置评；相关议题可能包括一系列主题，涉及经济的许多方面。

驻香港的著名市场策略师洪灏称，对于投资者来说，现在有很多事情需要猜测。在对中国经济和股市前景发表了悲观看法后，洪灏5月从中国国有企业交银国际控股有限公司离职，他的中国社交媒体账号也被封。交银国际当时称，洪灏因个人原因离职。洪灏不予就离职一事置评。

洪灏称，环境只会变得更紧，你别无选择，只能适应。洪灏目前担任总部位于上海的投资公司思睿集团首席经济学家。

投资者和经济学家对中国经济数据的完整性一直存疑。例如，官方数据在劳动力市场和地方政府表外债务规模方面的透明度有限。

中国去年通过的数据安全法加大了外国公司和投资者获取中国公司信息的难度。对冲基金和其他投资者已转向私人数据供应商、卫星图像和其他日益模糊的替代数据来源，希望更好地把握经济形势。

但随着中国经济放缓程度在中共二十大召开前加深，对难以获得准确经济指标和独立分析的担忧与日俱增。其中许多数据凸显出中国经济的薄弱环节，房地产行业滑坡和抑制消费者支出和投资的抗疫政策已令国内经济遭受冲击。与此同时，中国领导人正试图使中国经济不受地缘政治动荡的影响，并表示中国的制度优于西方的治理模式。

仲量联行大中华区首席经济学家庞溟说，在经济下行期间，投资者往往会更仔细地研究官方数据。庞溟说，官员们可能会更注重如何公布经济数据，以帮助管理投资者情绪。

根据《华尔街日报》对经济学家的调查，原定于早前发布的中国月度出口数据预计将显示出口增速放缓至五个月来的最低水平，出口增长曾支撑中国早期的疫情后复苏。

同样，原定于周二（10月18日）公布的数据预计将显示国内生产总值(GDP)增长放缓。接受《华尔街日报》调查的经济学家预测，中国第三季度GDP同比增长3.5%，实现今年5.5%左右这一官方GDP增长目标的可能性料将因此变得更小。

经济学家和投资者密切关注的一个领域是中国的房地产行业。自从中国政府开始对房地产开发商的债务实施严格限制以来，该行业承受着巨大的压力，许多开发商发生违约，烂尾楼盘出现，加上销售放缓，最终打击了购房者情绪。

总部位于北京的贝壳研究院定期发布中国房地产市场报告，今年8月，该研究院发布的报告指出，中国28个大中城市平均住房空置率为12.1%。尽管这一空置率水平远远低于之前的学术估计，但贝壳研究院指出，内地28个大中城市的平均住房空置率依然“处于较高水平”，高于美国和英国。

几天后，贝壳研究院撤回了这份报告并表致歉，称该报告调研样本和程序“不够规范”，覆盖范围“不够全面”。贝壳研究院的一名代表不予置评。贝壳研究院是纽约上市的贝壳控股有限公司旗下的研究机构。

联博首席中国经济学家Zhennan Li称，指向空置率相对较高的数据可能加剧“本已低迷的购房者情绪，并形成一种恶性循环”。

此外，试图围绕中国的“动态清零”防疫政策发表经济评论也有风险。冠病防疫政策被认为有助于减少中国的冠病相关死亡人数，但也在近三年内重创了中国经济。

根据《华尔街日报》看到的截图，总部位于南京的华泰证券股份有限公司上月发布的一份报告显示，随着不同病毒变异株的出现，冠病疫情的病死率已经降低，其危险性可能低于流感。这意味着中国政府可能会放松防疫政策。几天后，该公司从其网站和社交媒体账户上撤下了该报告。华泰证券暂未回复记者的置评请求。

近年来，中国各地相继因暴发疫情而实施封控措施，工厂生产受到影响、供应链陷入瘫痪，一些投资者和经济学家转向关注G7物联，这是一家由腾讯控股有限公司支持的中国初创企业，主营业务为追踪全国公路货运情况。

但G7物联去年12月停止在其网站上公开发布公路货运信息。该公司一名代表在回答问题时写道，现在只有“政府和国内合作伙伴”才能访问这些数据。他说不公开发布这些数据的部分原因是出于“安全考虑”。

纽约市场研究公司22V Research中国研究主管Michael Hirson说，在信息缺乏的情况下，“全球市场可能会做出最坏的预期，即使潜在情况可能没有那么糟糕。这些连锁反应可能很快就会显现出来”。 包括Hirson在内的一些人发现中国的数据和信息越来越难获取。

一些人担心，中国的经济学家和投资银行由于担心触怒有关部门，迟迟不愿对经济做出更为悲观的预测，即使在最近几个月连续下调GDP预测。

总部位于纽约的荣鼎集团的中国市场研究总监Logan Wright说，这意味着仍可能出现更大幅度下调预测的情况，尤其是明年，这给投资者带来更多不确定性。

在2020年4月冠病疫情刚暴发时的高峰期，中国券商中泰证券首席经济学家李迅雷在其社交媒体账户上写道，考虑进农民工和其他因素，中国的整体失业率可能高达20.5%。相比之下，中国官方衡量失业率的主要指标城镇调查失业率约为5.9%。

该帖子在当天被删除。四天后，李迅雷发表了一份声明，淡化了他的分析，并说他删除报告的部分原因是避免某些媒体的误读。

李迅雷当时写道，请参考官方数据。李迅雷没有立即回应置评请求。