星链Starlink为什么在乌克兰对抗俄罗斯战争中很重要？

来源：英国广播公司（BBC）中文网

太空探索科技公司（SpaceX）创办人马斯克(Elon Musk）近日表示，他将继续为乌克兰使用他的星链Starlink互联网服务提供经费，尽管他之前曾威胁要撤回资金。

在乌克兰对抗俄罗斯入侵的战争中，以卫星为传输基础的星链系统成为乌克兰武装部队和政府的一个重要工具。

星链是什么？如何运作？

星链通过一个巨大的卫星网络提供互联网服务。

它针对的是那些生活在偏远地区无法获得高速互联网的人。

这些卫星被放在围绕地球的低空轨道上，使卫星和地面之间的连接速度尽可能快。

据信，自2018年以来，星链已经将大约3000颗卫星送入太空。科技网站Pocket-lint的主任编辑克里斯·霍尔（Chris Hall）说，星链最终可能会使用1万或1.2万颗卫星。

他说：“使用卫星解决了为沙漠和山区等偏远地区提供互联网服务的问题，因为卫星避免了为这样的地区提供互联网服务不得不建造如电缆和天线等大量基础设施的必要。”

星链如何帮助乌克兰？

在俄罗斯军队入侵乌克兰并关闭地面互联网服务和移动电话网络后不久，马斯克开始在乌克兰提供星链服务。

他说，已向乌克兰运送了约2万套接收天线和路由器。

乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫（Mykhailo Fedorov）说，在俄罗斯的导弹袭击之后，星链对重新恢复乌克兰的关键服务至关重要。

他在推特上表示：“（俄罗斯的）100多枚巡航导弹袭击了我们的能源和通信基础设施。但有了星链，我们迅速恢复了与关键地区的通讯连接。”

另外，乌克兰在战场上也使用了星链。

伦敦国王学院国防研究所研究员玛丽娜·米隆博士（Dr Marina Miron） 说：“乌克兰部队正在使用星链进行通信，例如总部和战场上的部队之间用的就是星链。”

“星链的信号不能像普通的无线电信号那样被干扰，而且只需要15分钟就能安装好这套设备。”

为什么马斯克曾威胁要停止向乌克兰提供星链服务？

10月初，马斯克建议乌克兰将克里米亚割让给俄罗斯，并允许在俄罗斯军队入侵的地区进行公投。

对此乌克兰大使对马斯克出言不逊，叫他走开。

马斯克对这位大使回应说，自俄罗斯入侵以来，他花了8000万美元向乌克兰提供星链服务并一直对抗俄罗斯干扰星链的企图，他不会再继续为乌克兰支付这些费用了。

马斯克还建议美国政府应该付这笔钱。

不过，那之后马斯克在推特上还是表示：“尽管星链仍在亏损，而其他公司得到了（政府给的）数十亿纳税人的美元，我们还是会继续免费资助乌克兰政府。”

世界上还有哪些地方使用星链？

星链目前为40个国家的家庭和企业提供服务，这些国家主要在北美、欧洲和大洋洲。

然而，与标准互联网供应商相比，星链并不便宜。

连接卫星所需的天线和路由器价格为599美元（英国为460英镑），每月使用费为110美元（英国为75英镑）。

星链公司说，到目前为止已经共签署了70万个用户。

伦敦空间政策和法律研究所（ISPL）的萨依德·莫斯特沙尔（Sa'id Mosteshar）教授说：“大多数发达国家已经在互联网上有了良好的连接。星链正在依靠一小部分市场来盈利”。

明年，星链计划将覆盖范围进一步扩大到非洲和南美，并进入亚洲，这些世界上互联网覆盖比较零散的地区。

不过，科技网站Pocket-lint的主任编辑克里斯·霍尔说，使用星链的价格对于非洲的许多家庭来说可能太高了。

“但星链仍然可以在那里发挥重要作用，连接偏远地区的学校和医院。”

星链公司是否造成太空拥堵？

星链并不是唯一在低地球轨道（LEO）拥有卫星的互联网供应商。

亚马逊正计划将其数千颗柯伊铂（Kuiper）卫星放入地球低轨道，一网公司（OneWeb）也在那里投放卫星。

伦敦空间政策和法律研究所（ISPL）的萨依德·莫斯特沙尔（Sa'id Mosteshar）教授说，将卫星放入地球低轨道可能导致问题。

“卫星可能会撞上其他飞船并产生残骸碎片，而这些碎片在高速飞行时又会造成更大的损害。”

最近发生了一些涉及星链卫星的险情，包括差点靠近中国空间站的险情。

朴茨茅斯大学的太空项目经理卢辛达·金博士（Lucinda King）说：“如果碰撞产生的碎片太多，可能会使地球低轨道在未来无法使用。”

“而且我们可能无法离开低地球轨道进入到导航卫星和电信卫星所在的更高轨道。”

另外星链卫星也给天文学家带来了问题。

在日出和日落时分，肉眼可以看到它们，因为太阳照在卫星的翼上闪闪发光。

这可能导致望远镜图像上出现条纹，使星星和行星图像变得模糊。

星链公司说，正在想办法降低星链卫星表面的闪光度来减少卫星在天空中的亮度。